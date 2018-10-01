Владивосток на стройке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 05 Октября, 04:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
04.10 |
Опубликован список более 100 должников Владивостока
04.10 |
Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
04.10 |
На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
04.10 |
Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
03.10 |
"Аврора" возобновляет полеты из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Апреля 2011, 11:00 | Регион сегодня

Владивосток на стройке

Владивосток превратился в гигантскую стройку, которая вырвала из сонного состояния ближние и дальние пригороды приморской столицы и совсем уже не пригороды, всколыхнула и активизировала жизнь и до этого не дремавшего морского города. Идет подготовка к саммиту АТЭС, который состоится здесь в сентябре 2012 года. Впрочем, нет оснований не доверять федеральным властям, которые вновь и вновь утверждают, что саммит – это лишь прекрасный повод для развития города, занимающего уникальную геополитическую позицию, да и всего Дальневосточного региона в целом.

Эксперты утверждают, что никогда еще в своей 150–летней истории Владивосток не переживал такого строительного подъема, хотя всплески активности он все–таки видел, когда строились Транссиб, Владивостокская крепость, Большой Владивосток (по Хрущеву – не хуже Сан–Франциско) и Дальневосточный научный центр. Но в сравнении с этими ушедшими в историю стройками сегодняшняя и по объемам выделенных средств, и по разнонаправленности их вложений, и по количеству федеральных органов, привлеченных к ее реализации, и по масштабам сооружаемых объектов действительно особенная.

Досье «ДК»

С учетом изменений, внесенных в подпрограмму «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско–Тихоокеанском регионе» в конце 2010 года, финансирование проекта составляет 663 млрд рублей. Из них 205,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, 33,6 млрд – краевого бюджета, 44 млн рублей – финансирование города, около 423,7 млрд рублей – внебюджетные средства.

Ровно два года назад «ДК» рассказывал о том, что планируется построить в рамках подпрограммы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР», в материале «Не опоздать на саммит». Сегодня, когда до знакового мероприятия остается 500 дней, «ДК» вновь обращается к этой теме, но уже с другого ракурса: что из задуманного удалось воплотить в корпуса, мосты, дороги «и другие добрые дела», какой объем предстоит выполнить за оставшийся срок.

Невозможно объять необъятное. Первые встречи и выезды на стройки подтвердили актуальность этой старой мудрости в конкретное время и в конкретном месте. Потому что рассказать обо всем, что делается сегодня в крае в связи с подготовкой к саммиту АТЭС–2012, действительно невозможно. Тем более что по мере продвижения проекта его организаторы все более ориентировались не на конкретное мероприятие (хотя контрольные сроки сдачи объектов нацелены именно на это), а на разностороннее развитие территории всего Южного Приморья. Да и сам город рассматривается уже гораздо шире, в виде агломерации, присоединившей территорию соседних районов, с населением в полтора миллиона человек.

Досье «ДК»

В подпрограмму по состоянию на 1.01.2011 года входит 63 объекта. Из них 31 объект находится в стадии строительно–монтажных работ, 14 – в стадии проектно–изыскательских работ, 9– в стадии предпроектных работ. По 6 объектам строительно–монтажные работы выполнены, по 3 – изменены местоположение и структура.

В городе, можно сказать, уже выросли два новых микрорайона – кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский и городок для военных «Снеговая падь». В приморской столице появятся новые территории для отдыха – прогулочная зона вдоль бухты Золотой Рог и туристско–рекреационная на Русском, началось строительство театра оперы и балета, океанариума, современного медицинского центра. Он также будет располагаться на острове, но кроме медицинского обслуживания студентов и работников ДВФУ будет решать и научные задачи по продлению жизни с помощью возможностей моря, а также оказывать высокотехнологичную хирургическую помощь по образу и подобию клиник Сингапура и Республики Корея. Проектом предусмотрено также строительство нескольких промышленных предприятий, в том числе двух судостроительных верфей. Владивосток получит фактически новый аэропорт (рассчитанный в перспективе на пассажиропоток в 5 миллионов человек в год), его свяжет с городом скоростная железнодорожная линия.

Комплексное развитие территории предусматривает обновление дорожной инфраструктуры, систем энергообеспечения, водоснабжения и канализации. В ближайшее время во Владивосток придет газ. Преобразуются скверы и фасады городских зданий. Одним словом, идет большая стройка.

Как обстоят дела на объектах саммита, мы решили узнать из первых уст – у организаторов и координаторов проекта, а также у тех, кто два с половиной года назад успел «попасть на саммит», получив подряды на строительные объекты. Итак, 500 дней до приезда гостей АТЭС. И задача – не опоздать на саммит – не снимается.

Проект в качестве организаторов и застройщиков–заказчиков осуществляют Министерство регионального развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство обороны РФ, Управление делами Президента РФ, администрация Приморского края.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика