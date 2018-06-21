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18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Мировой бренд FOREX CLUB начал свою историю во Владивостоке

С активным развитием всемирной паутины наши соотечественники узнали о новом, но уже ставшем одним из самых эффективных, способе инвестирования – Интернет–трейдинге на международном валютном рынке FOREX.

«ДК» беседовал с основателем одного из известнейших финансовых брендов в мире – FOREX CLUB – Вячеславом ТАРАНОМ.

– Вячеслав Александрович, насколько известно, в настоящее время под брендом FOREX CLUB объединены несколько компаний?

– Бренд FOREX CLUB объединяет несколько брокерских компаний и образовательных учреждений для трейдеров, среди которых FOREX CLUB Financial Company, FOREX CLUB International Limited, Международная академия биржевой торговли и недавно приобретенный старейший FOREX–брокер – компания Акмос Трейд.

– Расскажите, с чего началась история развития бренда?

Группа FOREX CLUB была образована в 1997 году на окраине России, на Дальнем Востоке. Пережив кризис 1998 года, пройдя с уверенным ростом кризис 2008–2010 гг., мы создали устойчивый бизнес и крупнейшую международную сеть. Уже в 2010 году FOREX CLUB Financial Company признан одной из самых быстрорастущих компаний США, войдя в список таких известных брендов, как Microsoft, Visa, Oracle и т.п.

– Но как вам удалось построить столь успешный бизнес? Ведь немногие российские компании за столь короткий срок смогли выйти на мировую арену и конкурировать с успешными иностранными компаниями.

– Мы развиваем FOREX CLUB как некий аналог успешного государства. Кадровая политика компании основана на принципе неограниченных возможностей роста, когда руководящие посты занимают способные и достойные менеджеры, а использование классических механизмов демократии позволяет клиентам принимать непосредственное участие в управлении и росте бизнеса.

Успешных международных брендов, родившихся в регионах России в сложные 90–е, компаний интеллектуальной сферы, не имеющих никаких связей с бизнесом, основанном на природных ресурсах, действительно единицы. Согласитесь, это достойный повод для здоровой гордости и, самое главное, для продолжения активного развития!

– Ваши клиенты – кто они?

– Сотни тысяч клиентов из более чем 120 стран мира обслуживаются в ГК FOREX CLUB, представленной в России, СНГ, США, Китае, Бразилии, странах Евросоюза.

Трейдеры FOREX CLUB – профессионалы своего дела, практичные и целеустремленные люди, твердо стоящие на ногах и ясно осознающие возможности, которые открывает перед ними международный валютный рынок.

– Насколько успешным оказался 2010 год для трейдеров FOREX CLUB?

– 2010 год стал одним из самых успешных в истории как для брокера FOREX CLUB, так и для наших клиентов. В ушедшем году плюс по итогам одного месяца имели в среднем 33% клиентов, при этом самый лучший результат торговли показал трейдер с месячным профитом в 187 000 долларов США. Средняя доля прибыльных сделок клиентов FOREX CLUB составила 62%.

На ежемесячной основе на сайте FOREX CLUB публикуется доля прибыльных трейдеров и процент успешных сделок. Согласно данным, раскрываемым компаниями по требованию NFA, FOREX CLUB входит в ТОП–3 среди ведущих международных компаний. FOREX CLUB уже сейчас является одним из мировых лидеров по показателю доли успешных трейдеров.

Мы постоянно и целенаправленно работаем над улучшением показателей торговли наших трейдеров, стремясь стать безоговорочным лидером в мировой форекс–индустрии по качеству сервиса и успешности клиентов. Ведь наш успех – это успех наших трейдеров.

– Интересно узнать о ваших планах на будущее. Какие перспективы развития бренда на мировой арене?

– Успех прошлого и доверие сотен тысяч клиентов – хороший фундамент для дальнейшего роста.

2010 год уже стал годом высоких темпов развития как в России и странах СНГ, так и в США, Бразилии, Китае, а также на рынках других стран. Так, в китайском Шанхае начала функционировать Международная академия биржевой торговли. А на легендарной Wall Street в Нью–Йорке открыт новый американский офис FOREX CLUB Financial Company. Компания также открыла более 10 новых русскоязычных филиалов и представительств. Мы планируем и дальше активно развивать наше присутствие в различных регионах мира.

Наша продуктовая линейка уже пополнилась новыми программами обучения, популярными торговыми терминалами, прогрессивной системой счетов и тарифных планов, а также новыми торговыми инструментами. На подходе новые внедрения.

2013 год должен стать годом, когда FOREX CLUB войдет в ТОП–5 глобальных участников рынка Интернет–трейдинга по всем ключевым показателям работы.

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