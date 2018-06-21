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Полюбить «Беренгию»
- Вы опоздали ровно на полгода! На первую-вторую неделю марта все места забронированы уже в сентябре, - огорошили в одной из гостиниц камчатского села Эссо. Тот же ответ прозвучал по телефону еще несколько раз. Значит, посмотреть старт «Берингии» не получится? - я кладу трубку и растерянно жду ответа от Александра МОЛЧАНОВА, исполнительного директора традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках.
-Получится, - обнадеживает он. - Если согласишься спать на полу, в спальном мешке, всё получится. И каремат раздобудь. Найдем местечко в гостинице «Придорожная»! Вместе с каюрами.
Спальный мешок? Тоже вариант! Сотни людей устраиваются на одну-две ночи именно так - гостиниц-то в Эссо полно, но жаждущих приобщиться к «Берингии» всегда больше! (Впрочем, уже в Эссо выяснилось, что за умеренную плату вас примут на постой в любой дом. И этот дом всегда будет чистым, теплым и уютным).
Кстати, неблизкий путь до Эссо (600 километров из Петропавловска по «зимнему асфальту») камчатцев вовсе не пугает: проверил подвеску, кинул в багажник две запаски, загрузил семью и друзей - и рванул на открытие «Берингии».
Бесконечная авторека из краевого центра в начале каждого марта вливается в село в течение суток-двух! С некоторых пор возглавляет вереницу внедорожников и пассажирских автобусов… губернаторский кортеж. Глава региона лично едет открывать краевой праздник «Берингии». К нему охотно присоединяются депутатский корпус во главе с председателем зак. собрания Камчатского края и группа крупных предпринимателей, теперь уже считающих за честь отметиться на открытии гонки.
Шесть-семь часов в дороге - и камчатская Швейцария бросает к вашим ногам кипельно белый снег, горячие источники и море экзотики.
Улыбчивые лунолицые эвены то и дело приветствуют друг друга кратким «Амто!». Все они собираются идти на открытие «Берингии» в центр Эссо, по-другому и быть не может! Это их праздник, любимый так же, как эвенский Новый год! «Берингия» - повод надеть кухлянку и торбаса и выйти в круг с молодыми, исполнить норгали (национальный танец северных народов) вместе с каюрами.
К слову, праздника в дни старта гонки «Берингия» всегда два: первый бурлит в Эссо, потчуя гостей из Петропавловска и разных заграниц национальными танцами, оленьей шурпой и гонкой-прологом на 10 километров. А второй разворачивается на следующий день в Анавгае, в 23 километрах от районного центра. Здесь, на эвенском стойбище Мэнэдек, под звуки бубнов и разговоры разгулявшихся горожан, проходят окончательные проводы упряжек «Берингии»: отсюда участники гонки уходят в корякскую тундру, а значит, и со связи…
За околицей Анавгая начинается настоящая, экстремальная гонка. От села к селу сквозь северное безмолвие летят упряжки камчатских авантюристов-романтиков из Эссо, Усть-Хайрюзово, Тымлата, Караги и Оссоры. Могут лететь две недели, могут тащиться больше 20-ти дней, как в этом году: суровая корякская тундра встретила каюров «Берингии-2011» отсутствием снега. И замедлился бег, и запетляла дорога, обходя рано вскрывшиеся речки и ручьи, выискивая снежные островки посреди ледяного панциря, сковавшего землю. Одна за другой выбывали из гонки собачки: лёд, словно бритва, прорезал подушечки лап, и тогда капли крови на трассе извещали каюра, что кто-то из четвероногих тружеников нуждается в помощи. Страдальца укладывали на нарту, а на финише этапа сдавали в обоз. К Палане таких набралось около сорока. Небывалая цифра, - за все двадцатилетие, что бежит «Берингия» по Камчатке, столько уставших собачек не было в обозе ни разу. Но и весна, столь ранняя и бесснежная - первая за все двадцатилетие.
Организаторы гонки попытались обмануть природу, назначили старт «Берингии» на неделю раньше и все-таки проскочить не успели. Ну что ж, собачки восстановятся быстро и уже после гонки встанут в рабочие упряжки Николая ЛЕВКОВСКОГО, Андрея СЕМАШКИНА, Виктора ТИХОНОВА, Анатолия ЛАРИОНОВА, Андрея ПРИТЧИНА и других участников гонки. А вот каюры - одни из самых сильнейших - в этом году потеряли шанс на победу. Сошли с дистанции трехкратный чемпион гонок «Берингия» Николай Левковский из Усть-Хайрюзова и Андрей Семашкин из Петропавловска. Штурмовать Карагинский перевал они не рискнули - в упряжке каждого осталось всего по пять собачек. Минимум, с которым призового места уже не взять, - рассудили каюры и остановились.
Еще одно сожаление года - сошла с дистанции гостья из Фрайбурга (Германия) Лиза ШТРЕККЕР. Молодая немка отважилась выйти на старт гонки на собачьих упряжках впервые в жизни. И сразу - в России. Впрочем, Лиза Штреккер на Камчатке бывает часто, так как изучает растения полуострова. Хорошо владеет русским. А вот упряжкой управляет пока неуверенно. 12 дней провела Лиза вместе с каюрами «Берингии-2011»: дошла от Эссо до Паланы, испытала все «прелести» экстремальной гонки и… готова в следующем году повторить опыт, только теперь не со сборной упряжкой, а со своей собственной. Упорства ей не занимать, так что в 2012 году немка Лиза Штреккер вполне сможет стать лидером русской гонки.
Кстати, участие представительницы Германии в «Берингии-2011» вернуло традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках статус международной. Жители земли немецкой засобирались в Эссо - приобщиться, проникнуться и - почему бы нет? - присоединиться к «нашей Лизе»!
. . .В «Берингии-2011» лидирует карагинский каюр Андрей Притчин. Трехкратный чемпион традиционной камчатской гонки всерьез занимается селекционной работой. В этом году он сумел собрать в упряжку своих самых выносливых собачек и плюс поставил двух чукотских ездовых, которых в прошлом году получил от участников гонки из соседнего региона. Вот эти две показали себя с самой лучшей стороны, говорит Притчин: 710 километров прошла упряжка, однако ж лапки чукотских четвероногих выдержали испытание сложной трассой, даже кожаные тапочки надевать не пришлось.
Его ближайший соперник, отец Владислав РЕВЕНОК из Эссо, своих собачек обувает в тапочки из специальной ткани, закупленные спонсором. Бегут его питомцы резво, но все равно упряжка священника из Эссо отстает от Притчина на два часа! Впрочем, у отца Владислава цель иная, нежели победа: в 11-ти населенных пунктах Корякии, через которые проходит «Берингия», священник по вечерам исповедует православных, крестит, читает проповеди и просто беседует с ребятишками. Ради этой своей миссии Ревенок и стремится в лидеры: пока остальные упряжки плетутся в хвосте гонки, он успевает исполнить церковные требы.
Третий результат у Виктора Тихонова из Верхнего Хайрюзова. В этом году трех лидеров гонки разделяют не минуты - часы. Тихонов отстает от Ревенка на три часа, от Притчина - аж на пять. А замыкающий гонку каюр оторвался от Притчина почти на 20 часов.
Кстати, в оргкомитете гонки всерьез рассматривают варианты экстремального участия болельщиков в «Берингии». Хотите прочувствовать все прелести тундровых ночевок? Вас возьмут с собой до Усть-Хайрюзова, на три первых этапа. Там от души хлебнёте ночевок в тундре, чая с дымком, поездки с ветерком на снегоходе, пообщаетесь с каюрами… И, если повезет, увидите свежие медвежьи следы. Если же не повезет, повстречаетесь с шатуном нос к носу… Правда, обойдется этот экстрим в кругленькую сумму - фактически VIP-тур в корякскую тундру по цене Таиланда. Хотите попробовать?
Эссо-Петропавловск-Камчатский.
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