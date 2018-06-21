|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 22:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Валерий ПЫТНЕВ: Много сделано, немало впереди
- «Универсальная лизинговая компания» – VIP–заемщик Дальневосточного банка Сбербанка России. Менеджмент этого предприятия отличает не только высокий профессиональный уровень, но и постоянная готовность к развитию, нацеленность на достижение новых результатов. Как результат – открытость в восприятии предложений Дальневосточного Сбербанка.
Наш банк осуществляет комплексное обслуживание «Универсальной лизинговой компании», предоставляя компании кредитные ресурсы, обслуживание счетов, операции в рамках зарплатного проекта, возможность конверсии валют. С таким партнером, успешно ведущим большой объем весьма непростых сделок, банку и самому интересно иметь дело, оттачивая свои инструменты в системе постоянного практического применения с одним проверенным партнером. Ведь «Универсальная лизинговая компания» берет в Дальневосточном Сбербанке более 50 кредитов в год. Наше особое отношение к этой компании подчеркивает и предоставление ей рамочных кредитных линий, при использовании которых сроки рассмотрения кредитной заявки сокращаются до нескольких дней. Такой продукт мы предлагаем не многим, но «Универсальная лизинговая компания» пользуется им постоянно.
Интенсивное сотрудничество дает и заметные плоды. При участии Дальневосточного банка Сбербанка России, «Универсальной лизинговой компанией» поставляется оборудование на важнейшие стройки и экономические проекты Дальнего Востока. Можно вспомнить строительство балкерного терминала в порту Ванино Хабаровского края; строительство федеральных автодорог Чита–Хабаровск и Лидога–Ванино; разработку нефтяных шельфовых проектов «Сахалин–1» и «Сахалин–2»; строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»; разработку Эльгинского месторождения угля в Якутии; строительство Бурейской ГЭС в Амурской области. Список можно продолжать еще долго, но главное в нем – незаконченность: впереди еще много совместной работы.
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.