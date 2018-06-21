|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Июня, 07:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии принят Земельный кодекс
В республике этому событию придают большое значение, рассчитывая на то, что упорядоченное земельное законодательство поможет более эффективно управлять ресурсами, сформировать современный рынок земли. В Министерстве имущественных отношений, которое выступило инициатором создания Земельного кодекса, говорят о том, что в последние годы в этой сфере в республике многое сделано для того, чтобы земля самого большого в России субъекта Федерации обрела настоящих хозяев, – продолжается работа по разграничению прав собственности, совершенствуется кадастровая база, вкладываются немалы деньги республиканского бюджета в создание современной материальной базы земельного дела.
Правовой основой для Земельного кодекса РС(Я), по словам его разработчиков, является пункт «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ и закрепленный в ней конституционный принцип разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. В соответствии с этой правовой основой земельное законодательство является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъекта.
В рамках разработки проекта было переработано действующее законодательство Республики Саха (Якутия), устранены устаревшие и внесены новые нормы. Создана общая внутренняя структура и рубрикация норм. По структуре Земельный кодекс Республики Саха (Якутии) состоит из 10 глав и 52 статей. В нем систематизированы нормы права в области земельных отношений с учетом специфики республики, учтены исконные традиции и уклад жизни коренных жителей, что будет способствовать улучшению правоприменительной практики, удобству работы с нормами законодательства в области земельных отношений.
Одновременно с совершенствованием земельного законодательства, в республике уже сформировали штат сертифицированных кадастровых инженеров. В связи с изменением законодательства с 1 января этого года они пришли на смену землеустроительным организациям.
На экзаменах, которые нужно сдать квалификационной комиссии, сформированной из представителей Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) и ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Саха (Якутия), претенденту необходимо ответить на 80 случайно выбранных из1557 вопросов. На сегодня аттестат кадастрового инженера выдан уже 67 специалистам земельного дела.
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- За "Премией развития" нужно поспешить
- Совет Федерации подготовил предложения по корректировке закона о "дальневосточном гектаре"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.