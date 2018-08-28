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18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

«Универсальная лизинговая компания» и ВСК: теперь и обучение

Александр АНИЩЕНКО, директор Хабаровского филиала СОАО «Военно–страховая компания»:

- Одним из основных и наиболее надежных партнеров «Универсальной лизинговой компании» в сфере страхования является сегодня СОАО «Военно–страховая компания». За прошедшие 10 лет взаимное сотрудничество наших организаций активно набирало обороты. В 2011 году компании планируют существенно укрепить партнерские отношения благодаря новым совместным проектам.

С «Универсальной лизинговой компанией» мы сотрудничаем практически с самого ее создания, но наиболее плодотворно – с сентября 2009 года. Только за прошлый год ответственность нашей компании по договорам страхования с лизингополучателями «Универсальной лизинговой компании» составила почти 8 млрд рублей, было застраховано более 1100 объектов.

При этом стремительное увеличение количества проектов «Универсальной лизинговой компании» приводит к постоянному росту страховой ответственности со стороны ВСК. Это является хорошим показателем стабильного и плодотворного сотрудничества.

Иногда наши клиенты просят порекомендовать им профессиональную, надежную компанию, предоставляющую тот или иной спектр услуг. И если дело касается лизинга, то мы всегда советуем обращаться в «Универсальную лизинговую компанию». Отмечу также, что среди всех наших страхователей «Универсальная лизинговая компания» входит, можно сказать, в тройку лидеров, поэтому, конечно, мы очень дорожим нашими партнерскими отношениями, и любые возникающие рабочие вопросы стараемся всегда решать максимально оперативно.

Важно, что в 2011 году новым этапом сотрудничества между ВСК и «Универсальной лизинговой компанией», скорее всего, станет организация и проведение совместных семинаров для потенциальных лизингополучателей и страхователей. Актуальность такого проекта во многом определяется тем, что с 2012 года вступит в силу новый закон, по которому страхование ряда потенциально опасных объектов (прежде всего, используемых в строительстве) станет обязательным.

Не секрет, что ответственность, которую несет лицо при эксплуатации такого оборудования, как сосуды под давлением, краны и т.п., по закону сегодня очень высока. Такую ответственность просто необходимо страховать. Представим, например, что при эксплуатации опасных объектов строительной организацией был нанесен вред третьим лицам или окружающей среде. Нужно возместить ущерб. А размер штрафа может оказаться настолько серьезным, что лизингополучатель не сможет продолжать платить лизинговой компании за предоставленное оборудование. Следовательно, договор расторгается, и оборудование изымается. В итоге несет ущерб как строительная компания, которая не может выполнить условия того или иного контракта без оборудования, так и лизингодатель, потерявший клиента.

Таким образом, руководство «Универсальной лизинговой компании» и ВСК уверено, что потенциальному лизингополучателю и страхователю все эти взаимосвязанные процессы необходимо объяснять, и проведение совместных семинаров может стать очень эффективным решением. Кроме того, на этих семинарах смогут присутствовать приглашенные от обеих сторон, что позволит компаниям–партнерам существенно расширять свои клиентские базы.

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