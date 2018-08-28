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Четверг| 13 Сентября, 01:25 |
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Малоэтажные инновации
Между тем в недрах ведущего технического вуза региона – Дальневосточного государственного технического университета – разработана, протестирована и внедрена новая, уникальная архитектурно-строительная система деревянного инновационного домостроения. Новые технологии, представленные учеными, нашли отклик в бизнес-среде и будут применяться на домостроительном комбинате ОАО «Приморсклеспром», строительство которого заканчивается в селе Чугуевка Приморского края.
О преимуществах проекта и перспективах развития малоэтажного деревянного домостроения на Дальнем Востоке в интервью «ДК» рассказал директор Центра деревообработки ДВГТУ Юрий ЯЦЕНКО.
Юрий Петрович Яценко окончил Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева (ДВПИ) в 1965 году по специальности «технология машиностроения». Является ведущим специалистом региона в области технологии деревообработки, имеет 31 научную публикацию и 22 патента, лауреат премии имени профессора Вологдина. По его инициативе в 1998 году была открыта подготовка инженеров по специальности «Деревообработка», а в 2002 году создана кафедра технологии деревообработки. С 1993 года является директором российско-японского учебно-научно-производственного центра по деревообработке, созданного на базе ДВГТУ в рамках межправительственного соглашения за счет средств японской стороны (оператор проекта – ассоциация ROTOBO). За период с 1993 по 2010 год на базе центра прошло обучение современным технологиям деревообработки более 950 представителей предприятий региона и зарубежных стран.
– Юрий Петрович, за последние 100 лет в России отошли от строительства домов из дерева, и символом благосостояния стал коттедж из кирпича. Сегодня ситуация меняется, и деревянные дома снова в моде?
– Возвращение к деревянному домостроению – это мировая тенденция. В США и Канаде более 80% индивидуальных домов и таунхауcов строятся из дерева; в Японии доля деревянных домов составляет 43% от всех строящихся жилых домов; Европейский союз в рамках программы «Деревянная Европа» планирует довести долю деревянного домостроения до 80-90% вновь вводимого малоэтажного жилья. В России доля деревянного домостроения пока является весьма скромной, особенно для страны, обладающей четвертью мировых запасов древесины, т.е. относительно дешевым и доступным древесным сырьем. В последние годы отрасль деревянного домостроения демонстрирует стабильный рост. Но пока в основном за счет западных технологий. А они не всегда соответствуют нашим реалиям. Особенно на Дальнем Востоке.
– То есть люди возвращаются к истокам. Почему?
– Преимущества деревянного дома очевидны – это в первую очередь экологичность и комфортабельность. Деревянный дом дышит, он сухой и приятен для жизни, поскольку изготовлен из природного материала. Следующий параметр, который очень важен сегодня, – это энергоэффективность. По сравнению с другими материалами, дерево менее энергозатратно и в этом контексте имеет значительные преимущества перед другими материалами.
– Именно поэтому в ДВГТУ начали заниматься проблемой деревянного домостроения?
– В 1993 году было подписано межправительственное соглашение между Россией и Японией. Во Владивосток были поставлены 6 учебных центров. В том числе центр деревообработки был открыт в ДВГТУ. Японская сторона поставила оборудование, обучила наших специалистов. Через 3-4 года работы этого центра появились первые научные разработки, которые и составили основу новой архитектурно-строительной системы. Затем в рамках инновационного проекта «Образование» ДВГТУ закупил очень хорошее оборудование – станок немецкой фирмы Hundegger (в России таких всего три), и в университете был создан Учебно-научно-производственный Технопарк «Инновационное домостроение». В настоящее время разработаны проекты и освоено производство принципиально новых элементов несущих конструкций и построены 4 типа инновационных домов.
– В чем суть инноваций?
– Основополагающий принцип, который мы заложили в эту систему, – это стопроцентная заводская готовность деталей. То есть все детали дома изготавливаются в заводских условиях, а на строительной площадке дом собирается как конструктор Лего, всего за несколько дней.
– Но на рынке малоэтажного домостроения уже присутствуют такие системы – сборные дома по канадской, шведской технологии. В чем уникальность вашего проекта?
– Одно из основных преимуществ – это жесткий каркас дома, который позволяет выдержать землетрясения силой в 7 баллов без нарушения целостности. Практически весь Дальний Восток находится в сейсмически активной зоне, поэтому при разработке каркаса мы заложили принципы самолето- и судостроения, что позволило создать конструкцию, устойчивую к внешним возмущениям.
Второе преимущество наших технологий – энергосбережение. Коттедж на 126 кв. м отапливается двумя конвекторами по 4 киловатта. То есть теплоснабжение полностью автономное. В идеале мы планируем добиться (и теоретически уже это сделали), чтобы теплопотери составляли не больше одного градуса в сутки.
Еще один важный момент: несмотря на то, что все детали унифицированы, архитектурные решения могут быть самыми разными. В зависимости от заданной планировки, детали можно соединять между собой по-разному.
Но самое главное заключается в том, что технология не стоит на месте, она постоянно развивается. К этому дому может быть применен целый ряд новых разработок из других областей. Это теплосбережение, регулирование вентиляционных процессов, очистка приточного воздуха, поддержание влажности и т.д. То есть в силу того, что в университете проводятся самые разные исследования, этот дом может становиться все более совершенным.
– Уже есть примеры внедрения этой технологии?
– Да, конечно. Мы построили не только экспериментальные дома, у нас уже есть частные заказчики, которые для строительства своего дома выбрали именно нашу технологию. И очень довольны.
– А о массовом производстве таких домов не думали?
– Нашей технологией заинтересовался ОАО «Приморсклеспром». В Чугуевке сейчас строится довольно большой домостроительный комбинат, который будет выпускать дома по инновационным технологиям. Наш совместный проект «Организация высокотехнологичного инновационного производства деревянных зданий и сооружений» – единственный на Дальнем Востоке – выиграл конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (постановление правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г.). В рамках этого проекта специально для этого комбината мы будем выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, там же будут применяться технологии, которые уже разработаны в университете. С этим проектом работают полтора десятка кафедр ДВГТУ, что позволяет в итоге создать действительно «Умный дом». Сейчас на этом комбинате идет монтаж оборудования. К осени он должен выйти на проектную мощность.
– По вашему мнению, продукция комбината найдет потребителей?
– Только во Владивостоке около 600 объектов аварийно-ветхого жилья, а это значит: встанет вопрос переселения людей. Сейчас активно обсуждается проект «Синяя сопка», в рамках которого в районе Подгороденки будет строиться большой массив малоэтажных домов на 1 млн кв. м. Правда, там для строительства выбрана канадская технология. Но мы надеемся, что это не последний такой проект. Ведь Владивосток по своему рельефу более приспособлен под малоэтажное строительство, многоэтажные дома очень затратны.
– Но ключевым все-таки является вопрос стоимости строительства. Насколько она высока?
– Строительство по нашей архитектурно-строительной системе позволяет уложиться в стоимость домокомплекта – от 10 тыс. руб. кв. м (без отделки), при том что во Владивостоке новострой стоит не менее 60 тыс. кв. м. А тут можно строить в 6 раз дешевле и при этом решать множество задач, в том числе и социальных.
– Новому инновационному производству нужны и новые кадры. Их подготовкой ДВГТУ занимается?
– Технологов деревообработки мы выпускаем давно. Сегодня в университете ведется подготовка студентов специально для домостроительного комбината. Студенты на базе нашего центра проходят практику, лабораторные, практические работы. В итоге каждый год от 6 до 10 дипломных проектов посвящено именно инновационному домостроению. Сейчас мы даже хотим открыть новую специализацию – деревянное домостроение, учебный план составили. Надеемся, что это направление найдет продолжение в Федеральном университете, в состав которого входит ДВГТУ.
У деревянного домостроения есть перспектива, а значит, и специалисты будут востребованы. «Приморсклеспром», например, специально для студентов в Чугуевке построил гостиницу – теперь ребята могут проходить практику непосредственно на предприятии. А 4 студента-дипломника уже дали согласие работать на новом домостроительном комбинате.
То есть сегодня можно говорить о том, что мы переходим на принципиально новый уровень взаимодействия с предприятиями: от кооперации в сфере образовательной и научно-технической деятельности – к сотрудничеству в области инновационного производства. Реализация проекта «Организация высокотехнологичного инновационного производства деревянных зданий и сооружений» тому подтверждение.
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