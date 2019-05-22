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Бизнес-школа СКОЛКОВО получила международную аккредитацию EQUIS EFMD
Аккредитация EQUIS является одной из самых престижных среди международных аккредитаций образовательных учреждений, на сегодняшний день ее имеют 182 из 15 000 бизнес-школ в мире, есть около 1%. Московская школа управления СКОЛКОВО вошла в тройку самых молодых бизнес-школ, успешно прошедших через сложный аккредитационный процесс.
Марат Атнашев, ректор бизнес-школы СКОЛКОВО:
«13 лет назад представители российского и международного бизнеса поверили в возможность создания в России бизнес-школы нового типа. За эти годы Московская школа управления СКОЛКОВО прошла путь от эскиза на салфетке до крупнейшей частной бизнес-школы в России и СНГ, получившей самую престижную международную аккредитацию. Аккредитация EQUIS - важная веха в истории школы, подтверждающая правильность выбранного пути и открывающая новые возможности для дальнейшего развития».
EQUIS оценивает такие элементы, как качество образовательных и исследовательских программ, отзывы студентов и выпускников, эффективность административного управления, а также особо учитывает элемент международности – количество студентов из других стран, ориентированность образовательного процесса на мировые практики и стандарты, количество и качество международных партнерств.
Справочно:
Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 8 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса.
EFMD – международная ассоциации по аккредитации европейских бизнес-школ и корпоративных университетов. Основная задача EFMD – урегулирование вопросов, связанных с бизнес-образованием, а также помощь в развитии образовательных учреждений и установка стандартов качества бизнес-образования.
EFMD существует более 30 лет и объединяет свыше 900 учреждений в 86 странах. Сотрудничество Московской школы управления СКОЛКОВО и EFMD началось в 2009 году, весной 2017 года бизнес-школа получила статус полноценного члена ассоциации.
- Бизнес-школа СКОЛКОВО получила международную аккредитацию EQUIS EFMD
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