Роман ПАНОВ: Задача 2011 года – ввод объектов саммита по графику

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 23 Июля, 15:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
23.07 |
Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
22.07 |
На социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 млрд рублей
21.07 |
138 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь
20.07 |
По миру с "Суммой"
20.07 |
Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Роман ПАНОВ: Задача 2011 года – ввод объектов саммита по графику

«ДК» попросил прокомментировать ход строительных работ на объектах саммита заместителя министра регионального развития РФ Романа ПАНОВА, курирующего проект и не раз бывавшего во Владивостоке.

– Работы по подготовке Владивостока к саммиту стран АТЭС выходят в завершающую стадию. Они ведутся в соответствии с подпрограммой «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско–Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства РФ 15.04.1996 года. Министерство регионального развития Российской Федерации являетсягосударственным заказчиком и координатором ее исполнения.

В рамках Подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры г. Владивостока в целях создания крупного индустриального, торгово–финансового, транспортно–логистического, туристического, научно–образовательного центра региона, реализация которых направлена на устойчивое социально–экономическое развитие Приморского края.

В декабре 2010 года в Подпрограмму включены новые мероприятия энергообеспечения, развития инфраструктуры по газообеспечению, развития железнодорожной инфраструктуры, реконструкции и строительства производственных мощностей, а также комплексного освоения территории в целях развития жилищного строительства. Она предусматривает 40 мероприятий, затрагивающих различные сферы социально–экономического развития региона. В их составе запланировано строительство 96 крупных объектов.

В настоящее время на 64 объектах ведется строительство, по остальным выполняются проектные работы. Строительно–монтажные работы ведутся в круглосуточном режиме. На успешное выполнение работ сориентирована вся логистическая система, задействовано более 28 тысяч человек и свыше 1000 единиц техники.

Важной задачей 2011 года является ввод в эксплуатацию большинства строящихся объектов согласно графику проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года, утвержденному Минрегионом России 27 декабря 2010 года. Постоянный контроль работ осуществляют Минрегион России как государственный заказчик – координатор и ФГУ «Дальневосточная дирекция» как дирекция Подпрограммы.

Координацию и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, администрации Приморского края и администрации г. Владивостока, а также частных инвесторов в рамках реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет Координационный совет при Минрегионе России, заседания которого проводятся ежемесячно в формате видеоконференций Москва – Владивосток. Также в г. Владивостоке на постоянной основе работают Межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению в 2012 году саммита АТЭС, ведомственные оперативные штабы, Технический совет по согласованию технических заданий на проектирование, предпроектных предложений, технических условий, проектов и по корректировке проектных решений при строительстве объектов Подпрограммы, Оперативный штаб на о. Русский Владивостокского городского округа. Эти межведомственные органы управления Подпрограммой рассматривают проблемы координации и синхронизации работ, оптимизации системных и технических решений, выявляют факты отставаний от графика и принимают меры по их устранению.

Хотел бы подчеркнуть, что масштабная стройка, развернутая во Владивостоке, сегодня привлекает внимание не только россиян, но и широкой международной общественности АТР и демонстрирует высокий потенциал отечественного строительного комплекса. Трудно переоценить и синергетический эффект этого проекта для экономики всего Дальневосточного региона, что, впрочем, и задумывалось на старте Подпрограммы.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика