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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 17 Сентября, 23:35 |
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Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
Оформить электронную подпись в Сбербанк Бизнес Онлайн можно дистанционно, а флеш-карту привезет курьер. Электронная подпись позволит работать на 8 государственных и более чем 90 коммерческих площадках, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Сбербанк ввел услугу дистанционного выпуска электронной подписи для торгов. Теперь корпоративные клиенты могут заказать ее в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» в разделе «Продукты и услуги», выбрав сервис «Электронная подпись для торгов». Разработчик продукта — компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк.
Услуга предоставляется в среднем через 24 часа. Забрать флеш-карту с подписью можно самостоятельно в удостоверяющем центре партнера банка или с помощью курьерской доставки ФГУП «Главный центр специальной связи». Стоимость услуги — от 3990 руб. В эту сумму уже включена годовая лицензия «КриптоПро CSP», необходимая для использования электронной подписи.
Ранее для получения такой подписи клиенты банка готовили большой пакет документов и несколько раз посещали специализированный удостоверяющий центр. Весь процесс занимал около недели.
Сегодня оформление услуги происходит в течение двух минут. Клиент Сбербанка проходит идентификацию на этапе открытия счета и подключения к Сбербанк Бизнес Онлайн. Соответственно, ему не нужно идти в специализированный удостоверяющий центр для подтверждения личности — достаточно заполнить заявку в системе. Оплатить услугу клиент может через Сбербанк Бизнес Онлайн со счета компании.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Выпуск электронной подписи для участия в торгах был для наших клиентов довольно трудоемким и болезненным процессом. Благодаря услуге "Электронная подпись для торгов" потеря времени уходит в прошлое. Новый сервис — это еще один способ помочь корпоративным клиентам Сбербанка избавиться от рутины, сэкономить время и открыть новые возможности для развития своего дела».
Электронная подпись дает возможность участвовать в государственных закупках на восьми федеральных и более чем 90 коммерческих площадках федеральных площадках, включая крупнейшую – универсальную торговую платформу Сбербанк-АСТ, и более чем на 90 коммерческих площадках, позволяет сдавать отчетность для госорганов в электронном виде, дистанционно регистрировать онлайн-кассы в Федеральной налоговой службе, подписывать электронные документы и работать на государственных электронных порталах.
Подробней о сервисе можно узнать на сайте.
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