|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 21:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
«Самсунгу» предложили в управление клинику ДВФУ
Она строится на Русском, в рамках создаваемой в структуре Дальневосточного федерального университета Школы биомедицины, возглавил которую доктор биологических наук Юрий ХОТИМЧЕНКО. На ее оснащение выделено полтора миллиарда рублей, и дополнительно миллиард – на центр реабилитации, чтобы прооперированные больные могли проходить поблизости полный курс восстановления.
– Нам интересен опыт организации системы здравоохранения в Республике Корея, и мы хотим пригласить вас в нашу клинику в качестве управляющей компании. Ваша зона ответственности – выстраивание менеджмента, а по сути разработка и реализация планов эффективного функционирования. Российские же специалисты обеспечат выполнение медицинского функционала. И кроме этого нужно обеспечить тесное взаимодействие с биомедицинской школой в части обучения студентов и организации исследовательских работ, – сообщил ректор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Южнокорейские гости с большим энтузиазмом встретили это предложение поучаствовать, как выразился старший исполнительный директор медцентра «Самсунг» господин Ли Ву Ён, в «проекте из мечты». Но и задали множество уточняющих вопросов: из каких источников клиника будет финансироваться, должна ли она зарабатывать деньги, и когда должна приступить к работе?
Как пояснил ректор, высокотехнологичная помощь в клинике будет оказываться студентам и жителям не только Владивостока, но и других регионов России, а также пациентам из других стран. Финансирование ее работы будет идти из разных источников – за счет государственных средств, выделяемых на обеспечение учебного процесса, из Фонда обязательного медицинского страхования, за счет финансирования высокотехнологичной медпомощи в рамках региональных квот из федерального и местного бюджетов, ну и, конечно, за счет собственных средств пациентов. В стране идет реформа здравоохранения, и клиника может стать пилотным центром для отработки этих новых финансовых взаимоотношений.
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- За "Премией развития" нужно поспешить
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.