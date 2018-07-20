|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Июля, 05:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Мост на остров Русский
Когда директор ДСД «Владивосток» Александр АФАНАСЬЕВ дал разрешение на подъем и о металлическую конструкцию по традиции разбили бутылку шампанского, массивный 305–тонный блок габаритами 12 на 26 метров медленно устремился вверх. Стартовал новый этап строительства – монтаж металлической балки жесткости руслового пролета. Уже через полтора часа первый блок был установлен в исходное монтажное положение и специалисты приступили к его стыковке с аванбеком.
– Сегодня, действительно, важный для всех нас день, по сути, дан старт очень трудоемкому и продолжительному этапу – монтажу вантово–балочной системы моста, – говорит генеральный директор НПО «Мостовик» Олег ШИШОВ. – Мы поднимаем первую панель металлической балки жесткости и выполняем эти работы строго по графику. На первом этапе из пролета М5–М6 будет смонтировано 10 панелей пролетного строения моста, на втором, начиная с одиннадцатого блока, монтаж будет вестись внавес уже из акватории пролива Босфор Восточный с одновременной установкой вант.
Монтажный агрегат грузоподъемностью 400 тонн запроектирован инженерами омского объединения совместно со специалистами московского ОАО «Институт Гипростроймост» и изготовлен на крановом заводе «Мостовика». Уникальному монтажному агрегату предстоит работать с блоками металлической балки жесткости весом от 280 до 375 тонн.
Кран технически насыщен: оснащен анемометром для измерения скорости ветра, ограничителем высоты подъема груза, указателем положения поднимаемых блоков. Укрупнительная сборка самих блоков происходит на стапеле, который построен здесь же, на стройплощадке. Металлическую часть центрального руслового пролета между опорами М5 и М8 длиной 1244 метра составят 104 панели размерами от 12 до 24 метров, шириной 30 метров и весом от 185 до 370 тонн. Ровно пятьдесят процентов объема металла изготовят специалисты завода металлоконструкций НПО «Мостовик».
В конце мая мостостроители ожидают первую поставку вант. По условиям контракта французская компания Freyssinet – мировой лидер в области производства и монтажа вантовых систем – также поставит специальное оборудование для устройства вант и осуществит шеф–монтаж.
Пролетное строение моста через пролив Босфор Восточный будут поддерживать 168 вант длиной от 135 до 580 метров – и это тоже мировой рекорд. На каждом из пилонов будет закреплено по 42 пары усовершенствованных вант инновационной системы Parallel Strand System(PSS).
В конце марта специалисты завода металлоконструкций НПО «Мостовик» успешно провели контрольную сборку первых шести вантовых узлов сердечника пилона. Общий вес конструкции составил 110 тонн.
В самое ближайшее время, как только позволят погодные условия, специалисты объединения приступят к заключительному этапу работ на эстакаде, которая уже выполнена на 90%. Осталось смонтировать ограждения, выполнить устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. Провести эти работы необходимо в кратчайшие сроки, учитывая капризный приморский климат. «Учитывая, что можно производить окраску при температуре воздуха не ниже 5 градусов и влажности не более 85–90%, надо спешить, – говорит заместитель генерального директора, руководитель департамента по строительству объектов во Владивостоке Сергей КСЕНЖЕНКО, – проанализировав климат Приморья, мы увидели, что у нас за летний сезон может быть не более 30 благоприятных дней. Поэтому уже в мае приступаем к окраске металлических деталей эстакады, железобетонных опор, перильных ограждений».
Напомним, что автор проекта Русского моста – НПО «Мостовик». Проект разработан совместно с ЗАО «Гипростроймост – Санкт–Петербург». Сегодня инженеры–проектировщики НПО «Мостовик» оперативно обеспечивают стройплощадку рабочей документацией, опережая производственников на пять–шесть месяцев – время, за которое мостостроители должны успеть подготовить производство для очередного этапа стройки. В зоне ответственности омичей – половина мостового перехода со стороны полуострова Назимова. Генеральный подрядчик – одна из крупнейших строительных компаний – ОАО «УСК МОСТ» осуществляет строительство моста со стороны острова Русский. Время, отведенное на сооружение уникального объекта, сжато до предела. Рекордный по своим параметрам мост и вся соответствующая наземная инфраструктура должны быть завершены за 43 месяца, тогда как подобные объекты в мире только проектируются по пять – шесть лет. «Когда мы начинали проектирование и строительство, – рассказывает Сергей Ксенженко, я побывал на всех крупнейших стройках вантовых и висячих мостов, встречался с проектировщиками, строителями и сделал вывод, что наши специалисты не только не уступают зарубежным, они более подготовлены к подобной работе. У зарубежных компаний чаще всего узкая специализация, наш же холдинг включает в себя проектные организации, строительные подразделения, предприятия стройиндустрии с крупнейшим за Уралом заводом по производству высокоточных металлоконструкций – эта связка позволяет оперативно решать весь комплекс разноплановых задач, который ставит такой масштабный объект, как мост на остров Русский в Приморье».
Сергей Александрович, говоря о возможностях «Мостовика», подчеркивает, что строительство такого объекта – свидетельство развития строительной отрасли России, демонстрация высочайшего уровня подготовки наших проектировщиков, инженеров, строителей, организаторов производства. И это не просто особая гордость – в ходе работы омичи неоднократно решали задачи, за которые не брались их зарубежные коллеги – в силу сжатых сроков, сложных условий строительства… В отдельных случаях зарубежных подрядчиков не устраивала цена, которую, исходя из общих объемов финансирования объекта, могли предложить россияне.
По существу до завершения строительства моста через пролив Босфор Восточный остался год. Для мостостроителей он будет особенно напряженным. В круглосуточном режиме идет бетонирование 320–метровой мостовой опоры М6. В апреле пилон выйдет на новую высоту – более 180 метров над проливом Босфор Восточный. Продолжится работа по сооружению балки жесткости из преднапряженного железобетона в пролете М2–М6 на передвижных подмостях и бетонирование на сплошных подмостях в пролете М1–М2. И, конечно, продолжится работа по сборке блоков пролетного строения на стапеле.
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.