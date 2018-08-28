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18 Мая 2011, 11:00 | Регион сегодня
«Ингосстрах» обеспечил страховой защитой имущество ОАО «ДЭК»
Филиал ОСАО «Ингосстрах» во Владивостоке стал победителем открытого конкурса на право страхования имущества ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Договор на общую сумму 745 млн рублей заключен сроком до апреля 2012 года, сообщили в пресс–службе ОСАО «Ингосстрах».
По условиям договора страховой защитой обеспечены здания, сооружения и вычислительная техника четырех филиалов и исполнительного аппарата ОАО «ДЭК».
Полис покрывает такие риски, как пожар, удар молнии, взрыв газа, стихийные бедствия, повреждения водой, взрыв техногенного характера, кража с незаконным проникновением, злоумышленные действия третьих лиц, падение на застрахованное имущество пилотируемых летательных объектов или их обломков, наезд наземных транспортных средств.
В открытом конкурсе, помимо ОСАО «Ингосстрах», принимали участие 6 страховых компаний.
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