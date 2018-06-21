Корпоративные ценности формируют имидж работодателя

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 06 Июля, 10:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
06.07 |
Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
05.07 |
Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
05.07 |
Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
05.07 |
На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
05.07 |
На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Мая 2011, 11:00 | Регион сегодня

Корпоративные ценности формируют имидж работодателя

Корпоративная культура – уже не новое понятие в обиходе «строителей» современного бизнеса. Многие собственники компаний вполне резонно заявляют, что рассматривают корпоративную культуру как одно из мощнейших средств формирования конкурентоспособности на рынке и привлечения в компанию лучших сотрудников.

О целенаправленном формировании в организации корпоративной культуры задумываются все больше руководителей. Во многом это обусловлено поиском путей повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, в том числе и персонала.

«Еще несколько лет назад почти никто не знал столь распространенного сейчас словосочетания «корпоративная культура», хотя это и не значит, что раньше ее не существовало, – считает консультант по правовым вопросам Алексей ДУДИН. – Вне зависимости от наличия специальных терминов или подразделений организации, которые призваны ее формировать, корпоративная культура в той или иной форме существует практически в любой компании. С той лишь разницей, что где-то она возникает, формируется и развивается стихийно, а где-то осознанно и целенаправленно. В одних случаях это почти философская система, создаваемая годами, а в других – листок на стене, рекомендующий курить в отведенных для этого местах. Разумеется, искомый эффект, то есть повышение эффективности труда, лояльности сотрудников к компании может дать только целенаправленно созданная корпоративная культура, причем учитывающая особенности и потребности конкретной компании».

В целом корпоративную культуру можно определить как систему норм поведения и ценностей, которые обеспечивают эффективное достижение целей организации, а также поднимают авторитет фирмы, увеличивая ее привлекательность для сотрудников, партнеров по бизнесу и инвесторов. Кроме этого, по словам Ксении НЕСТЕРЕНКО, руководителя направления продаж компании HeadHunter во Владивостоке, как правило, к осознанию сложившейся культуры и началу управления ею менеджмент компании подталкивает понимание того, что заработная плата – это не единственный фактор, ради которого работают сотрудники. Однако при этом корпоративная культура – это не такое явление, которое можно «насадить сверху» и создать по приказу.

«Начинает формироваться корпоративная культура, как правило, на стадии, когда компания еще небольшая и похожа на семью, – продолжает Ксения Нестеренко. – Именно поэтому можно сказать, что каждый сотрудник, который работает в такой период в компании, вносит свою лепту в то, как складывается корпоративная культура – какие обычаи, праздники, правила приживутся в компании. Но у руководителей, безусловно, особая роль – именно на их поступки и ценности ориентируются все остальные сотрудники». Алексей Дудин также считает, что для создания и внедрения корпоративной культуры нужно непосредственное участие топ-менеджмента и команды ключевых специалистов компании. Но при этом отмечает важный момент: компании, внедряющие корпоративную культуру только силами менеджмента, без учета мнения основной массы работников обязательно столкнутся с противодействием «низов».

«То, какая корпоративная культура в компании, определяют все сотрудники, осознанно или неосознанно, – резюмирует высказывания коллег Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу ЗАО «ДельтаЛизинг». – Очень велика роль первого лица – многое зависит от его поведения, способности транслировать ценности, создать команду единомышленников, несущих его ценности дальше. Но это ни в коем случае не влияние через формальные источники власти. Приказом сверху создать или изменить корпоративную культуру не получится. Я придерживаюсь мнения, что нельзя корпоративную культуру строить, можно только подталкивать ее в нужном направлении. Мне повезло, я пришла работать в компанию, полностью отвечающую моим внутренним ценностям, и мне не хотелось ничего кардинально менять. Поэтому работа HR-службы была направлена исключительно на сохранение и развитие существующих ценностей».

Несмотря на то, что корпоративная культура растет вместе с компанией, нельзя сказать, что однажды созданный свод правил остается неизменным всегда. «Корпоративную культуру в первую очередь формируют носители, поэтому уход «идеологически правильных» сотрудников, приход людей с отличающимися ценностями ведет к изменению культуры, – считает Анна Красноярова. – К изменениям в корпоративной культуре, безусловно, ведет и смена руководства, акционера и т.д.».

О том, что корпоративная культура – это живой организм, в котором изменения происходят практически постоянно, свидетельствует и опыт компаний с разветвленной филиальной сетью. Общие принципы и правила поведения в компании, как правило, транслируются сверху. Однако на местах у сотрудников есть определенная свобода.

«В банке мы уделяем большое внимание развитию корпоративной культуры, – делится опытом начальник отдела по работе с персоналом ВТБ24 в Дальневосточном федеральном округе Татьяна ФЕДУЛОВА. – Ведь корпоративная культура – это признаваемые правила поведения и управления в компании. У нас есть такое понятие, как качество клиентского сервиса, которое оценивают наши клиенты. И есть понятие внутреннего сервиса – его оценивают сами коллеги. Так мы поддерживаем в специалистах клиентоориентированность не только по отношению к внешним клиентам банка, но и к внутренним клиентам – сотрудникам других подразделений.

Отличный инструмент для того, чтобы корпоративная культура распространялась на филиалы интернет-портала, где публикуются интересные новости подразделений банка со всей страны. Сотрудники из разных регионов узнают о том, что происходит в банке, делятся с коллегами результатами своей работы, лучшими практиками и успешными проектами. Важный элемент корпоративной культуры – программы обучения и карьерного роста. Мы регулярно проводим тренинги и семинары, повышаем уровень знаний наших специалистов. Также мотивируют на новые достижения корпоративные соревнования, их участниками тоже могут стать сотрудники всех филиалов и региональных офисов банка. Однако при этом корпоративная культура не является чем-то единожды установленным, и инициатива и внедрение новых элементов корпоративной культуры на местах приветствуются. Например, филиалы могут издавать региональную корпоративную газету, на ее страницах рассказывать о сотрудниках своего региона. В Хабаровске мы организовали собственный интернет-портал, где выкладываем информацию о новых вакансиях, интересные книги, фотографии корпоративных праздников. Возможность проявить индивидуальность и внедрить что-то новое есть и во время проведения корпоративных мероприятий. Здесь приветствуются творческие решения и оригинальный подход. Формат корпоративных праздников может быть разным, но они всегда имеют общую цель – объединение коллектива».

Но объединение коллектива – это не единственная цель, которую преследует создание в компании корпоративной культуры. Грамотно внедренная корпоративная культура позволяет улучшить процесс внутренней коммуникации, обеспечивает лояльность сотрудников, помогает поддерживать командный дух коллектива, позволяет привлекать в компанию лучших сотрудников. То есть в значительной мере влияет на имидж работодателя.

«Корпоративная культура – это особая «химия», атмосфера компании, – говорит Ксения Нестеренко. – Это то, что отличает ее от других потенциальных работодателей в глазах как потенциальных, так и существующих сотрудников. Это возможности, которые работодатель дает сотрудникам помимо просто денег. И, несомненно, это влияет на то, как компанию воспринимают во внешней среде. Если про компанию известно, что у сотрудников большая вероятность сделать карьеру внутри компании и что компания много обучает, то к такому работодателю придут те сотрудники, которым интересно учиться, развиваться, которые нацелены на карьеру. Еще одна распространенная схема – это создание «семейной» атмосферы, в которой ценится и замечается вклад каждого сотрудника. В компании обращаются друг к другу по именам, вне зависимости от должности, и, как правило, в таких компаниях очень открытые коммуникации: любой сотрудник может пообщаться с генеральным директором. Эти и другие детали создают теплую, спокойную атмосферу, в которой сотрудникам комфортно, в которой они не чувствуют себя «винтиками». Результат – стабильность коллектива компании».

«Мы уверены, что корпоративная культура в значительной мере влияет на имидж работодателя, а это значит, что она позволяет привлекать в компанию лучших сотрудников и удерживать их в компании долгие годы, – говорит Татьяна Федулова. – Развитая корпоративная культура является серьезным инструментом в руках руководителя, создает сильные конкурентные преимущества. Взаимоотношения в коллективе видят клиенты, улыбка и хорошее настроение, позитивный настрой сотрудников всегда передается во внешнюю среду. Наверное, самым ярким подтверждением влияния корпоративной культуры на имидж я бы назвала репутацию банка как отличного работодателя. Люди стремятся работать в ВТБ24 и стать частью нашей дружной команды. Это происходит во многом потому, что сотрудники рекомендуют нас и положительно отзываются о работе в банке».

О влиянии корпоративной культуры на имидж компании в целом говорит и опыт ЗАО «ДельтаЛизинг». Сильная и привлекательная корпоративная культура позволяет не только принять на работу лучших сотрудников. Она же вывела компанию на 11-е место во всероссийском рейтинге лучших работодателей России «HR-бренд 2010».

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика