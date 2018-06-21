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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:37 |
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Все получат электронную карту. С фотографией
Такое поручение дал полпреду президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. Полпреду и губернаторам поручено до 25 декабря создать электронную базу данных, которая также включит в себя цифровые фотографии граждан Российской Федерации.
Кроме того, губернаторам уже до 1 сентября 2011 года поручено принять региональные планы внедрения универсальных электронных карт в соответствии с планом правительства РФ, предусмотрев создание региональной инфраструктуры для приема таких карт.Универсальная карта должна упростить бюрократические процедуры, улучшить качество госуслуг, повысить информированность граждан о своих правах, а также способствовать развитию безналичных расчетов. УЭК станет единой для жителей всех регионов страны и заменит существующие социальные карты, объединив в себе ряд функций – полиса обязательного медицинского и пенсионного страхования, студенческого билета, проездных документов и банковских карт.
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