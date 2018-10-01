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Пятница| 05 Октября, 20:29 |
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Магаданская область увеличивает добычу золота
Золото при таких ценах стало выгодно добывать даже из бедных песков с содержанием до 0,25 грамм на куб. Например, артель «Гран» перерабатывает за сезон до миллиона кубов старых отвалов. Применяя современную технику, там из года в год выполняют квоту, намывая более двухсот килограммов золота.
2010 год закрепил наметившуюся ранее устойчивую тенденцию к увеличению добычи золота в Магаданской области. При этом было задействовано 111 недропользователей, из них 10 отрабатывали рудные месторождения. Всего добыто 17 тонн золота, что на 1290 килограммов больше, чем в 2009 году. Отличились предприятия Ягоднинского района, которые увеличили добычу россыпного золота на 1100 кг. Значительно вырос уровень добычи на месторождениях Северо–Эвенского района, которые осваивает «Полиметалл».
Заметно оживились в области процессы, связанные с обновлением основных фондов и их модернизацией. В последнее время все больше крупных компаний, малых предприятий обновляют технику и оборудование. Так, компания «Полиметалл» завершила реконструкцию кубакинской ЗИФ, которая перерабатывает руду Биркачана. Там для извлечения золота из руды используется экзотическое в своем роде вещество – уголь кокоса, в котором оседают частички драгметалла. Этот материал применяют и при кучном выщелачивании для извлечения золота из раствора. Практика показала высокую эффективность кокосового угля при использовании на ЗИФ. Из биркачанской руды таким способом извлечено 474 килограмма сплава Доре (золото и серебро).
Успешно прошла реконструкция фабрики на месторождении Луна, которое осваивает ОАО «Серебро Магадана». Примечательно, что сама реконструкция проходила без ее полной остановки, на гидрометаллургических переделах продолжалась переработка флотационного концентрата. Это все равно что поменять «железо» в компьютере, не выключая его. Всего за два месяца там была осуществлена замена барабана, подвижных шестерен, подшипников и многое другое.
В планах «Полиметалла» добыть до 700 тонн серебра и почти в 2 раза увеличить добычу золота. Эти планы связаны с завершением реконструкции Кубакинской ЗИФ, переоборудованием Омсукчанской золотоизвлекательной фабрики для переработки всех видов руд, активизации работ по использованию технологии кучного выщелачивания на месторождениях Биркачан и Сопка Кварцевая, организацией полномасштабной добычи на месторождении Гольцовое.
Модернизация и реконструкция стала неотъемлемой частью развития горнодобывающей отрасли Магаданской области. Помимо «Полиметалла» такому пути следуют многие другие предприятия. В их числе ООО «Конго», ОАО «Сусуманзолото», ОАО «Рудник им. Матросова», ООО «Кривбасс», горная компания Майская, ООО «Полевая» и другие.
На особом месте в списке перспективных месторождений Колымы стоит Наталкинское большеобъемное рудное месторождение. Содержание золота там невысокое, около 1,7 грамма на тонну, но зато его там много. Дочернее предприятие компании «Полюс Золото» – ОАО «Рудник Матросова» защитило в государственном комитете запасов 1850 тонн золота. В 2010 году предприятие должно было добыть на месторождении десять тонн золота, но работу так и не начало. В сторону компании сразу же полетели критические стрелы за невыполнение условий лицензионного соглашения. Стремясь наверстать упущенное, ОАО «Рудник им. Матросова» приступает в этом году к масштабным работам по строительству Наталкинского ГОКа.
В декабре совет директоров ОАО «Полюс Золото» утвердил проект освоения Наталкинского месторождения. Завершение строительства первой очереди ГОКа намечено на четвертый квартал 2013 года, выход на проектную мощность первой очереди – на 2014 год с объемом переработки 10 миллионов тонн руды в год и выпуском золота 18,2 тонны. Освоение этого месторождения позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест, значительно пополнить консолидированный бюджет области.
Выполнение лицензионных соглашений стало одной из основных проблем золотодобывающей отрасли территории. На хозактиве губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ сказал, что в этом направлении необходимо усилить контроль. Помимо ОАО «Рудник им. Матросова» в числе нарушителей целый ряд крупных и средних предприятий. Согласно лицензионному соглашению в прошлом году должна была начаться добыча золота на месторождении «Павлик», в течение трех лет нарушаются условия лицензионного соглашения ЗАО «Серебряная компания», в нынешнем году наступает срок для начала добычи драгметаллов на месторождении Игуменовское и техногенном Матросовском.
– Хочу обратить внимание руководителей этих предприятий: затягивание работ на указанных объектах может привести к лишению лицензий, – сказал губернатор. – В полной мере это касается и всех других недропользователей, допустивших нарушения требований лицензионных соглашений.
В нынешнем году планируется поднять уровень добычи золота до 19,5 тонны и серебра около 750 тонн. Основным поставщиком золота остаются россыпники, которые намерены добыть в предстоящем промсезоне не менее 11 тонн золота. Основная часть драгметалла традиционно добывается на старых месторождениях, которые перерабатывались не один раз. Совершенствуя технологии добычи, там снова и снова находят золото.
В числе новых технологий шлюзовые приставки ГОШ (грохот–обезвоживатель шлюзовый) к различным типам промприборов: ГГМ–3, ПБШ–40, ПВШ–30, которые разработали магаданские ученые ВНИИ–1. Приставки используются как вторичная стадия обогащения. В результате их применения увеличение извлечения составляет от 7 до 16%.
На Колыме золота хватит еще не на одно поколение, но находится оно на отдаленных участках. Основным сдерживающим фактором развития северных, северо–восточных территорий области (в том числе Россошинской площади в Среднеканском районе) является отсутствие инфраструктуры (ЛЭП, дорог). Поэтому Федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» предусмотрено строительство федеральной автомобильной дороги «Колыма» Омсукчан – Кубака – Омолон – Комсомольский – Анадырь, в первую очередь участков: Омсукчан – Кубака – Омолон протяженностью 440 км, Омолон – Рассоха протяженностью 165 км. Решение этих задач позволит активизировать развитие минерально–сырьевого комплекса северной части области.
В целях диверсификации добычи полезных ископаемых по предложению администрации области в перечень участков недр для лицензирования включены объекты олова, сурьмы, молибдена и меди, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в горнодобывающую отрасль. В этом направлении уже появились первые результаты
. Недавно состоялся запуск новой линии омсукчанской ЗИФ гравитационного обогащения руды месторождения Гольцовое. Оно знаменательно тем, что там помимо традиционного серебра и золота впервые на территории Магаданской области стали добывать свинец. В этом году планируется добыть 140 тысяч тонн руды. Полученный гравитационным методом концентрат с фабрики будет отправляться в Казахстан, где из него начнут извлекать и серебро и свинец.
У наших горняков в этом есть определенный опыт. На одном из самых крупных в мире Дукатском месторождении серебра в советскую эпоху попутно добывался цинк и свинец. Полученный концентрат отправляли на переработку в Усть–Каменогорский комбинат (Казахстан). Правда, тогда он добывался попутно в небольшом количестве, поэтому в статистической отчетности не отражено, сколько именно было добыто этого металла.
С наступлением экономических реформ в начале девяностых поставки концентрата в Казахстан были прекращены. Выход из ситуации нашли поистине соломоновым – свинец и цинк попросту списали с баланса. Так было сделано не только на Дукате, но и Тидите (Омсукчанский район). Сегодня отношение к цветным металлам существенно изменилось. Причиной является не только возросшая цена на мировом рынке, но и изменения в законодательстве о недрах. Согласно лицензионному соглашению о недрах «Полиметалл» должен добывать и свинец, коим богата гольцовская руда. Балансовые запасы этого металла при содержании 27 килограммов на тонну составляют 46 тысяч тонн.
Цены на свинец на Лондонской бирже за последние 10 лет выросли в несколько раз – с $455 за тонну до $2600 – 2700. При таком раскладе его стало выгодно не только добывать, но и отправлять серебряно–свинцовый концентрат с Колымы в Казахстан на переработку.
Компания «Полиметалл» на Колыме стала первой, которая помимо золота и серебра обратила внимание на другие сырьевые ресурсы. В нынешнем году ЗАО «Серебро Магадана» планирует продолжить работу по добыче «булурских» углей для собственных производственных нужд. Свой уголь – это не только дешевое тепло, но и дополнительные рабочие места. В прошлом году были объявлены аукционы на два оловосодержащих объекта – Урчан (Тенькинский район) и Икан–Бастион (Среднеканский район).
– У нас появились предпосылки для того, чтобы реанимировать добычу олова на территории Магаданской области, – считает начальник департамента природных ресурсов администрации Магаданской области В. МИТЬКИН. – Помимо вышеназванных объектов у иностранных инвесторов появился интерес к оловянным месторождениям в Омсукчанском районе.
По–прежнему стабильно работают в области предприятия угледобывающей отрасли: ЗАО «КУК» и АДС полностью обеспечивали потребности районов в топливе. В минувшем году объемы добычи выросли до 444 тыс. тонн. Есть уверенность, что в текущем году ОАО «Роснефть» получит разрешение правительства РФ на право пользования участками недр Примагаданского нефтегазоносного шельфа. Соответствующий проект распоряжения проходит последние согласования в федеральных министерствах.
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