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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 09 Октября, 02:00 |
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Дальневосточный банк выходит на новый уровень
«Дальневосточный банк не только представляет собой важное звено межрегиональной банковской группы Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), но и является опорным банком по обслуживанию всех компаний ее главного акционера – НК «Роснефть» – на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, – подчеркнул специально приехавший представить нового президента Юрий МЕЛЬНИКОВ, заместитель председателя совета директоров ОАО «Дальневосточный банк», вице–президент ОАО «ВБРР» – и мы уверены, что огромный опыт работы в банковской сфере, отличное знание всех процессов, происходящих в банке, позволит Валерию Романовичу реализовать амбициозные цели, которые ставит сегодня перед Дальневосточным банком основной акционер».
Будет ли меняться стратегия банка, выдержали ли партнерские отношения с клиентами проверку системным кризисом, каким оказался для банка 2010 год и каковы текущие и перспективные планы – об этом и многом другом «ДК» рассказал президент Дальневосточного банка Валерий Павлюк.
– Политика Дальневосточного банка останется взвешенно консервативной, какой была всегда. Задача перед всеми, кто сегодня работает в нашем банке, стоит достаточно реальная – дальнейшее усиление позиций в регионе и совершенствование качества услуг. В частности, мы нацелены на более активное внедрение новых банковских технологий, хотя Дальневосточный банк и раньше уделял этому аспекту пристальное внимание. Как вы знаете, наш банк одним из первых модернизировал сеть банкоматов, предложив осуществлять платежи по очень широкому перечню услуг, и до сих пор остается одним из лидеров в регионе в данной позиции. Сегодня нам тоже есть чем удивить своих клиентов, но заранее озвучивать новые наработки не стану, будем объявлять о них рынку по мере полной готовности предложений.
– Если до недавнего времени наш банк являлся стратегическим партнером «Роснефти» в регионах ее присутствия на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, то с этого года плотно входит в периметр компании, что означает еще более тесное корпоративное взаимодействие со всеми дочерними обществами НК «Роcнефть». Став интегрированной структурой государственной компании «Роснефть», банк последовательно усиливает свои позиции на рынке, а объемы бизнеса растут пропорционально масштабам задач главного акционера, у которого сегодня много проектов на Дальнем Востоке: начались проектно–изыскательские работы по строительству нефтехимических заводов под эгидой Восточной нефтехимической компании в промзоне г. Находка, запланировано создание тридцати современных АЗК и АЗС на территории Приморья.
– Еще более тесное взаимодействие с НК «Роснефть», ее подрядчиками, контрагентами и поставщиками. Наша задача в контексте грядущих строек – модернизация банковских продуктов и предложение самого полного набора всех необходимых рынку услуг. Кроме того, если говорить о Владивостоке, то емкие инфраструктурные преобразования, которые уже происходят и еще будут происходить в контексте саммита АТЭС, требуют оптимизации банковской сети с учетом появления новых магистральных развязок и перераспределения деловых потоков.
– Конечно, в планах не только расширение сети в регионах присутствия, не исключено и вхождение в новые субъекты Дальнего Востока, например в Магаданскую область.
– Задачи, поставленные перед Дальневосточным банком акционерами, выполнены. Если подводить итог минувшему году в целом, то его главное достижение в том, что финансовый сектор последовательно выходит из кризисных явлений, банковская система оздоравливается.
– Согласен. Именно поэтому мы не приостанавливали в кризис кредитования реального сектора экономики, поддерживали малый и средний бизнес, шли навстречу по реструктуризации задолженностей, понимая, что в данной ситуации сложно было всем – и производственникам, и финансистам. Мы не декларируем партнерство – мы живем по этому принципу.
– Если посмотреть структуру банковского кредитного портфеля, то 60–65% занимают корпоративные клиенты, 25% – розница и примерно 10–15% – малый и средний бизнес. Да, портфель этого сектора предпринимательства пока небольшой – около миллиарда рублей, – но мы очень активно развиваем это направление. Сегодня отменены все антикризисные меры. Кроме того, мы предложили новый продукт для малого и среднего бизнеса — банковские гарантии: теперь контрагент клиента, получив гарантию кредитно–финансового учреждения, уверен, что оказанная им услуга или поставляемый товар будут оплачены в любом случае: собственными средствами клиента или заемными средствами банка. Преимущество этой услуги перед кредитом заключается в более дешевой стоимости ресурсов, снижении рисков по сделкам и возможности не отвлекать из оборота компании денежные средства.
– Особым отношением к нашим клиентам. Эта кампания, как и все предыдущие, показывает отношение Дальневосточного банка к своим клиентам. Мы всегда открыты для своих партнеров, акционеров, клиентов. Наши клиенты не просто ведут свой бизнес в регионе присутствия, они каждый в отдельности и все вместе выполняют определенную миссию, по сути, строят жизнь региона, в котором работают. Они покоряют небо, бороздят океаны, строят мосты, пекут хлеб и дают чистую воду… А наш банк обеспечивает клиентов финансовыми инструментами, в том числе кредитами, помогая успешно решать бизнес–задачи.
Мы открыто приглашаем всех стать нашими клиентами и партнерами: «Присоединяйтесь! Мы сработаемся!»
Досье «ДК»
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