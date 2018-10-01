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10 млрд рублей в уголовных делах
За период 2010-2011 годов в отношении отдельных лидеров и участников организованной преступной группы было возбуждено еще 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда).
По версии следствия, организованное преступное сообщество специализировалось на совершении сложных финансовых махинаций в крупных и особо крупных размерах, рейдерских захватах предприятий, вымогательствах, хищениях бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт федеральных автомобильных дорог «Амур» и «Уссури», мошеннических операциях по незаконному возмещению НДС и обналичиванию денежных средств, полученных в результате контрабандного вывоза в Китайскую Народную Республику древесины и лесоматериалов. Предварительный ущерб от преступной деятельности составляет 10 млрд рублей.
Членами преступного сообщества преимущественно являлись бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. Как ранее сообщалось, в октябре 2010 года уголовные дела были возбуждены в отношении Дмитрия ЧЕРЕЯ и бывших сотрудников СУ СКП России по Хабаровскому краю – заместителя руководителя отдела по расследованию ОВД Александра ЧУЛКОВА и следователя по ОВД этого же отдела Сергея БАБАКА, которые, по версии следствия, находились в криминальной связи с членами преступного сообщества.
25 апреля 2011 года совместно с сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД успешно осуществлены следственно-оперативные мероприятия по задержанию руководителей и активных членов ОПС, проведен ряд обысков и выемок по местам их жительства, в офисах принадлежащих им фирм. В результате изъяты документация и предметы, доказывающие совершение преступлений в составе ОПС, в том числе имеющие признаки специальных технических средств по подавлению и контролю мобильной связи, денежные средства свыше 600 тысяч рублей, печати и уставные документы фиктивных фирм, травматическое оружие.
В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении 9-ти задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.
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