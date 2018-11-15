Темпы роста ДВФУ удивляют зарубежных гостей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 30 Ноября, 02:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
29.11 |
Владивосток и Республику Корею связал новый авиарейс
29.11 |
Владивосток очистят от более 140 гаражей и контейнеров
29.11 |
Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому
29.11 |
В Якутии на шахте Денисовская произошло обрушение горной породы
29.11 |
Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Темпы роста ДВФУ удивляют зарубежных гостей

Вот уж поистине не по дням, а по часам растут корпуса Дальневосточного федерального университета. Впрочем, если быть точными, то большинство из них уже возведено и активно отделывается. Монтируются фасады, ведется остекление, в некоторые корпуса завезли даже мебель, чтобы многочисленные иностранные делегации, зачастившие на Русский остров, могли увидеть номера, в которых будут жить главы государств, в максимальном приближении к реальности.

Это обычная практика подготовки мероприятий подобного уровня. Представители 26 стран–участниц саммита АТЭС побывают в строящемся кампусе ДВФУ, на базе которого пройдут основные мероприятия предстоящей встречи глав государств. Уже побывали на русском острове дипломаты из США, Японии и Сингапура. И гости не скрывали, что темпы строительства, которые демонстрирует генеральный подрядчик – компания «Крокус Интернэшнл», просто поражают.

Фактически за полтора года здесь вырос городок, в котором первоначально будет проживать до 12 тыс. студентов и преподавателей. В перспективе полуостров Саперный, на котором и расположен ДВФУ, рассчитан на проживание и временное пребывание порядка 100 тыс. человек.

Уже сегодня по полуострову проложена 4–полосная автомобильная дорога. Кроме этого здесь строятся полигон твердых бытовых отходов, очистные сооружения, которые тоже предусматривают дальнейший рост городка, канализация, внеплощадочные сети и газопровод. Электроэнергией кампус будут снабжать 4 теплоэлектростанции, две из которых находятся в стадии завершения. Одним словом, здесь комплексно решаются все проблемы нормального жизнеобеспечения и комфортного проживания студентов, преподавателей и просто жителей острова Русский. Кстати говоря, для тех, чьи дома попали в зону застройки и кто не захотел покидать излюбленное место отдыха владивостокцев, уже построены новые жилые дома

. Как сообщили в ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ», из выделяемых в соответствии с Федеральной целевой программой на строительство ДВФУ 66,5 млрд рублей освоено 54%.

По словам первого заместителя директора по производству Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус Интернешнл» Сергея НЕДЕЛЬКО, работы на объекте ведутся по графику. Табло, расположенное в штабе строительства, информирует о том, сколько дней осталось до сдачи объекта.

– От общестроительных работ и отделки постепенно переходим к инженерии внутри корпусов, – пояснил Сергей Неделько. – Она достаточно мощная, поэтому мы будем наращивать силы монтажных организаций, непосредственно тех, которые специализируются на таких высокотехнологичных вещах, как кондиционирование, лифтовое хозяйство и т.п. Мебель тоже уже поступает.

Снабжение будет налажено прямо на Русский остров. В состоянии 99% готовности пункт пропуска и склад временного хранения таможенных грузов на о–ве Русский. Он принят всеми комиссиями, и теперь дело за Росграницей, которая должна официально разрешить его эксплуатацию.

Среди объектов ДВФУ, на которых сегодня ведутся форсированные работы, – Конференц–центр. Уже летом в нем планируется провести первое региональное совещание по подготовке к саммиту. Не исключено, что оно пройдет под руководством Председателя Правительства РФ Владимира ПУТИНА. Понятно, что строители хотят продемонстрировать максимальную готовность.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика