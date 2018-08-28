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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Сентября, 14:10 |
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С Японией в сердце
Так, в Южно–Сахалинске представители движения «Вольные музыканты» провели благотворительный концерт в помощь пострадавшим Японии. Артисты играли на музыкальных инструментах, читали стихи, пели песни. Все собранные средства направлены в адрес японцев, ставших жертвами разрушительного цунами. «И дело даже не в том, сколько мы соберем средств, главное, что люди не останутся безучастными», – сказал накануне концерта лидер движения «Вольные музыканты» Арсентий ВЯТРЖИК.
А владивостокский суши–бар Tokyo предложил всем гостям выразить соболезнования в знак скорби, дружбы и поддержки народа Страны восходящего солнца очень символичным образом – с помощью собственноручно изготовленных японских журавликов цуру.
«Сделай 1000 бумажных журавликов, и твоё желание сбудется», – эта знаменитая история широко упоминается как в анимэ, так и просто в статьях о Японии и оригами. Персонал заведения предложил всем неравнодушным посетителям подарить немного тепла и надежды тем, кто сейчас так остро нуждается в помощи. Каждому гостю предлагалось приобрести бумагу для оригами по символичной цене в 100 рублей и сложить журавлика. Все средства, собранные от продажи бумаги, будут переданы в Генеральное консульство Японии во Владивостоке.
Тем временем в Приморье открылись «Вторые дни культуры Тоттори». Мероприятия проводятся в рамках соглашения о дружественных связях и сотрудничестве между префектурой Тоттори и Приморским краем. Специально по этому поводу во Владивосток прибыли мастера культуры для организации выставок и мастер–классов, посвященных кимоно и оригами из японской бумаги «инсю–васи».
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