Полюбить «Беренгию»

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Июля, 05:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
02.07 |
Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
02.07 |
Владивосток из города для машин превратится в город для людей
02.07 |
По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
02.07 |
Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
02.07 |
На острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Полюбить «Беренгию»

В конце февраля на Камчатке все чаще звучит слово «Берингия». Отрицательный ответ на вопрос «Ты едешь в Эссо?» вызывает сочувствие: «Совсем заработался! Бросай всё, поедем!». Весь март не сходит с газетных полос информация об успехах каюров, на радио-волнах - тоже «Берингия», в итогах теленедели обязательно есть сюжет про гонку на собачьих упряжках. Это - нормально. «Берингию» здесь любят. Ее ждут и уже не мыслят без нее начала весны. Равно ждут ее в Москве и Париже, Барселоне и Лондоне, с трепетом листают календарь в огромном Мюнхене и в маленьком Фрайбурге.

- Вы опоздали ровно на полгода! На первую-вторую неделю марта все места забронированы уже в сентябре, - огорошили в одной из гостиниц камчатского села Эссо. Тот же ответ прозвучал по телефону еще несколько раз. Значит, посмотреть старт «Берингии» не получится? - я кладу трубку и растерянно жду ответа от Александра МОЛЧАНОВА, исполнительного директора традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках.

-Получится, - обнадеживает он. - Если согласишься спать на полу, в спальном мешке, всё получится. И каремат раздобудь. Найдем местечко в гостинице «Придорожная»! Вместе с каюрами.

Спальный мешок? Тоже вариант! Сотни людей устраиваются на одну-две ночи именно так - гостиниц-то в Эссо полно, но жаждущих приобщиться к «Берингии» всегда больше! (Впрочем, уже в Эссо выяснилось, что за умеренную плату вас примут на постой в любой дом. И этот дом всегда будет чистым, теплым и уютным).

Кстати, неблизкий путь до Эссо (600 километров из Петропавловска по «зимнему асфальту») камчатцев вовсе не пугает: проверил подвеску, кинул в багажник две запаски, загрузил семью и друзей - и рванул на открытие «Берингии».

Бесконечная авторека из краевого центра в начале каждого марта вливается в село в течение суток-двух! С некоторых пор возглавляет вереницу внедорожников и пассажирских автобусов… губернаторский кортеж. Глава региона лично едет открывать краевой праздник «Берингии». К нему охотно присоединяются депутатский корпус во главе с председателем зак. собрания Камчатского края и группа крупных предпринимателей, теперь уже считающих за честь отметиться на открытии гонки.

Шесть-семь часов в дороге - и камчатская Швейцария бросает к вашим ногам кипельно белый снег, горячие источники и море экзотики.

Улыбчивые лунолицые эвены то и дело приветствуют друг друга кратким «Амто!». Все они собираются идти на открытие «Берингии» в центр Эссо, по-другому и быть не может! Это их праздник, любимый так же, как эвенский Новый год! «Берингия» - повод надеть кухлянку и торбаса и выйти в круг с молодыми, исполнить норгали (национальный танец северных народов) вместе с каюрами.

К слову, праздника в дни старта гонки «Берингия» всегда два: первый бурлит в Эссо, потчуя гостей из Петропавловска и разных заграниц национальными танцами, оленьей шурпой и гонкой-прологом на 10 километров. А второй разворачивается на следующий день в Анавгае, в 23 километрах от районного центра. Здесь, на эвенском стойбище Мэнэдек, под звуки бубнов и разговоры разгулявшихся горожан, проходят окончательные проводы упряжек «Берингии»: отсюда участники гонки уходят в корякскую тундру, а значит, и со связи…

За околицей Анавгая начинается настоящая, экстремальная гонка. От села к селу сквозь северное безмолвие летят упряжки камчатских авантюристов-романтиков из Эссо, Усть-Хайрюзово, Тымлата, Караги и Оссоры. Могут лететь две недели, могут тащиться больше 20-ти дней, как в этом году: суровая корякская тундра встретила каюров «Берингии-2011» отсутствием снега. И замедлился бег, и запетляла дорога, обходя рано вскрывшиеся речки и ручьи, выискивая снежные островки посреди ледяного панциря, сковавшего землю. Одна за другой выбывали из гонки собачки: лёд, словно бритва, прорезал подушечки лап, и тогда капли крови на трассе извещали каюра, что кто-то из четвероногих тружеников нуждается в помощи. Страдальца укладывали на нарту, а на финише этапа сдавали в обоз. К Палане таких набралось около сорока. Небывалая цифра, - за все двадцатилетие, что бежит «Берингия» по Камчатке, столько уставших собачек не было в обозе ни разу. Но и весна, столь ранняя и бесснежная - первая за все двадцатилетие.

Организаторы гонки попытались обмануть природу, назначили старт «Берингии» на неделю раньше и все-таки проскочить не успели. Ну что ж, собачки восстановятся быстро и уже после гонки встанут в рабочие упряжки Николая ЛЕВКОВСКОГО, Андрея СЕМАШКИНА, Виктора ТИХОНОВА, Анатолия ЛАРИОНОВА, Андрея ПРИТЧИНА и других участников гонки. А вот каюры - одни из самых сильнейших - в этом году потеряли шанс на победу. Сошли с дистанции трехкратный чемпион гонок «Берингия» Николай Левковский из Усть-Хайрюзова и Андрей Семашкин из Петропавловска. Штурмовать Карагинский перевал они не рискнули - в упряжке каждого осталось всего по пять собачек. Минимум, с которым призового места уже не взять, - рассудили каюры и остановились.

Еще одно сожаление года - сошла с дистанции гостья из Фрайбурга (Германия) Лиза ШТРЕККЕР. Молодая немка отважилась выйти на старт гонки на собачьих упряжках впервые в жизни. И сразу - в России. Впрочем, Лиза Штреккер на Камчатке бывает часто, так как изучает растения полуострова. Хорошо владеет русским. А вот упряжкой управляет пока неуверенно. 12 дней провела Лиза вместе с каюрами «Берингии-2011»: дошла от Эссо до Паланы, испытала все «прелести» экстремальной гонки и… готова в следующем году повторить опыт, только теперь не со сборной упряжкой, а со своей собственной. Упорства ей не занимать, так что в 2012 году немка Лиза Штреккер вполне сможет стать лидером русской гонки.

Кстати, участие представительницы Германии в «Берингии-2011» вернуло традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках статус международной. Жители земли немецкой засобирались в Эссо - приобщиться, проникнуться и - почему бы нет? - присоединиться к «нашей Лизе»!

. . .В «Берингии-2011» лидирует карагинский каюр Андрей Притчин. Трехкратный чемпион традиционной камчатской гонки всерьез занимается селекционной работой. В этом году он сумел собрать в упряжку своих самых выносливых собачек и плюс поставил двух чукотских ездовых, которых в прошлом году получил от участников гонки из соседнего региона. Вот эти две показали себя с самой лучшей стороны, говорит Притчин: 710 километров прошла упряжка, однако ж лапки чукотских четвероногих выдержали испытание сложной трассой, даже кожаные тапочки надевать не пришлось.

Его ближайший соперник, отец Владислав РЕВЕНОК из Эссо, своих собачек обувает в тапочки из специальной ткани, закупленные спонсором. Бегут его питомцы резво, но все равно упряжка священника из Эссо отстает от Притчина на два часа! Впрочем, у отца Владислава цель иная, нежели победа: в 11-ти населенных пунктах Корякии, через которые проходит «Берингия», священник по вечерам исповедует православных, крестит, читает проповеди и просто беседует с ребятишками. Ради этой своей миссии Ревенок и стремится в лидеры: пока остальные упряжки плетутся в хвосте гонки, он успевает исполнить церковные требы.

Третий результат у Виктора Тихонова из Верхнего Хайрюзова. В этом году трех лидеров гонки разделяют не минуты - часы. Тихонов отстает от Ревенка на три часа, от Притчина - аж на пять. А замыкающий гонку каюр оторвался от Притчина почти на 20 часов.

Кстати, в оргкомитете гонки всерьез рассматривают варианты экстремального участия болельщиков в «Берингии». Хотите прочувствовать все прелести тундровых ночевок? Вас возьмут с собой до Усть-Хайрюзова, на три первых этапа. Там от души хлебнёте ночевок в тундре, чая с дымком, поездки с ветерком на снегоходе, пообщаетесь с каюрами… И, если повезет, увидите свежие медвежьи следы. Если же не повезет, повстречаетесь с шатуном нос к носу… Правда, обойдется этот экстрим в кругленькую сумму - фактически VIP-тур в корякскую тундру по цене Таиланда. Хотите попробовать?

Эссо-Петропавловск-Камчатский.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика