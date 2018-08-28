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17 Февраля 2011, 10:00 | Регион сегодня

Зрелище без хлеба...

Многие с интересом наблюдают по телевизору бои боксеров-профессионалов, поединки по разным версиям бойцов без правил. Некоторые даже ходят на подобные мероприятия в своих городах. Но не все знают, как обстоят дела с развитием этого бизнеса на российском Дальнем Востоке.

Чтобы восполнить пробелы, «ДК» обратился с вопросами к известному хабаровскому шоумену, человеку, организовавшему, участвовавшему в организации и проведшему около 20 больших шоу Петру ДЕНИСЕНКО.

– Не знаю, как представить твою должность. Петр, ты кем себя считаешь в этой области – продюсером?

– На этот вопрос я до сих пор не знаю ответа и сам. Если назваться продюсером, то я должен зарабатывать на этом, как минимум, сам. А зарабатывать не получается. Поэтому этот вид занятий у меня ближе все-таки к хобби – организация, участие в организации, в проведении бойцовских шоу. В частности, в последнее время, я отошел от роли генератора идей и занимаюсь больше исполнительской работой. Организация – слишком трудозатратное действие, и, поскольку оно не приносит дохода, приходится экономить силы для собственного бизнеса, чтобы позволить себе хотя бы несколько раз в год выехать за границу…

– Или чтобы позволить себе несколько раз в год возвращаться из-за границы…

– Да, да! (Смеется.) Хочется зарабатывать так, чтобы иногда возвращаться из-за границы. Честно признаюсь: мне нравится иногда возвращаться.

– Почему не получается зарабатывать, ведь во всем мире это бизнес, который приносит деньги?

– Начнем с того, что есть лишь несколько стран, где на этом зарабатывают деньги. США, Япония, Германия и, пожалуй, Голландия. Все. Дело в том, что состояние этого вида бизнеса сильно зависит от экономической ситуации в стране, уровня обеспеченности жителей.

– Но как же шоу, дорогие билеты на бои в Хабаровске…

– Российская традиция такова, что чем круче у тебя «Лексус», тем больше уверенность в том, что на подобные мероприятия ты должен ходить «на халяву»: из семи тысяч зрителей, собранных в хабаровской «Платинум-арене», до двух тысяч – «приглашенные». Подобную психологию ломают организации, собирающие большие массы людей на шоу. Но это дается с огромным трудом – своих обидеть, вроде, тоже нельзя. Это первая причина убыточности таких шоу. Вторая причина – цена билета. В США на подобных мероприятиях вход на 15-тысячную арену стоит от 250 до 6 000 долларов. А у нас максимальная цена билета доходит до 5 тысяч рублей, количество зрителей – не больше 7 000 человек.

Однако ключевым источником заработка для организаторов поединков за рубежом является продажа прав на телевизионную трансляцию. Единственные виды спорта, за которые жители развитых стран голосуют рублем, подписываясь на прямую трансляцию по своему телевизору, – это бои без правил и профессиональный бокс. В США, чтобы посмотреть бой в прямом эфире, надо заплатить около 50 долларов. И подобных зрителей на интересных поединках набирается более 1 млн человек. Сам знаешь, у нас пока все наоборот, у нас скорее телевизионщики попросят денег за трансляцию.

– Если заработать на шоу нельзя, за счет чего живут бойцы и каков уровень их гонораров?

– Вот все сборы и уходят в основном на оплату труда спортсменов. Но этого, как правило, не хватает, и приходится изворачиваться, привлекать спонсоров, чтобы собрать более-менее внушительный фонд и пригласить бойца с именем. Спонсоры получают возможность размещения рекламы в зале, но эффективность размещения информации о товарах и услугах на подобных шоу невысока, как говорят рекламщики, здесь она представляет собой «братскую могилу», охват аудитории тоже незначительный. Поэтому спонсорство выглядит скорее благотворительностью.

Гонорары бойцов небольшие. Например, профессиональный боксер получает 100 долларов за раунд. Оплата бойцов, участвующих в поединках без правил, начинается от 10 тысяч рублей за поединок. Конечно, многое зависит от имени. К примеру, в декабре в Хабаровске дрался Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Конечно, сумму контракта я разглашать не могу, скажу только, что это десятки тысяч долларов за бой. В России на боях без правил дороже Александра Емельяненко только Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Все остальные дерутся за сумму около 5 тысяч долларов, которая также считается у нас очень большой.

Надо понимать, что и в Америке, и в Японии только находящиеся в топ-листах спортсмены получают большие гонорары за бои, те же, кто не выбрался на вершину, считают хорошим заработком и 2 тысячи долларов за бой.

– Ты сейчас присматриваешься к организации боев профессиональных боксеров. Следует ожидать каких-то мероприятий?

– Да, я считаю профессиональный бокс вершиной всех единоборств. Это, кстати, подтверждено исследованиями американских ученых. Чтобы развить этот вид шоу у нас, надо сформировать определенное количество бойцовских имен. Люди должны ходить и чаще всего ходят на имя, а создание имени – очень затратный небыстрый процесс с множеством возможных препятствий. Вообще, у нас в Хабаровске только один боец по версии «Панкратион» был сформирован по подобному принципу, это Алаутдин ГАДЖИЕВ. Его узнают на улицах, знают в профессиональных кругах. В профессиональном боксе пока нет никого с подобной «раскруткой». И другая опасность: как только у нас появится профессиональный боксер высокого уровня, его тут же купят и увезут за рубеж или в центр страны.

Поэтому ничего сейчас не загадываю. Скажу только, что, когда у меня появятся единомышленники, готовые также тратить свои силы, время и деньги на формирование культуры профессионального бокса в Хабаровске, результат наших совместных усилий станет более прогнозируемым. Обеспечить призовой фонд для одного вечера профессионального бокса не так трудно – это примерно 1,5-2 млн рублей, которые, по идее, можно получить и от продажи билетов в «Платинум-арену». Но для того чтобы собрать народ на бокс, надо привить культуру восприятия этого вида спорта, а для этого необходима долговременная пропагандистская работа.

– За время увлечения шоу какие из тех, в проведении которых принимал участие, запомнились больше всего?

– Профессиональный бокс на Красной площади в Москве, который я вел в мае 2010 года. В Хабаровске же я бы выделил чемпионат мира по «Панкратиону» в 2005 году и турнир по версии «Драка», прошедший 18 декабря 2010 года, в котором принял участие Александр Емельяненко. В 2005 году в нашем городе на бои без правил («Панкратион») впервые в России собрались 8 тысяч зрителей. Интересно, что тогда начало первого поединка я объявил в 19.00, а слова прощания сказал в 23.50, и никто за это время не покинул зрительских мест.

– Подводя итог разговору, скажи, есть все-таки перспективы развития у бойцовских шоу на Дальнем Востоке?

– Как бы это ни прискорбно звучало, я считаю, перспектив нет. Прежде должно измениться материальное положение населения, чтобы оно смогло платить не только за хлеб, но и за зрелища.

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