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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:38 |
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Магистрали в будущее
В ряду масштабных проектов, реализуемых сегодня в приморской столице, ключевое место занимает создание транспортной инфраструктуры в соответствии с самыми современными стандартами дорожного строительства. Но главное, что новый дорожный каркас разработан проектировщиками так, что послужит не только комфортному и беспрепятственному перемещению участников и гостей саммита, но поможет увязать в единый узел воздушный, водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, обеспечивая городу перспективы для роста и развития.
Сегодня многие саммитовские объекты возводятся одновременно. Один из них – создание на базе международного аэропорта г. Владивостока Дальневосточного грузового мультимодального транспортно–логистического узла – хаба. Предусмотрено строительство двух мостовых переходов на остров Русский через пролив Босфор Восточный и через бухту Золотой Рог. Мостовые переходы увязаны с федеральной автомобильной дорогой М–60 «Уссури» (Хабаровск – Владивосток); автомобильной дорогой пос. Новый – полуостров Де–Фриз – Седанка – бухта Патрокл; улично–дорожной сетью как острова Русский, так и г. Владивостока и реконструкцией автомагистрали аэропорт Кневичи – станция Санаторная.
Значительная часть объектов дорожной инфраструктуры проектировалась Хабаровским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Среди них: строительство автомобильной дороги пос.Новый – полуостров Де–Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) через Амурский залив; ремонт автомобильной дороги Аэропорт Кневичи (г. Владивосток) – федеральная автомобильная дорога Хабаровск–Владивосток (М–60, «Уссури»); реконструкция федеральной автомобильной дороги Хабаровск–Владивосток (М–60, «Уссури») на участке км 737 – км 750. Масштабной работой является и проектирование под строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 0 – км 40.
Досье «ДК»
Хабаровский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ» – ведущая на Дальнем Востоке проектная организация по изысканиям и проектированию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Деятельность филиала охватывает весь Дальневосточный регион: Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Магаданскую, Сахалинскую, Амурскую, Еврейскую автономную области, Чукотский автономный округ, Республику Саха (Якутия). За полвека Хабаровским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» разработаны проекты на 13 тыс. км автодорог и 64 тыс. погонных метров мостов. Директор: РЫЖЕНКО Сергей Никифорович.
То, что заказ на разработку проектов ответственных саммитовских объектов на конкурсной основе получили дальневосточные специалисты–проектировщики, справедливо. Выполнить колоссальный объем работ в чрезвычайно сжатые сроки способен лишь коллектив, обладающий большим опытом, доскональным знанием местных условий, оснащенный современным оборудованием и программным обеспечением. Всем этим требованиям отвечает коллектив хабаровского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ», который недавно отметил 50–летие.
За этим производственным юбилеем авторитет коллектива и опыт проектирования тысяч километров дорог, мостовых переходов, искусственных сооружений на территории всего Дальнего Востока. Крупнейшие в регионе проекты – федеральные автомобильные дороги: М–60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, «Амур» Чита – Хабаровск, региональные автомобильные дороги: Хабаровск – Комсомольск–на Амуре, Биробиджан – Унгун – Ленинское, Южно–Сахалинск – Холмск, Арсентьевка–Макаров – прочерчены на карте, обоснованы и просчитаны хабаровскими проектировщиками. Один из последних стратегических проектов – дорога Хабаровск–Лидога–Ванино, которая призвана обеспечить экономическое развитие важнейшего транспортного узла на побережье Охотского моря – Ванино–Совгаванского. Если говорить об опыте проектирования мостов, то доказательством профессионализма проектировщиков могут служить построенные мосты через реки Хор, Бира и Амгунь и т.д. Выдана рабочая документация под строительство мостового перехода через протоку Амурская на Уссурийский остров у г. Хабаровска.
Сегодня в портфеле заказов института, помимо программ регионального и местного развития дорожной сети, проекты модернизации дороги Чита–Хабаровск «Амур». Но главные усилия его специалистов сегодня сосредоточены на объектах саммита АТЭС во Владивостоке. Объем работы, можно сказать, под стать региону, с его обширными территориями и задачами, обозначенными Стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. На всех объектах свои особенности. Работа на Дальнем Востоке в зоне со сложными геологическими условиями, сейсмичностью, повышенной паводковой опасности, сурового температурного режима, агрессивных сред для железобетонных и металлических конструкций требует от коллектива организации особого подхода к проектированию, научных проработок имеющихся факторов. На всех этапах создания проекта, начиная с производства комплексных инженерных изысканий и заканчивая проектированием объектов и инженерным сопровождением их строительства, специалисты института гарантируют высокое качество работ и соответствие их самым современным требованиям дорожного строительства.
Но в последние годы работа хабаровских проектировщиков не ограничивается разработкой технических параметров проектов. При строительстве будущей трассы учитываются все возможные аспекты воздействия и на природу, и на социально–экономическую ситуацию в данной местности.
Кроме этого, коллектив филиала занимается обоснованием инвестиций, составлением бизнес–планов платных автомобильных дорог и мостовых переходов, разрабатывает предпроектную и проектную документацию на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также выполняет программное обеспечение геоинформационных систем, оказывает справочно–информационные, консалтинговые и инжиниринговые услуги. Еще одно направление работы – составление проектной и технологической документации на разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом, оформление тендерной документации для подрядных торгов.
Специалисты института разработали и еще один международно значимый проект – программу развития дорог Дальнего Востока до 2010 года с прогнозом до 2020 года, в которой предусмотрено усовершенствование наземной связи с городами северо–восточных провинций Китая. Основные положения этой программы вошли в национальную программу «Дороги России XXI века».
Наиболее сложным проектом, разработанным сегодня Хабаровским филиалом, является строительство автомобильной дороги пос.Новый – п–ов Де–Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де–Фриз – Седанка.
Контракт с дирекцией ФГУ ДСД “Владивосток” на разработку этого проекта Хабаровский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ» заключил в сентябре 2008 года. Сегодня эта дорога имеет уже вполне зримые очертания, строительные работы идут одновременно на нескольких участках будущей трассы. Уже в скором времени она поможет решить одну из транспортных проблем Владивостока, разгрузит основной путь из аэропорта в город, обеспечит скоростной проезд на остров Русский.
Проект новой дороги, которая пролегает в стороне от главной трассы с низководным мостом над Амурским заливом, предложен хабаровскими проектировщиками. Экономическая целесообразность строительства новой дороги объясняется гораздо меньшими затратами, которые могли бы потребоваться при варианте реконструкции существующей трассы, проходящей через плотную городскую застройку. По прогнозам расчетная интенсивность движения на 2028 год на этом участке федеральной автомобильной дороги «Уссури», которая выполняет функции центральной улицы города, составит 82 тыс. автомобилей в сутки. Чтобы обеспечить этот транспортный поток, потребовалось бы строительство автомобильной дороги с восемью полосами движения. Такое решение влекло бы за собой значительный снос, переустройство большого количества коммуникаций и социальную напряженность.
Трасса по маршруту аэропорт Кневичи – пос. Новый – Де–Фриз – Седанка – бухта Патрокл по существу становится транспортным дублером напряженного участка федеральной автомобильной дороги «Уссури». Она начинается на нулевом километре дороги аэропорт Кневичи – федеральная автомобильная дорога Хабаровск – Владивосток (М–60, «Уссури») и частично проходит по уже существующей трассе, – этот участок по проекту Хабаровского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ» будет реконструирован и доведен до параметров 1–6 категории. От 726 км федеральной трассы начинается строительство автомобильной дороги от пос. Новый к полуострову Де–Фриз. Далее – четырехкилометровая эстакада через Амурский залив до Седанки. Проезжая над водной гладью залива, автомобилисты будут сокращать путь до Владивостока на десятки километров. К бухте Патрокл дорога проходит через лесной массив, минуя перегруженные городские магистрали. Общая протяженность трассы составляет 40,64 км.
Легкость, с которой уже скоро можно будет проезжать по новой трассе (окончание строительства запланировано на май будущего года), будет обеспечена и тем, что строители дороги «уберут» большие перепады рельефа местности, соорудят несколько эстакад при пересечении глубоких логов. Она будет оснащена двумя развязками в разных уровнях и путепроводом через железную дорогу Москва – Владивосток.
Говоря о проектах приморских дорожных строек, следует особо выделить автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный. Она проходит по юго–восточной части территории Приморского края, вдоль побережья Японского моря и является частью транспортного узла, связывающего между собой крупные российские порты: Владивосток, Находка, Восточный, входит в состав международного транспортного коридора «Приморье–1» Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково – Владивосток /Восточный/ Находка – порты АТР.
Кардинально меняет свой облик и участок дороги «Уссури» от аэропорта Кневичи до станции Санаторная, запроектированный Хабаровским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Эта часть трассы проходит по территории г. Артема и Советского района г. Владивостока. Именно здесь возникают основные заторы движения, и автомобилисты вынуждены стоять в длительных пробках. Не говоря уже о сотнях дорожно–транспортных происшествий, нередко с серьезными последствиями.
Избежать этого и обеспечить высокую пропускную способность помогут строящиеся транспортные развязки: эстакада на участке автомобильной дороги М–60 “Уссури” в районе поворота на г. Артем; эстакада в районе развязки на станцию Весенняя; транспортная развязка в районе поворота на бухту Лазурная.
По проекту Хабаровского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ» идет реконструкция еще одного – трехкилометрового – участка дороги М–60 «Уссури» в пригороде Владивостока. Это тот самый поворот на бухту Лазурная, который особенно в летнее время стал «узким местом» на пути отдыхающих к морю. В сезон сюда едут не только жители края, но и со всего Дальнего Востока. Помимо образующихся заторов, которые в итоге тормозят движение на много километров по основной федеральной трассе, перекресток стал просто опасным местом для движения. А его интенсивность составляет более 45 тысяч автомобилей в сутки.
Транспортная развязка, запроектированная хабаровскими проектировщикам, полностью убирает перекресток как таковой. Все движение пойдет в двух уровнях, выезд на федеральную трассу в обоих направлениях будет происходить через эстакаду.
Главный вопрос – насколько долго новые и реконструированные транспортные артерии будут удовлетворять потребности развития Владивостока как делового и общественного центра региона, которое будет сопровождаться растущими транспортными потоками? Проектировщики утверждают, что этот вопрос был центральным при разработке проектов. Качество дорожного полотна и его долговечность обеспечат выполненные по современным технологиям конструкции, дорожная одежда и выверенные конструктивные решения, предложенные строителям. А также тщательные изыскательские проработки, позволившие учесть максимальное количество факторов, влияющих на долговечность трасс.
Проектируя дороги и мосты Приморья, призванные обеспечить перспективное развитие региона, разработчики закладывают в проекты новые технологии строительства, современные материалы, которые гарантируют долговечность конструкций и дорожного полотна. В их числе, к примеру, габионные конструкции, которые пока еще мало используются в регионе, но уже хорошо зарекомендовали себя в центральных районах России. Данная конструкция применяется для защиты русел водотоков от размывания. Специальная сетка строительная из стальной оцинкованной проволоки предотвращает вымывание каменного наполнителя габионов при больших скоростях течения воды, имеет высокую механическую прочность и долговечна при использовании ее в агрессивной среде.
Помимо этого устройство габионных конструкций несет в себе и существенную экономию. Для их монтажа, а в последующем и обслуживания не требуется специализированный персонал. Устанавливаются они при помощи обычных средств, имеющихся на строительной площадке, а для их наполнения используется практически любой каменный материал размером не менее размера звена сетки и не более 20 см, и отвечающий требованиям по морозостойкости.
Для укрепления откосов выемок в проекте используется рулонный материал «Макмат–L». Это ворсистый коврик из полипропиленовых нитей диаметром 0,65 мм. Благодаря ворсистой лицевой поверхности и значительному количеству пустот (более 90%) «Макмат–L» аккумулирует на себе частички грунта и препятствует эрозии поверхностного слоя почвы. Укрепленные таким образом откосы быстро зазеленеют растительностью, что придаст им естественный вид. Немаловажно, что предложенный проектировщиками материал прост в укладке и может быть использован на поверхностях с профилем наклона до 65 градусов. Особенно эффективно его использование там, где откосы подвержены прямому воздействию дождя и ливневых потоков. В этом случае материал «Макмат–L» препятствует смыванию верхнего слоя почвы до того времени, как на нем будет восстановлен растительный покров.
При проектировании мостов, путепроводов, пешеходных мостов и наземных переходов проектировщики предложили использовать сталефибробетон в качестве слоя, выполняющего выравнивающие и гидроизолирующие функции. Это позволяет сократить количества слоев дорожной одежды (2 слоя вместо 4 по типовому проекту), упростить технологии производства работ, снизить материалоемкость, трудозатраты, сроки строительства мостов. Введение стальных волокон в бетон повышает прочность на растяжение при изгибе в 2 раза, прочность на сжатие и на осевое растяжение на 20%, в 2–3 раза трещиностойкость, морозостойкость и водонепроницаемость относительно обычного бетона.
На повышение износостойкости, а значит, и долговечности дорожных объектов будут работать и другие прогрессивные технологии, заложенные в проектах специалистами Хабаровского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Это металлические пролетные строения с ортотропной плитой для пешеходных переходов разработки ООО НПО «Мостовик», деформационные швы, поставляемые фирмой ООО «МФ «Москва–Маурер–Мост» с применением технологий, спецпрофилей и комплектующих элементов фирмы «Мaurer–Sohne» (Германия), цинкосодержащие лакокрасочные покрытия Intercure 200, Intercure 200 НS, Interhane 990, используемые для металлических пролетных строений, Interzone 954, поставляемые фирмой Internationale Protective Coatings, рулонный полимерный материал «Поликров Р 200», мастика–клей «Поликров М 140».
Особым способом на покрытие строящихся дорог будет наноситься и разметка. В проекте рекомендуется «рисовать» ее безвоздушным способом с помощью оборудования высокого давления. При таком способе факел распыляемой краски четко очерчен и защищен от окружающей среды оболочкой паров растворителей, предотвращающих рассеивание и потерю частиц краски. Это дает не только экономию, но существенно улучшает условия труда. Большое давление и высокая скорость движения краски обеспечивают дополнительное очищение размечаемой поверхности, что приводит к улучшению адгезии и увеличению срока службы нанесенной разметки. Никаких смазанных и расплывчатых контуров – разметка будет идеально четкой.
Для обеспечения видимости разметки и улучшения ориентации водителей в темное время суток проектировщики предложили выполнять разметку с применением световозвращающих материалов. Световозвращающие свойства разметке придадут микростеклошарики, которые вводятся в состав краски на этапе ее изготовления. Другой возможный вариант – микростеклошарики могут быть «рассыпаны» на свеженанесенную краску. Они к тому же выполняют роль арматуры и наполнителя краски и несут защитную функцию. По расчетам, при оптимальном подборе соотношения краска –микростеклошарики разметка будет стираться в два раза меньше, что повысит срок ее службы.
…Сегодня реконструкция и строительство дорог во Владивостоке идут полным ходом. На объектах задействовано большое количество людей и техники. Стоит назвать тех, кто стоял у начала этих строек, оперативно обеспечив качественную подготовку проектов. В Хабаровском филиале ОАО «ГИПРОДОРНИИ» это главные инженеры проектов Татьяна СЕЛИНА, Алексей МИХАЙЛОВ, Сергей ПОТЕШКИН, Татьяна ЛЕБЕДЕВА, Ольга ГРИБАНОВА. Слаженную работу коллектива проектировщиков обеспечили руководители групп Раиса ПИЛИПЧУК, Павел СЕВЕРИН, Валентина ПИСКОРСКАЯ, Светлана КИРЕЕВА, руководители отделов Людмила ЧУЙКО, Александр ВЛАДИМИРОВ, Елена ЖУКОВА. Они и десятки других специалистов института – высокопрофессиональная команда, занимающая лидерские позиции в автодорожном проектировании в регионе.
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