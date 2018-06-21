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18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Нужна формула справедливой цены на бензин

Нефтяная компания «Альянс» провела на Хабаровском НПЗ встречу за круглым столом с представителями законодательной власти, общественности и СМИ Хабаровска. Главной темой для обсуждения стала актуальная сегодня проблема розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

По словам руководителя пресс–службы «Альянса» Андрея РУМЯНЦЕВА, в декабре 2010 года уровень рентабельности реализации автобензинов сбытовыми предприятиями компании был равен 1%, а рентабельность дизельного топлива была отрицательной. Однако после поэтапного снижения цен на региональных АЗС, производимого с 10 февраля по 19 марта, реализация моторного топлива стала нерентабельной. Причиной такой ситуации послужил значительный рост затрат на производство и реализацию нефтепродуктов.

– Мы не можем прогнозировать, что будет с ценами на топливо дальше. Однако важно понимать, что большая часть затрат, из которых складывается розничная цена, не контролируется компанией, – рассказал Андрей Румянцев.

Так, уже в декабре – январе затраты компании значительно увеличились, прежде всего, за счет роста тарифов, акциза и стоимости нефтяного сырья. Так, например, если в декабре компания приобретала тонну нефти в среднем за 9 тыс. рублей, то к марту эта сумма возросла до 11,4 тысяч. Важно, что в регионе ситуация с ценами усугубляется тем, что Хабаровский НПЗ, обеспечивающий нефтепродуктами треть всего Дальнего Востока, получает нефтяное сырье только по железной дороге. В условиях увеличения транспортных тарифов почти на 400 рублей за тонну это становится все более невыгодным.

Представитель «Альянса» отметил, что в настоящее время Минэнерго при участии нефтяных компаний вырабатывает формулу справедливой цены. Он привел пример определения цены бензина Регуляр–92 в марте 2011 года по формуле «затраты + 1% рентабельности». Отправной точкой для расчетов послужила средняя по ДФО стоимость 92–го в начале года – 26,65 руб. за литр. Увеличение акциза и тарифов привело к росту затрат на производство и реализацию на 2,4 рубля. Цена нефтяного сырья, необходимого для 1 литра бензина, стала выше на 2,05 руб. Таким образом, получается, что литр Регуляр–92 в марте 2011 года должен был бы стоить 31.10 рублей. Причем, по мнению сотрудников компании, данная оценка применима к Хабаровску, а для других городов следует прибавить дополнительные транспортные расходы.

Однако, учитывая социальную значимость проблемы, в период с 10 февраля по 19 марта НК «Альянс» существенно снизила цены на автобензины и зимнее ДТ, что сделало реализацию топлива на внутреннем рынке нерентабельной. Издержки компании покрываются сегодня только за счет выручки от экспорта нефтепродуктов.

– Да, со второй половины января НК «Альянс» несет убытки, однако мы сознаем социальную значимость своего бизнеса и потому приложим все усилия, чтобы держать цены. Сколько еще мы сможем удерживать их на нынешнем уровне – неизвестно. Мы ежесуточно работаем над тем, чтобы найти дополнительные возможности сокращения затрат и новые направления бизнеса, – отметил Андрей Румянцев. – Наша задача – расти вместе с рынком. Компании комфортнее зарабатывать на объемах, а не на цене. Мы прекрасно понимаем, что нельзя угнетать рынок высокими ценами, – причем при этом мы не знаем, где сегодня предел покупательной способности. Ясно, что сегодняшняя цена не устраивает ни вас, ни нас.

Пока конкретные пути выхода из сложившейся ситуации не найдены, и в компании готовы продолжать нести убытки. По словам представителей «Альянса», одним из известных вариантов действий является оптимизация сети АЗС, однако, как заверили гендиректор «Хабаровскнефтепродукта» Александр Попов и А. Румянцев, компания и в этом вопросе руководствуется принципом социальной ответственности, поэтому там, где заправка «Альянса» единственная на район, она закрыта не будет.

В большей мере улучшить обстановку на дальневосточном рынке нефтепродуктов позволит подключение Хабаровского НПЗ к строящейся трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан», т.к. это позволит существенно сократить затраты на транспортировку сырья на завод. Напомним, что технические условия реализации данного проекта НК «Альянс» получила от оператора магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» в январе 2010 года. Тем временем реконструкция Ветки Пристань разрядит ситуацию и в этом «узком месте» позволит ритмичнее отгружать растущие объемы нефтепродуктов.

Ну и, конечно, компания рассчитывает на значительный рост собственного запаса прочности благодаря генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ, второй этап которой сегодня идет полным ходом.

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