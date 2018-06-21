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18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Медицинский HI–tech становится доступнее

Хабаровский край – дальневосточный лидер по возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которая к тому же с каждым годом становится все более доступной для населения региона.

Еще в 2008 году отправляли в Москву для получения необходимой высокотехнологичной помощи до 500 человек. А уже в 2011 году почти 1,5 тыс. человек смогут избавиться от своих заболеваний с помощью оборудования и специалистов ведущих федеральных клиник. Но главная задача краевой власти – сделать высокие технологии в медицине доступными всему населению, избавиться от длительного ожидания, других неудобств, сопровождающих направление пациента за пределы края. Для этого необходимо организовать качественную помощь на месте. Над внедрением современных высокотехнологичных методов лечения и работает в последние годы правительство региона.

«Начинали мы с Первой и со Второй краевых больниц, – рассказывает заместитель начальника управления организации лечебно–профилактической помощи населению – начальник отдела специализированных видов медицинской помощи министерства здравоохранения Хабаровского края Ирина БАГЛАЙ. – В Первой краевой начинали с установки оборудования, обучения специалистов для работы в области сердечно–сосудистой хирургии. Теперь там специализируются также на высоких технологиях в травматологии и ортопедии. Во Второй краевой на необходимый уровень выведены травматология, ортопедия и нейрохирургия.

В 2003 году был построен Краевой клинический центр онкологии. С 2008 года высокотехнологичную помощь стал оказывать Перинатальный центр, где проходит выхаживание новорожденных и проводятся операции экстракорпорального оплодотворения. В 2010 году в программы высокотехнологичной помощи по детской травматологии и ортопедии вошла Детская краевая больница. Еще недавно там оказывалась высокотехнологичная педиатрическая помощь, но уже в этом году уровень подобных услуг признан обычным. И это постоянный процесс, в ходе которого виды лечения, ставшие массовыми и доступными, федеральными властями исключаются из классификации высокотехнологичных».

Кроме краевых, в крае построены два федеральных учреждения, оказывающие помощь всем жителям Дальнего Востока. С 1998 года здесь действует Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». А с сентября 2010 года начал прием пациентов Федеральный центр сердечно–сосудистой хирургии.

Развитие передовых методов лечения – это осознанная политика, в которой также легко прослеживается и хозяйская экономика. За каждым больным, проходящим курс лечения на высокотехнологичном оборудовании, следуют федеральные деньги. Например, в области сердечно–сосудистой хирургии на разовое лечение одного больного, включая операцию, из федерального бюджета выделяется 203,5 тыс. рублей. Чтобы деньги пришли в край, необходимо подписать ежегодное соглашение между правительством региона и Минздравом РФ. Составляется заявка, в которой краевой минздрав указывает количество пациентов, нуждающихся в помощи за пределами края, число местных учреждений, видов медицинской помощи, предложенных для включения в программу поддержки, а также количество больных, которые могут быть обслужены за деньги федерального центра.

Чтобы региональное учреждение было включено в состав организаций, имеющих право оказания высокотехнологичной помощи, у него должна быть соответствующая лицензия. Кроме того, важнейшее условие заключения соглашения между регионом и центром – финансирование не менее 30% из краевого бюджета. И Хабаровский край регулярно наращивает расходы на данном направлении, получая значительный мультипликативный эффект. В 2010 году из краевого и федерального бюджетов на лечение больных по программам оказания высокотехнологичной помощи было выделено 179 млн рублей.

Получая средства, учреждения вкладывают их в том числе и в приобретение нового оборудования, оформление новых лицензий. Сегодня у краевых больниц и центров лицензий больше, чем квот и видов медицинской помощи, по которым идет федеральное финансирование. Таким образом, процесс обновления стал приобретать устойчивый характер, весьма заметно меняя качество специализированной медицинской помощи в крае в целом.

«Процесс идет очень быстро, – говорит Ирина Баглай, – обновляются не только больницы, но и диагностические центры, которым необходимо соответствовать уровню стационарного лечения. Все это формируется в больших городах. Задача районного звена здравоохранения все больше сводится к установке или даже предположению диагноза, чтобы вовремя направить пациента в соответствующее учреждение. И здесь на помощь приходит идущая в крае цифровизация телевидения, несущая вместе с собой возможность скоростного доступа в сеть Интернет.

Все чаще применяются формы заочного осмотра пациентов из отдаленных сел сотрудниками специализированных центров в Хабаровске. Чтобы обеспечить большую доступность современных услуг жителям северных территорий края, построен современный диагностический центр в Комсомольске–на–Амуре, который не только оснащен всем необходимым для качественного определения причин заболевания, но и имеет постоянную интернет–связь со специализированными краевыми учреждениями, позволяющую получать необходимые консультации «узких» специалистов в режиме видеоконференции».

Одним из условий вхождения субъекта в федеральную программу приобретения высокотехнологичного оборудования и строительства на территории федеральных медицинских центров является возможность региона подготовить кадры соответствующей квалификации, способные эффективно работать на новом оборудовании. У Хабаровского края на этом направлении есть инфраструктурное преимущество в виде расположенного в Хабаровске государственного медицинского университета. Уже на последнем курсе обучения в университете к студентам приходят руководители краевых учреждений, ведущие, по сути, рекрутинг будущих работников. У краевого минздрава также есть собственный институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, занимающийся повышением профессионального уровня медицинских работников. Для специализированного обучения работники направляются в профильные российские институты. В случае необходимости обучение проводится и в стране, производящей установленное современное оборудование.

Однако процесс выращивания высококлассного специалиста требует времени, которого нет у больных. Поэтому краевые власти прибегают к привлечению профессионалов из других регионов страны за счет предоставления им жилья в Хабаровске. По такой схеме были закрыты важнейшие вакансии при формировании штата Федерального центра сердечно–сосудистой хирургии, работать в который приехали специалисты из Тюмени, Новосибирска. Квартиры выделялись и для привлечения кадров в Онкоцентр. В минздраве региона отмечают, что таким образом стимулируется приезд руководителей, способных организовать работу на самом высоком уровне, или привлекаются уникальные специалисты, передающие местным врачам методику лечения на современном высокотехнологичном оборудовании.

Престижно и интересно иметь дело с самыми передовыми методами лечения, работать на новейшем оборудовании. Но не последнее значение имеет и материальное обеспечение самих специалистов. По принятым правилам 20% выделенных на лечение больного по программе высокотехнологичной помощи средств идет целевым образом на оплату труда непосредственно проводящих лечение специалистов. Поэтому врачей, желающих повысить свою квалификацию до высокотехнологичного уровня, и молодых специалистов, готовых связать свое будущее с этим направлением, достаточно.

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