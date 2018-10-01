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18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Дальневосточный банк выходит на новый уровень

В Дальневосточном банке кадровые перемены. 15 марта решением совета директоров президентом ОАО «Дальневосточный банк» (ДВБ) назначен Валерий ПАВЛЮК, ранее занимавший должность первого вице–президента.

«Дальневосточный банк не только представляет собой важное звено межрегиональной банковской группы Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), но и является опорным банком по обслуживанию всех компаний ее главного акционера – НК «Роснефть» – на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, – подчеркнул специально приехавший представить нового президента Юрий МЕЛЬНИКОВ, заместитель председателя совета директоров ОАО «Дальневосточный банк», вице–президент ОАО «ВБРР» – и мы уверены, что огромный опыт работы в банковской сфере, отличное знание всех процессов, происходящих в банке, позволит Валерию Романовичу реализовать амбициозные цели, которые ставит сегодня перед Дальневосточным банком основной акционер».

Будет ли меняться стратегия банка, выдержали ли партнерские отношения с клиентами проверку системным кризисом, каким оказался для банка 2010 год и каковы текущие и перспективные планы – об этом и многом другом «ДК» рассказал президент Дальневосточного банка Валерий Павлюк.

– Политика Дальневосточного банка останется взвешенно консервативной, какой была всегда. Задача перед всеми, кто сегодня работает в нашем банке, стоит достаточно реальная – дальнейшее усиление позиций в регионе и совершенствование качества услуг. В частности, мы нацелены на более активное внедрение новых банковских технологий, хотя Дальневосточный банк и раньше уделял этому аспекту пристальное внимание. Как вы знаете, наш банк одним из первых модернизировал сеть банкоматов, предложив осуществлять платежи по очень широкому перечню услуг, и до сих пор остается одним из лидеров в регионе в данной позиции. Сегодня нам тоже есть чем удивить своих клиентов, но заранее озвучивать новые наработки не стану, будем объявлять о них рынку по мере полной готовности предложений.

– Если до недавнего времени наш банк являлся стратегическим партнером «Роснефти» в регионах ее присутствия на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, то с этого года плотно входит в периметр компании, что означает еще более тесное корпоративное взаимодействие со всеми дочерними обществами НК «Роcнефть». Став интегрированной структурой государственной компании «Роснефть», банк последовательно усиливает свои позиции на рынке, а объемы бизнеса растут пропорционально масштабам задач главного акционера, у которого сегодня много проектов на Дальнем Востоке: начались проектно–изыскательские работы по строительству нефтехимических заводов под эгидой Восточной нефтехимической компании в промзоне г. Находка, запланировано создание тридцати современных АЗК и АЗС на территории Приморья.

– Еще более тесное взаимодействие с НК «Роснефть», ее подрядчиками, контрагентами и поставщиками. Наша задача в контексте грядущих строек – модернизация банковских продуктов и предложение самого полного набора всех необходимых рынку услуг. Кроме того, если говорить о Владивостоке, то емкие инфраструктурные преобразования, которые уже происходят и еще будут происходить в контексте саммита АТЭС, требуют оптимизации банковской сети с учетом появления новых магистральных развязок и перераспределения деловых потоков.

– Конечно, в планах не только расширение сети в регионах присутствия, не исключено и вхождение в новые субъекты Дальнего Востока, например в Магаданскую область.

– Задачи, поставленные перед Дальневосточным банком акционерами, выполнены. Если подводить итог минувшему году в целом, то его главное достижение в том, что финансовый сектор последовательно выходит из кризисных явлений, банковская система оздоравливается.

– Согласен. Именно поэтому мы не приостанавливали в кризис кредитования реального сектора экономики, поддерживали малый и средний бизнес, шли навстречу по реструктуризации задолженностей, понимая, что в данной ситуации сложно было всем – и производственникам, и финансистам. Мы не декларируем партнерство – мы живем по этому принципу.

– Если посмотреть структуру банковского кредитного портфеля, то 60–65% занимают корпоративные клиенты, 25% – розница и примерно 10–15% – малый и средний бизнес. Да, портфель этого сектора предпринимательства пока небольшой – около миллиарда рублей, – но мы очень активно развиваем это направление. Сегодня отменены все антикризисные меры. Кроме того, мы предложили новый продукт для малого и среднего бизнеса — банковские гарантии: теперь контрагент клиента, получив гарантию кредитно–финансового учреждения, уверен, что оказанная им услуга или поставляемый товар будут оплачены в любом случае: собственными средствами клиента или заемными средствами банка. Преимущество этой услуги перед кредитом заключается в более дешевой стоимости ресурсов, снижении рисков по сделкам и возможности не отвлекать из оборота компании денежные средства.

– Особым отношением к нашим клиентам. Эта кампания, как и все предыдущие, показывает отношение Дальневосточного банка к своим клиентам. Мы всегда открыты для своих партнеров, акционеров, клиентов. Наши клиенты не просто ведут свой бизнес в регионе присутствия, они каждый в отдельности и все вместе выполняют определенную миссию, по сути, строят жизнь региона, в котором работают. Они покоряют небо, бороздят океаны, строят мосты, пекут хлеб и дают чистую воду… А наш банк обеспечивает клиентов финансовыми инструментами, в том числе кредитами, помогая успешно решать бизнес–задачи.

Мы открыто приглашаем всех стать нашими клиентами и партнерами: «Присоединяйтесь! Мы сработаемся!»

Досье «ДК»

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