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ЦБ отозвал лицензии у трех банков и кредитной организации "Мигом"
"ОАО КБ "Стройкредит" проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам. Кредитная организация осуществила значительные вложения в паевой инвестиционный фонд, учет которых осуществлялся по существенно завышенной цене", — говорится в сообщении ЦБ.
При этом "Стройкредит" не выполнял требования предписаний надзорного органа об отражении в учете и отчетности своего реального финансового положения, в связи с чем представляемые в ЦБ отчетные данные банка являлись существенно недостоверными, отмечает регулятор.
Банк "Стройкредит" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта 2014 года "Стройкредит" занимал 180 место в банковской системе РФ.
Объем сомнительных операций Русского земельного банка за 2013 год составил 15 млрд рублей.
"Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов", — говорится в сообщении.
Банк начал испытывать трудности на прошлой неделе и заявил о временном прекращении обслуживания клиентов в связи с маштабным техническим сбоем. Одновременно с этим, на прошлой неделе из РЗБ ушел председатель правления банка Александр Сафронов, досрочно прекратив свои полномочия.
Русский земельный банк основан в 1994 году и, по данным "РИА Рейтинг", объем вкладов населения по состоянию на начало текущего года составлял 6,3 миллиарда рублей. Банк является участником системы страхования вкладов.
"С банк" (Московский банк сбережений и кредита) является участником системы страхования вкладов. По величине активов "С банк" на 1 марта 2014 года занимал 170 место.
"ЗАО "С банк" проводило высокорискованную политику по размещению привлеченных средств и не создавало соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. В результате формирования по требованию надзорного органа адекватных резервов под низкокачественные активы кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Руководством и собственниками ЗАО "С банк" не приняты меры по ее финансовому оздоровлению", — говорится в сообщении Банка России.
У ЗАО "Мигом" лицензия отозвана из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, отмечается в сообщении Банка России.
"НКО ЗАО "Мигом" фактически прекратила свою деятельность и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, не создавала соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, связанным с размещением значительных денежных средств в КБ "Евротраст", у которого приказом Банка России от 11 февраля 2014 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций", — говорится в сообщении.
Выплаты вкладчикам Русского земельного банка, "С банка" и банка "Стройкредит", у которых ЦБ РФ отозвал лицензию с 18 марта, начнутся не позднее 1 апреля, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.
"Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такой банк-агент (банки-агенты) будет отобран на конкурсной основе в срок не позднее 24 марта 2014 года", — сообщает агентство.
Что происходит в банковском секторе
С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского рынка: во второй половине прошлого года лицензии были отозваны у 14 банков. Среди последних эпизодов — отзыв лицензии у одной из крупнейших и старейших кредитных организаций страны — Мастер-банка. Из-за "сомнительных операций" на 200 млрд рублей 20 ноября 2013 года потерял лицензию банк с самой крупной в России банкоматной сетью. О том, что произошло и как себя вести вкладчикам — в обзорном материале РИА Новости >>
После этого лицензии на банковскую деятельность были отозваны у целого ряда менее крупных банков. Так, 24 декабря Банк России отозвал лицензии сразу у двух банков: московского коммерческого банка "Рублевский", занимающего 662-е место среди крупнейших банков РФ с активами в 1,439 миллиарда рублей и банка "Аскольд" — дочерней структуры Смоленского банка (511-е место в РФ по размеру активов, объем которых по состоянию на 1 декабря составлял 2,85 миллиарда рублей). О громких случаях прекращения деятельности банковских организаций читайте в справке РИА Новости >>
Каких изменений можно ждать в российской банковской системе
Обозреватель РИА Новости Сергей Петухов: "Уже сегодня банковские активы больше чем наполовину сконцентрированы в крупных государственных банках. ТОП-5 российских банков — это 51% всех банковских активов, а вся эта пятерка банков — государственные, и шестой в рейтинге, кстати, тоже госбанк, и процесс "сверхконцентрации" банковских активов идет все убыстряющимися темпами, придавая банковской системе устойчивость и стабильность. Сковырнуть такую систему можно разве что при суверенном дефолте, чего Россия в обозримом будущем не ожидает, или вместе с государством, что тоже не входит в наши планы".
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