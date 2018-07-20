|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Июля, 15:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Роман ПАНОВ: Задача 2011 года – ввод объектов саммита по графику
– Работы по подготовке Владивостока к саммиту стран АТЭС выходят в завершающую стадию. Они ведутся в соответствии с подпрограммой «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско–Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства РФ 15.04.1996 года. Министерство регионального развития Российской Федерации являетсягосударственным заказчиком и координатором ее исполнения.
В рамках Подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры г. Владивостока в целях создания крупного индустриального, торгово–финансового, транспортно–логистического, туристического, научно–образовательного центра региона, реализация которых направлена на устойчивое социально–экономическое развитие Приморского края.
В декабре 2010 года в Подпрограмму включены новые мероприятия энергообеспечения, развития инфраструктуры по газообеспечению, развития железнодорожной инфраструктуры, реконструкции и строительства производственных мощностей, а также комплексного освоения территории в целях развития жилищного строительства. Она предусматривает 40 мероприятий, затрагивающих различные сферы социально–экономического развития региона. В их составе запланировано строительство 96 крупных объектов.
В настоящее время на 64 объектах ведется строительство, по остальным выполняются проектные работы. Строительно–монтажные работы ведутся в круглосуточном режиме. На успешное выполнение работ сориентирована вся логистическая система, задействовано более 28 тысяч человек и свыше 1000 единиц техники.
Важной задачей 2011 года является ввод в эксплуатацию большинства строящихся объектов согласно графику проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года, утвержденному Минрегионом России 27 декабря 2010 года. Постоянный контроль работ осуществляют Минрегион России как государственный заказчик – координатор и ФГУ «Дальневосточная дирекция» как дирекция Подпрограммы.
Координацию и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, администрации Приморского края и администрации г. Владивостока, а также частных инвесторов в рамках реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет Координационный совет при Минрегионе России, заседания которого проводятся ежемесячно в формате видеоконференций Москва – Владивосток. Также в г. Владивостоке на постоянной основе работают Межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению в 2012 году саммита АТЭС, ведомственные оперативные штабы, Технический совет по согласованию технических заданий на проектирование, предпроектных предложений, технических условий, проектов и по корректировке проектных решений при строительстве объектов Подпрограммы, Оперативный штаб на о. Русский Владивостокского городского округа. Эти межведомственные органы управления Подпрограммой рассматривают проблемы координации и синхронизации работ, оптимизации системных и технических решений, выявляют факты отставаний от графика и принимают меры по их устранению.
Хотел бы подчеркнуть, что масштабная стройка, развернутая во Владивостоке, сегодня привлекает внимание не только россиян, но и широкой международной общественности АТР и демонстрирует высокий потенциал отечественного строительного комплекса. Трудно переоценить и синергетический эффект этого проекта для экономики всего Дальневосточного региона, что, впрочем, и задумывалось на старте Подпрограммы.
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.