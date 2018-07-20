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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Августа, 08:11 |
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Энергичное подкрепление
С момента создания ДГК в 2007 году этот энергорайон вызывал особую озабоченность у руководства компании. Высочайшая степень износа оборудования местной генерации; исчерпание запасов месторождения проектного для Владивостокской ТЭЦ–2 (ВТЭЦ–2) угля, заставившее использовать твердое топливо с других разрезов, плохо сгорающее в неприспособленных для него котлах; использование мазута в качестве топлива на Владивостокской ТЭЦ–1 и котельной «Северная»... Все это усугублялось возникшим в столице Приморья энергодефицитом.
Компании пришлось, что называется, «без раскачки» вступать в управление процессами выработки тепло– и электроэнергии, реализовывая мероприятия по повышению надежности энергоснабжения, увеличению мощности генерации и в то же время разрабатывать среднесрочную программу коренной модернизации, предполагающую перевод на газ оборудования владивостокских станций.
Для обеспечения безаварийного энергоснабжения и ликвидации локального дефицита электроэнергии в Южном Приморье специалисты ДГК в течение 2008 и 2009 годов провели реконструкцию значительного количества действующего энергооборудования на станциях, осуществили его новые вводы. На Артемовской ТЭЦ реконструирован котлоагрегат №6. На Партизанской ГРЭС введены турбоагрегат №2 и котлоагрегат №5. На Владивостокской ТЭЦ–2 проведено техническое перевооружение. На территории Владивостокской ТЭЦ–1 установлены две мобильные газотурбинные станции (МГТС), способные работать на дизельном топливе и природном газе.
В целом благодаря комплексу предпринятых мер мощность генерации южного энергорайона Приморья увеличилась на 262 МВт, или почти на 25% от установленной мощности. Это позволило полностью удовлетворить запросы потребителей и ликвидировать существовавший на тот момент энергодефицит. Не будет преувеличением сказать, что без этой «четвертины» нынешние темпы многих строек саммита были бы невозможны.
Стоит также отметить, что в целом на Дальнем Востоке существует избыток мощностей, но из–за неразвитости магистрального сетевого хозяйства и недостаточности пропускной способности сетей доставить необходимую для бурно растущего Владивостока электроэнергию, выработанную в Амурской области, на юге Якутии или в Хабаровском крае, невозможно. Над решением этой проблемы работают в филиале «ФСК» – МЭС Востока: тянут ЛЭП–500 на юг Приморья. Развитие электросетевого хозяйства позволит доставлять туда электроэнергию, выработанную на экономически более эффективных станциях других территорий, входящих в объединенную энергосистему Дальнего Востока.
Первая часть инвестпрограммы ДГК по газификации энергоисточников во Владивостоке должна быть завершена уже в конце 2011 года. Генеральный директор ДГК Михаил ШУКАЙЛОВ говорит, что в это время в город должен прийти газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Строительно–монтажные работы на Владивостокской ТЭЦ–2 начались еще в июле 2010 года, и уже к концу года к приему природного газа без «обвязки», то есть строительства сети внутристанционных газопроводов, были подготовлены два котла. В 2011 году, в феврале и марте, были последовательно выведены в ремонт с реконструкцией «под газ» следующие два котлоагрегата.
Нынешней осенью газификация первой очереди станции завершается – 6 котлов ВТЭЦ–2 из 14–ти будут готовы принять газ. Необходимо также построить три резервуара для хранения мазута, который станет аварийным топливом для переводимых на газ котлоагрегатов станции. Еще четыре котла будут подготовлены для принятия газа к концу 2012 года. Полный переход станции на газ планируется в 2013 году с выполнением работ на оставшихся четырех котлах.
Владивостокская ТЭЦ–1 и котельная «Северная» должны отказаться от мазута уже к 1 января 2012 года. Сейчас проекты их реконструкции находятся в Госэкспертизе, разрабатывается рабочая документация, заключены договоры с подрядчиками, начинаются подготовительные работы. В рамках газификации энергоисточников Владивостока, ДГК также реализует мероприятия реконструктивного характера по изменению внешнего облика действующих владивостокских ТЭЦ–2, ТЭЦ–1 и ТЦ «Северная».
Компании, ведущие работы по программе подготовки Владивостока к саммиту, находятся в сильной зависимости друг от друга. Так, в ДГК с заинтересованностью наблюдают за успехами партнеров, ведущих строительство магистрального газопровода. Ведь после переоборудования станций для работы с газом использовать на них уголь будет уже невозможно, и поэтому важно, чтобы к моменту окончания реконструкции на двух отопительных котельных (ТЭЦ–1 и «Северной») и на первой очереди ТЭЦ–2 – а это уже ближайшая осень! – сахалинский газ был во Владивостоке.
Переведенные на газ энергоисточники столицы АТЭС–2012 решат сразу несколько злободневных для города и энергетиков проблем. В первую очередь прекратится выброс в атмосферу золовых частиц, что особенно важно для жителей районов Нейбута и бухты Тихой, находящихся, вопреки запретам, прямо в санитарной зоне ВТЭЦ–2. Кстати, принятое в прежние времена решение о застройке этих территорий лишило энергетиков возможности строить новые золоотвалы, сделав окончательно бесперспективным вопрос продолжения сжигания угля на станции. С отказом от мазута и неподходящего по характеристикам угля снизится себестоимость выработки электроэнергии: до 54 г на киловатт уменьшится расход условного топлива, ниже станут затраты на поддержание оборудования в рабочем состоянии, снизится зависимость от транспортировки топлива для ТЭЦ по железной дороге.
Первый заместитель генерального директора ДГК Владимир ФАЙТ говорит, что главная сложность в реализации проекта заключается в максимально сжатых сроках и необходимости проведения работ на действующем оборудовании, так как объем энергопотребления во Владивостоке не позволяет остановить агрегаты станции для реконструкции. Несмотря на все разговоры вокруг возможных изменений цены газа для генерирующих мощностей Владивостока, первый заместитель генерального директора ДГК считает газовое топливо более приемлемым для Владивостока и с этой точки зрения.
Дело в том, что уголь и мазут сегодня покупаются компанией на свободном рынке, где неподконтрольные государству поставщики устанавливают цену на него исходя из спроса, который в последние годы растет на мировых рынках, подталкивая к росту отпускные цены внутрироссийских сделок. Кроме того, большинство станций строились в СССР под использование углей определенных месторождений, называемых проектными. Это значительно сужает возможность выбора и торга для энергетиков, вынуждая их принимать невыгодные условия покупки и в результате ставить вопрос о повышении тарифов.
А цены на газ, поставляемый «Газпромом», регулирует государство. И здесь больше возможностей говорить не о коммерческих интересах отдельных компаний и их частных акционеров, а о выработке цены с учетом государственных интересов, предполагающих балансировку между потребностями газовиков, энергетиков и возможностями потребителей. ДГК важно, чтобы этот баланс был соблюден. Здесь заботятся не только о том, чтобы затраты покрывались тарифами, но и о том, чтобы уровень тарифов не разорял потребителей и не увеличивал число неплательщиков до критических отметок, чтобы была возможность хотя бы среднесрочного планирования доходов и расходов без их ежемесячного пересмотра. В случае с газом такие решения возможны, а в случае с углем и мазутом – нет.
С переводом ВТЭЦ–2 на газ столица АТЭС–2012 решает сразу несколько злободневных проблем.
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