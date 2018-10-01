Приморцы назвали лидеров

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 11 Октября, 01:00 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
10.10 |
Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
10.10 |
Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
10.10 |
Любителям "бекпекинга", "автостопа", "букинга" и автотуризма прописали правила
10.10 |
Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
10.10 |
Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Мая 2011, 11:00 | Регион сегодня

Приморцы назвали лидеров

Каждый, кто в свете телекамер в многолюдном зале сжимал в руках уникальный кубок победителя, растерянно произносил: «Не ожидали!». Организаторам VII Бизнес-Премии Приморского края удалось сохранить интригу до самой торжественной церемонии, которая прошла 27 апреля.

Между тем сама процедура Бизнес-Премии за 7 лет – столько в Приморье проводится конкурс для бизнеса – почти не изменилась. Вначале Оргкомитет формирует списки номинантов ТОП-25 по предварительным итогам 2010 года и предложениям членов Экспертного совета. В этом году среди 75 компаний крупного и среднего бизнеса оказалось немало новых имен.

Почти весь март-апрель шло голосование на сайте Бизнес-Премии www.dv-rating.ru. Обострилась борьба в финале, когда были опубликованы финалисты в каждой из номинаций: «Компания года Приморского края», «Менеджер года Приморского края», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес».

Приморская Бизнес-Премия – действительно явление уникальное, она показывает, насколько цивилизованнее стал региональный бизнес. И, как сказал в своем приветственном слове первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, вновь для бизнеса и предпринимательства самым острым стал вопрос доверия к нему со стороны потребителей, земляков, партнеров. Он, как председатель Оргкомитета Бизнес-Премии и Экспертного совета, сделал акцент: сегодня одной эффективности бизнеса для приморских компаний мало.

Ведь от каждого организатора производства зависит среда, в который живут его работники. И ради успешного развития бизнеса приходится думать не только о сиюминутной прибыли. Это и есть «Социально ответственный бизнес» – одна из главных номинаций Бизнес-Премии. Экономика, бизнес должны работать на благо людей.

В этом суть номинации «Социальная ответственность бизнеса». И неудивительно, что эксперты назвали победителем в этой номинации ОАО «Владхлеб» – предприятие, сам бизнес которого и есть социальная миссия. Приняв кубок, генеральный директор «Владхлеба» Иван БОРИСОВ заверил: «Мы хорошо понимаем свою ответственность – накормить земляков качественным и доступным хлебом. Сегодня предприятие занялось модернизацией. И для коллектива эта награда – лучший стимул».

Лауреатами «Социально ответственного бизнеса» стали также ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Наш дом – Приморье» и ООО «Никольск-Уссурийск». Так, главный владивостокский порт стал одним из локомотивов развития территории Владивостока, а на работу сюда идут не только за высоким заработком и надежными социальными гарантиями, но и «умными» специальностями – порт стремительно механизируют. А новая в конкурсе компания «Наш дом – Приморье» «купила» голоса одной цифрой – свыше 3 тыс. приморцев смогли получить жилье благодаря ипотеке от этого оператора. «Никольск» уже был победителем Бизнес-Премии в номинации «Развивающийся бизнес», но, как считает генеральный директор ИЩЕНКО, успешная компания просто обязана думать не только о своей выгоде.

А вот награждать победителя в номинации «Развивающийся бизнес 2010» вместе с партнером Бизнес-Премии, дальневосточным представителем ОАО «Группа Альянс» Николаем СОЦКОВЫМ вышла гендиректор ООО «Восток-инвест-сталь» Галина ШКАРУПА. В прошлом году она впервые стала лауреатом в этой номинации и призналась, что это послужило толчком в развитии бизнеса, за год компания удвоила обороты. Она же призналась, что от души голосовала за «Зеленые листья», вернее ООО «Молочные продукты», которое стало победителем.

Получая кубок, генеральный директор производственно-торгового объединения ХК «Зеленые листья» Федор ДИБРОВ твердо заявил: «Это для нас главный приз. Мы для себя ставим цель создать не просто агропромышленный холдинг полного цикла – от поля до прилавка, но инновационную компанию».

ООО «Далта-Восток-1» и ООО «ПортТелеком» – новые участники конкурса и сразу прошли в финал, став лауреатами. Первая стала наиболее успешной среди частных строительных компаний Приморья, она устояла в кризис и вышла на генподряд крупнейших объектов будущей инфраструктуры Владивостока. Вторая стала новатором на самом востребованном сегодня рынке телекоммуникационных услуг.

А когда на большом экране зала отеля «Хендэ» начался видеосюжет о финалистах в номинации «Менеджер года Приморского края», замелькали знакомые лица генеральных директоров компаний, зал затаил дыхание. Что бы ни говорили о значимости других номинаций Краевой Премии, эта для руководителей самая престижная. Она – признание личных заслуг топ-менеджера. Победа в ней определяется не только финансовыми показателями.

Приморье давно славится директорами-профессионалами, и перед экспертами – а их голос в этой номинации был определяющим – стоял трудный выбор. И тут произошла сенсация. Впервые за 7 лет существования Бизнес-Премии лучшим менеджером края признана женщина – генеральный директор той самой «социально ответственной» компании – ОАО «Наш дом – Приморье» Марина ЛОМАКИНА.

Вновь среди лучших менеджеров назван генеральный директор ОАО «Владморторгпорт» Вячеслав ПЕРЦЕВ, победитель в этой номинации в прошлом году. Причем не только эксперты его отметили – этот руководитель собрал наибольшее количество голосов в народном голосовании через Интернет и бюллетени, что подтверждает: трудовой коллектив ценит своего лидера. Похоже, постоянной фигурой в Бизнес-Премии стал и генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор ГРЕБНЕВ. Одни говорят, повезло – миллиарды подвалили, чего не работать. Другие не завидуют – такие ответственные объекты. Но те и другие оценили: удвоить за год объем работ – тут нужен профессионализм высшей пробы. А вот директор Приморского филиала «Почта России» Андрей БРИК стал лауреатом впервые – эксперты отдали дань тому, как в короткие сроки можно из старой почты сделать современное, клиентоориентированное предприятие.

И вот самая главная интрига Бизнес-Премии: кто же станет «Компанией года»? Это звание как товарный знак качества и успеха отметил, вручая знаки и дипломы лауреатов, руководитель Приморского филиала Росбанка Андрей ФРОЛОВ – постоянный партнер Бизнес-Премии вот уже 6 лет. Его используют в летописи предприятия, его эмблема на год становится элементом любой рекламы. И в этом году нанести знак «Компания года Приморского края-2010» на упаковку своей продукции получило право ЗАО «Михайловский бройлер», товарный знак которой сегодня известен далеко за пределами Приморья. Такую честь генеральный директор Григорий ПАТРУШЕВ объяснил по-своему: «Нам, пока единственным в крае, удалось создать агропромышленный комплекс полного цикла». Компания из когда-то отсталой отрасли смогла накормить Приморье и соседние регионы мясом птицы, заменив качественной продукцией былые «ножки Буша».

Сегодня она выиграла у серьезнейших соперников. Та же «Тихоокеанская мостостроительная компания» – пролеты возводимого ею моста через Золотой Рог стали новым символом города. И компания вновь лауреат. Или ОАО «Приморский кондитер» – сладкая визитка Приморья в любом уголке России и за рубежом, где живут бывшие наши земляки. Вот у этого бизнеса доверие приморцев стопроцентное.

Но в не меньшей степени сегодняшняя и завтрашняя жизнь приморцев зависит и от самого массового сектора экономики – предпринимателей, считает руководитель департамента экономики администрации Приморского края Николай ДУБИНИН. Именно он настоял на том, чтобы победителей краевого конкурса «Предприниматель года» чествовали в рамках торжественной Церемонии Премии для большого бизнеса. Пять лучших представителей малого бизнеса прибыли из разных уголков Приморья.

Бизнес-Премия стала примером частно-государственного партнерства, считает исполнительный директор VII Бизнес-Премии генеральный директор издательской компании «Золотой Рог» Елена БАРКОВА. Инициатива журналистов «Золотого Рога» нашла взаимопонимание у краевой власти и получила поддержку у самих деловых кругов в лице партнеров и спонсоров. В их честь и прозвучали последние слова благодарности на самой торжественной церемонии года.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика