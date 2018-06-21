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МАВ: ступени обновления

Времени на подготовку к саммиту осталось на самом деле еще меньше, чем обозначенные 500 дней, – все ключевые объекты должны быть сданы гораздо раньше. Конец четвертого квартала 2011 года – срок окончания строительства нового аэровокзального комплекса ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

К настоящему моменту завершены работы по установке железобетонного монолитного каркаса здания аэровокзала, ведется его остекление. Установлено 19 несущих колонн центрального фасада, монтируются металлоконструкции перекрытия двусветного зала ожидания – фермы, их также 19. Ведется монтаж металлоконструкций технических помещений, где расположится вентиляционное оборудование. Начато устройство мягкой кровли. В целом выполнено около 60% работ от объема, запланированного проектом.

В дни «обратного отсчета» строителям предстоит завершить монтаж кровли, внутреннего и внешнего фасадов здания, оснастить терминал внутренними инженерными системами.

По словам генерального директора ЗАО «Терминал Владивосток» Дмитрия ЧЕРНЕНКОВА, заключены договоры на поставку и монтаж технологического оборудования – лифтов, эскалаторов, телетрапов. Одним из финальных видов работ на терминале станет монтаж систем обработки багажа, досмотра пассажиров и ручной клади, стоек регистрации.

В сентябре 2011 года запланирована сдача в эксплуатацию котельной и очистных сооружений аэровокзального комплекса.

Привокзальная площадь, парковка, площадки для формирования кортежей и другие объекты инфраструктуры, необходимые для обеспечения встречи участников саммита, будут сданы в четвертом квартале текущего года. В конце 2011 – начале 2012 года будет окончено строительство цеха бортового питания, грузового терминала и двух топливно–заправочных комплексов.

В 2009–2010 годах на ИВПП–1 полностью завершены работы 1–го и 2–го этапов реконструкции, которые включали в себя строительство временного пути руления от рулежной дорожки (РД–D) до действующей взлетно–посадочной полосы (ИВПП–2). В рамках первых этапов строительства была построена стоянка широкофюзеляжных судов, удлинены магистральная рулежная дорожка и ИВПП–1, установлены маркеры края РД, метео–, светосигнальное и радиотехническое оборудование.

В конце декабря 2010 года проведена приемка работ с участием государственного заказчика и подписано заключение по окончанию строительства. Срок ввода полосы в эксплуатацию на основании планов Минтранса и Росавиации определен на 15 апреля 2011 года.

В течение текущего года планируется завершить работы по строительству перронов гражданской и государственной авиации, патрульной дороги и ограждения аэропорта, новой аварийно–спасательной станции.

Реконструированный аэропорт Владивостока будет соответствовать всем международным стандартам обеспечения авиационной безопасности. По периметру аэродрома строится патрульная дорога, вслед за ней – новое периметральное ограждение. Первые метры ограждения были возведены летом 2010 года, в ближайшее время эта работа будет завершена. Новое ограждение оснащено противоподкопной системой, вибродатчиками и камерами наблюдения.

В строящемся международном терминале безопасность будет обеспечена с помощью современных средств досмотра пассажиров и их багажа. В настоящий момент приобретается специализированное оборудование. Весь багаж будет проходить контроль через сканеры и томографы.

Международный аэропорт Владивосток предложит пассажирам новые возможности воздушного сообщения и высококачественного обслуживания. В терминале более 30% площадей будет отведено под предприятия сервиса – бутики, салоны связи, офисы туроператоров, рестораны, кафе и т.д. Это позволит путешественникам с максимальным удобством и пользой проводить в аэропорту время до вылета.

В настоящий момент ведется работа по изучению потребительских предпочтений относительно спектра и уровня предоставления услуг в аэропорту, проводится внутренний аудит качества уже действующих сервисов. С целью повышения уровня подготовки персонала изучается и готовится к внедрению опыт ведущих отечественных и зарубежных аэропортов.

– Сжатые сроки – это дополнительный стимул: как известно, усилия возрастают пропорционально напряжению цели, – говорит Максим ЧЕТВЕРИКОВ, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток». – В своих силах мы уверены, и несмотря на то, что времени до начала работы обновленного аэропорта действительно очень немного, с задачами, стоящими перед нами, справимся качественно и в срок.

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