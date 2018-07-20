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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:38 |
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Ипотека НОМОС–РЕГИОБАНКа с бонусной программой
Программа НОМОС–РЕГИОБАНКа предусматривает возможность заемщику получить бонусную процентную скидку на получение ипотечного кредита. В случаях, если заемщик является участником зарплатного проекта НОМОС–РЕГИОБАНКа или сотрудником предприятия, у которого открыт счет в НОМОС–РЕГИОБАНКе, она составит минус 1%. Для заемщика, подтвердившего доход по форме справки 2 НДФЛ, – минус 0,5%. Для увеличения декларируемого дохода заемщик может привлекать созаемщиков – до двух человек (супруги, родители, дети, братья и сестры). Подтвердить доход возможно также справкой по форме банка, сообщает пресс–служба банка.
На размер процентной ставки влияет также размер первоначального взноса и срок кредитования. Минимальная сумма первоначального взноса от 10%, что для многих заемщиков является достаточно важным фактором, дающим возможность получения ипотечного кредита.
При этом для подачи заявки на получение кредита заемщику требуется предоставить лишь минимальный пакет самых необходимых документов. Комиссия за рассмотрение заявки не взимается.
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