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Инфаркт на статус и достаток не оглядывается

Как правило, до 40–45 лет мужчины больше увлечены продвижением по социальной лестнице, и мало кто задумывается о качестве жизни с медицинской точки зрения. Только вот нередко, когда, казалось бы, они состоялись в материальном, интеллектуальном, социальном плане и могут пожинать плоды своей успешности, наступает расплата за пренебрежение к здоровью. Инсульты, инфаркты, онкология очень коварны, выбирают своих жертв без оглядки на статус, достаток и профессиональные достижения и при этом стремительно молодеют, – говорит директор МЦ «Асклепий» Светлана ВАЩЕНКО.

Чувствовать себя здоровым и быть здоровым на самом деле – не одно и то же. Если в советское время профилактическое направление было основой системы здравоохранения и развивалось очень активно – система диспансеризации включала целый перечень регулярных медицинских обследований, обязательных для прохождения населением, – то с исчезновением СССР исчезла и система профосмотров, что мгновенно почувствовали на себе врачи–терапевты: число пациентов с запущенными формами заболеваний резко возросло.

Забота о здоровье, к сожалению, пока не стала привычкой. Представители бизнес–среды обычно ссылаются на большую занятость, но я убеждена, что уважающий себя мужчина, заботящийся о своем здоровье и здоровье женщины, которая рядом, всегда найдет время на краткосрочное, но емкое обследование. Кстати, ощущение «я здоров» – лучший допинг для покорения новых бизнес–целей. А выявившиеся на раннем этапе проблемы отлично поддаются корректировке. И высшая награда для врача, поверьте, видеть, как меняется твой пациент: его облик, психотип, внешность, отношения в семье… Это совсем другой человек, и в социальном плане тоже.

Генетически каждый из наших мужчин может жить до ста лет, и тот факт, что в среднем они едва дотягивают до шестидесяти, – результат пренебрежения к здоровью. В основном, сильный пол подстерегают четыре проблемы: сердечно–сосудистая патология, депрессия, патология предстательной железы и сексуальная дисфункция. Нередко они возникают практически одномоментно, поскольку являются звеньями одной цепи. Поэтому и мужской организм надо рассматривать в комплексе и не ждать, пока «зазвонит колокол», а заниматься профилактикой. И если близкий мужчина по–прежнему не находит на это времени, обратить на это внимание – задача той, кто рядом.

Неслучайно одна из диагностических программ нашего центра так и называется «Берегите мужчин» и разработана специально для вечно занятых представителей сильного пола. Ее появление – попытка еще раз обратить внимание на проблемы мужского здоровья и напоминание о том, что в основе эффективности лечения всегда стоит правильно, своевременно и грамотно поставленный диагноз.

Кроме того, если уж мужчина и женщина наделены определенными биологическими ролями, то отрицать их – идти против природы. Причем если у женщины функция материнства регламентирована биологическими часами, то мужчина до последнего мгновения жизни сохраняет не только сексуальные, но и репродуктивные способности.

Я вижу, как счастливы мужчины, испытавшие радость отцовства в зрелом возрасте, как они гордятся тем, что держат на руках сына или дочь, а не внука или внучку. Отношение к детям – совсем другое. В молодости они зарабатывали деньги, строили карьеру, и воспитанием детей, как правило, занимались жены. А после сорока, когда с самореализацией все в порядке, появляется время, а главное, желание растить малыша самому. И если женщина отказывается родить ребенка (мотивируя этот тем, что сама только–только начала жить для себя), он находит ту, кто согласится это сделать.

Да, в зрелости нередки повторные браки, но я все чаще с удовольствием наблюдаю за тем, как на второго–третьего ребенка решаются пары, прожившие вместе много лет, вырастившие первенцев и чувствующие в себе силы родить и воспитать еще одного ребенка.

Вообще проблема родов после сорока раздута исключительно в рамках России. Но к счастью, сегодня можно наблюдать, как меняется менталитет российской женщины. И если раньше в амбулаторной карте 26–летней будущей мамы писали уничижительное «возрастная первородящая», то сейчас планка первых родов сместилась к 30 годам, а повторных – к 40 и выше. Действительно, пара имеет право рожать ребенка в том возрасте, в котором считает нужным. Что касается страхов генетической патологии, то статистика подобных случаев давно сравнялась у юных и зрелых родителей, к тому же сегодня много тестов, позволяющих определить патологию на раннем этапе.

Кстати, на последнем конгрессе по геронтологии зарубежные психологи так прокомментировали зрелое родительство: природный материнский и отцовский инстинкт невероятно сильны, и появление новорожденного словно запускает заново программу жизни: «свежеиспеченные мамы и папы» молодеют на глазах. Радует, что тенденция родительства после сорока и у нас наконец–то становится нормой, и самое приятное – у этих пар рождаются потрясающие дети. Но для того чтобы продлить наслаждение новым этапом жизни, для того чтобы жить и дышать полной грудью, надо быть уверенным, что с тобой действительно все в порядке. Что твое внутреннее ощущение «здоров» совпадает с медицинским диагнозом.

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