Под звездами балканскими...

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 05 Октября, 20:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
05.10 |
Дальневосточная магистраль отмечает с 15-летие ОАО "РЖД"
05.10 |
КРДВ готова покупать земли в Приморье
05.10 |
ТОры Приморья лидируют среди наиболее крупных получателей земли
05.10 |
КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
05.10 |
Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Под звездами балканскими...

Все большее число россиян, в частности, дальневосточников, стремятся приобретать недвижимость за рубежом. Причем в европейском направлении особой инвестиционной привлекательностью обладает сегодня Республика Болгария. Эта страна черноморских курортов, сладких перцев и габровских анекдотов существенно изменилась за последние годы, став современным государством, благоприятным для отдыха, постоянного проживания, а также эффективного ведения бизнеса.

Важно, что в 2007 году Болгария стала членом Европейского Союза, что сделало рынок недвижимости в этой стране очень перспективным. При этом около половины всех заключаемых сегодня сделок приходится на долю россиян, которых привлекает в Болгарии ее территориальная близость, почти полное отсутствие языкового и культурного барьера, «недорогая» жизнь, а также низкая налоговая ставка на владение недвижимостью.

- В прошлом году недвижимость в Болгарии приобрели порядка 30 дальневосточников, из которых 6 — пенсионеры, переехавшие на ПМЖ, — рассказал «ДК» исполнительный директор инвестиционной компании Bulgarian Investments Христо ПЕТРОВ. — По европейским меркам в 2009 — 2010 годах цены на недвижимость здесь были очень низкие. В столице, конечно, несколько дороже. Однако активное приобретение болгарских жилплощадей уже успело привести к ощутимому росту цен. С 2011 года квадратный метр качественного жилья продается в среднем от 500 до 1 тыс. евро, но это по-прежнему значительно меньше, чем в других странах Евросоюза. Мы сами строим объекты любого уровня и класса — жилые дома, бизнес-центры, а также напрямую сотрудничаем с нашими многолетними партнерами-застройщиками. За десятки лет они стали нашими друзьями и предоставляют выгодные условия для покупки недвижимости (скидки, рассрочки). Проведете два-три дня в машине — обязательно найдете себе подходящий вариант. За миллион с небольшим рублей вы можете приобрести двухкомнатную квартиру на берегу моря.

Отметим также, что большинство россиян рассматривает покупку болгарской недвижимости как способ сбережения и приумножения капитала. Приобретая квартиру или отдельный дом, они получают не только место для жизни и отдыха, но и возможность иметь доход от сдачи недвижимости в аренду туристам. Однако, по словам Христо Петрова, особенно популярным в последнее время стало приобретение коммерческой недвижимости или свободных земельных участков с целью дальнейшего ведения бизнеса. По его словам, есть возможность приобретать земельные участки и возводить на них дома по индивидуальным проектам.

- Важно, что, создавая сегодня фирму в Болгарии, вы, прежде всего, открываете юридическое лицо в Европе. А значит, получаете очень серьезную поддержку от Евросоюза, — говорит Христо Петров. — Если вы открыли свое дело, вложили в него все необходимые средства, то вам следует составить четкий бизнес-проект, где будут указаны уже затраченные суммы, а также планируемые доходы и расходы, количество работников и их зарплаты, рынки сбыта, налоги и т.п. В этом случае Европейский Союз возвращает 70-75% ваших денег, чтобы вы могли вновь вложить их в бизнес. Система НДС схожа с российской, но у нас 20% от выплаченного вами налога государство вернет наличными деньгами. Что-то вроде вашего налогового вычета. На мой взгляд, такая поддержка государства вполне оправдана тем, что бизнес может развиваться очень быстро и эффективно, а значит, в перспективе платить больше налогов. Кроме того, данный подход стимулирует развитие экономики не только в крупных городах, но и в отдаленных районах. Кстати, в Болгарии выгоднее платить налоги, чем не платить.

Отметим, что самый низкий в Европе налог на прибыль (10%), а также дешевая рабочая сила, по мнению Христо Петрова, делают Болгарию одной из наиболее благоприятных стран для того, чтобы начать бизнес. Средняя заработная плата здесь составляет лишь 250-300 евро в месяц, что в 4 раза ниже среднеевропейской, однако этого вполне достаточно для безбедной жизни. Кстати, именно по этой причине некоторые пожилые люди, в частности россияне, продают свои квартиры, покупают жилье в Болгарии, получают вид на жительство и полностью обеспечивают себя за счет пенсии, переводимой на банковскую карту.

- Если говорить о сферах болгарской экономики, которые в наибольшей степени нуждаются сегодня в иностранных инвесторах, то на первом месте окажется, конечно, «зеленая» электроэнергетика, — говорит Христо Петров. — По требованиям Евросоюза 15% всей электроэнергии должны вырабатываться с помощью ветрогенераторов и другими экологически безопасными способами. В настоящий момент на них приходится менее 1% производимой в стране энергии. Пожалуй, вторым в списке приоритетов болгарской экономики можно считать развитие сельского хозяйства. Как ни странно, в эту сферу инвестируют не очень охотно, хотя почва в Болгарии чрезвычайно плодородна. Но, что особенно важно, земля, продаваемая специально под сельскохозяйственные нужды, стоит крайне дешево — лишь от 2 до 5 евро за кв. метр. Под эти программы Европейский Союз выдает беспроцентные кредиты на 25-50 лет. Причем не обязательно болгарской фирме, но и российской, зарегистрированной на территории Болгарии. Почему бы дальневосточнику не стать владельцем компотной фабрики, ресторана или отеля. Например, сейчас в курортном поселке Святой Влас на берегу Чёрного моря продается небольшой отель на 10 номеров всего за 200 с небольшим тысяч евро. Кроме того, весьма привлекательным в инвестиционном плане является сегодня строительство детских садов, домов престарелых, школ иностранных языков.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика