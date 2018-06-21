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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:58 |
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PRISCO не расстается с проданными танкерами
По условиям контрактов техническое обслуживание и услуги круинга распространяются на танкеры «Остров Сахалин», «Капитан Костичев», «Губернатор Фархутдинов», «Залив Анива» и «Виктор Титов». Помимо афрамаксов в техническом менеджменте компании сегодня находятся еще два танкера дедвейтом по 47 тысяч тонн. Суда принадлежат компании FSL Trust Management Pte. Ltd., которая давно пользуется услугами PRISCO, передав ей в управление танкеры FSL Hamburg и FSL Singapore.
Как указывается в релизе, в качестве технического менеджера компания PRISCO (Singapore) Pte. Ltd. несет ответственность за выполнение обязательств и соответствие судов всем международным конвенциям, в частности кодексам ISM и ISPS, за обеспечение судов расходными материалами и сменно–запасными частями, организацию и выполнение ремонта, предъявление судов классификационным обществам для переосвидетельствования, а также комплектует экипажи судов.
Досье «ДК»
Открытое акционерное общество «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) – специализированная танкерная компания, осуществляющая морские перевозки грузов наливом по всему миру. Корпорация эксплуатирует 19 танкеров и 2 балкера общим дедвейтом 1 миллион 892 тысячи 221 т. Основа флота – суда ледового класса, в том числе крупнотоннажные, оборудованные для работы в условиях замерзающих морей. Кроме того, компания оперирует судами, построенными в рамках совместных предприятий для работы на сахалинских шельфовых проектах. Это ледокольный буксир, судно для перевозки сжиженного природного газа, два высокоскоростных транспортных судна.
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