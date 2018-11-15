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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Ноября, 02:08 |
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Темпы роста ДВФУ удивляют зарубежных гостей
Это обычная практика подготовки мероприятий подобного уровня. Представители 26 стран–участниц саммита АТЭС побывают в строящемся кампусе ДВФУ, на базе которого пройдут основные мероприятия предстоящей встречи глав государств. Уже побывали на русском острове дипломаты из США, Японии и Сингапура. И гости не скрывали, что темпы строительства, которые демонстрирует генеральный подрядчик – компания «Крокус Интернэшнл», просто поражают.
Фактически за полтора года здесь вырос городок, в котором первоначально будет проживать до 12 тыс. студентов и преподавателей. В перспективе полуостров Саперный, на котором и расположен ДВФУ, рассчитан на проживание и временное пребывание порядка 100 тыс. человек.
Уже сегодня по полуострову проложена 4–полосная автомобильная дорога. Кроме этого здесь строятся полигон твердых бытовых отходов, очистные сооружения, которые тоже предусматривают дальнейший рост городка, канализация, внеплощадочные сети и газопровод. Электроэнергией кампус будут снабжать 4 теплоэлектростанции, две из которых находятся в стадии завершения. Одним словом, здесь комплексно решаются все проблемы нормального жизнеобеспечения и комфортного проживания студентов, преподавателей и просто жителей острова Русский. Кстати говоря, для тех, чьи дома попали в зону застройки и кто не захотел покидать излюбленное место отдыха владивостокцев, уже построены новые жилые дома
. Как сообщили в ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ», из выделяемых в соответствии с Федеральной целевой программой на строительство ДВФУ 66,5 млрд рублей освоено 54%.
По словам первого заместителя директора по производству Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус Интернешнл» Сергея НЕДЕЛЬКО, работы на объекте ведутся по графику. Табло, расположенное в штабе строительства, информирует о том, сколько дней осталось до сдачи объекта.
– От общестроительных работ и отделки постепенно переходим к инженерии внутри корпусов, – пояснил Сергей Неделько. – Она достаточно мощная, поэтому мы будем наращивать силы монтажных организаций, непосредственно тех, которые специализируются на таких высокотехнологичных вещах, как кондиционирование, лифтовое хозяйство и т.п. Мебель тоже уже поступает.
Снабжение будет налажено прямо на Русский остров. В состоянии 99% готовности пункт пропуска и склад временного хранения таможенных грузов на о–ве Русский. Он принят всеми комиссиями, и теперь дело за Росграницей, которая должна официально разрешить его эксплуатацию.
Среди объектов ДВФУ, на которых сегодня ведутся форсированные работы, – Конференц–центр. Уже летом в нем планируется провести первое региональное совещание по подготовке к саммиту. Не исключено, что оно пройдет под руководством Председателя Правительства РФ Владимира ПУТИНА. Понятно, что строители хотят продемонстрировать максимальную готовность.
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