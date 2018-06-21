Дальний Восток - не депрессивный регион

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 06 Июля, 22:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
06.07 |
С 14 июля по Владивостоку можно путешествовать с профессиональным гидом бесплатно
06.07 |
Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
05.07 |
Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Мая 2011, 11:00 | Регион сегодня

Дальний Восток - не депрессивный регион

Летом прошлого года пост генерального директора ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») заняла Елена ШМАТОВА, проработавшая в компании более 10 лет. В интервью «ДК» она рассказала об особенностях ведения бизнеса на Дальнем Востоке и планах по развитию.

– Елена Александровна, как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке мобильной связи Дальнего Востока?

– Все, что за Уралом, традиционно сложно для ведения бизнеса из–за масштаба территории и низкой плотности населения. Мы, разумеется, понимаем, что, в отличие от компактной и равномерно населенной Европы, вся территория России никогда не будет полностью охвачена мобильной связью. Странно было бы предполагать, что связь будет доступна в безлюдной тайге. Увы, но рыбакам или грибникам с этим придется смириться (улыбается). В остальном наша цель ясна – присутствовать везде, где может быть востребована связь. Кстати, есть много примеров, когда мы приходим в отдаленные поселки, и наши голосовые услуги и мобильный интернет становятся для их жителей единственным окном в мир. Иногда нам даже специально поручают развивать связь в подобных регионах.

– Наверное, в таких случаях вам приходится жертвовать прибылью?

– Чаще всего да. Обеспечить связью поселок газовиков или нефтяников – это одна доходность, а почти безлюдную деревню – совсем другая. Но мы стараемся, чтобы клиенты получили качественную связь и в том, и в другом случае. В этом, наверное, и заключается для нас социальная ответственность бизнеса.

– На что в первую очередь направляются инвестиции «ВымпелКома» на Дальнем Востоке?

– Мы видим основной приоритет в развитии мобильной связи третьего поколения, особенно в регионах, где «ВымпелКом» не имеет лицензий на 2G (стандарт GSM. – Прим. «ДК».). Не секрет, что основное преимущество 3G заключается в возможностях предоставлять доступ в Интернет на высоких скоростях. Наша тарифная политика в этом случае ориентирована как на сегмент, который мы называем lаrge screen – это пользователи компьютеров через USB–модем, так и на сегмент small screen – обладателей телефонов и смартфонов с поддержкой 3G. К сожалению, на данном этапе количество таких аппаратов по отношению к общему количеству телефонов не очень большое, поэтому одним из направлений нашей работы становится стимулирование проникновения таких телефонов. К примеру, раньше мы никогда не занимались продажей телефонов, но именно на рынке Дальнего Востока наши брендированные телефоны с поддержкой 3G стали своеобразной «фишкой». На очереди брендированные планшеты и смартфоны, также поддерживающие сеть «третьего поколения».

В настоящее время мы активно развиваем сеть 3G. В этом году мы планируем на 2/3 увеличить число 3G базовых станций на всей территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Мы нацелены как на расширение зоны покрытия в тех городах, где уже развернута наша сеть третьего поколения, так и на запуск 3G–сети в новых населенных пунктах. Также мы будем расширять покрытие вдоль ключевых автомагистралей, в том числе мы обеспечим связь вдоль федеральной трассы Чита–Хабаровск.

– Ваши конкуренты – МТС и «МегаФон» – тоже не стоят на месте...

– Здоровую конкуренцию можно только приветствовать. На мой взгляд, мы все общими усилиями формируем некую культуру доступной и качественной связи. Ну а потребителю оставим право выбора.

– По вашему мнению, будет ли снижаться или расти стоимость связи на Дальнем Востоке?

– Наша отрасль отличается высоким уровнем конкурентной борьбы. Как следствие, цены на услуги мобильной связи снижаются практически каждый год. Возьмем ЖКХ и электроэнергию – там все наоборот, ежегодный рост на 10–15%. На мой взгляд, в нашей отрасли и дальше продолжится тот же тренд. При этом в абсолютных цифрах средний счет, скорее всего, будет расти благодаря наиболее продвинутым пользователям, которые будут использовать все больше новых услуг. Еще один момент – за ту же цену клиент будет получать продукт более высокого качества, как это уже происходит с услугой «проводного» доступа в Интернет. Напомню, в течение года во многих регионах страны скорости доступа удвоились и даже утроились, при этом клиент платит провайдеру ту же сумму. Это также можно рассматривать как эффективное снижение цены. Я думаю, что и по части передачи данных в мобильных сетях будет происходить нечто подобное. Скорости растут, технологии улучшаются, это замечают абоненты и активнее пользуются новыми возможностями.

– Гендиректор «Дальсвязи» в свое время сказал, что телекоммуникационная отрасль практически не почувствовала дыхания кризиса. У вас другие данные?

– Я бы так не сказала. В той или иной мере кризис оказал влияние на все виды бизнеса. Другое дело, что спрос на услуги связи более устойчив. Наш клиент откажется от сотовой связи только в самом крайнем случае. К счастью, до этого не дошло. Но сказать, что сегодня мы вернулись на докризисный уровень спроса и докризисные темпы роста бизнеса, пока нельзя. Хотя тренд в последнее время положительный. К примеру, мы видим достаточно хороший прирост по выручке от услуг передачи данных.

– Как выглядит средний месячный счет на абонента (ARPU) на Дальнем Востоке по сравнению с центральными регионами?

– Наша ценовая политика опирается на уровень покупательской способности в конкретном регионе. Понятно, что ARPU в Москве по определению будет больше, чем в Благовещенске или Уссурийске, в силу разных рынков. Но, я бы никогда не сказала, что Дальний Восток – это депрессивный регион. По нашим клиентам этого не скажешь.

– Кстати, а тарифную политику региональные офисы «ВымпелКома» определяют исходя из московских рекомендаций?

– При определении параметров нового тарифа идет совместная работа. В Москве сосредоточена маркетинговая экспертиза очень высокого уровня, своеобразный центр обмена знаниями между регионами. С другой стороны, местную специфику лучше знают люди, работающие в филиалах. И именно они выходят с тарифными предложениями на региональный или наш центральный офис. В этом есть преимущество федеральных компаний, которые могут использовать опыт работы в разных регионах. Библиотека знаний накоплена довольно большая, и это дает нам определенные преимущества.

– Как часто клиенты жалуются на качество связи?

– К сожалению, подобные обращения есть. И скорее всего, будут всегда, поскольку сделать такую сеть, к которой не будет вообще никаких нареканий, невозможно. Вопрос тут, наверное, в другом: как быстро компания может реагировать на такие обращения и компенсировать неприятные ощущения для потребителя. Благодаря информации, получаемой от абонентов, мы улучшаем покрытие мобильной сети, видоизменяем услуги. Также в фокусе нашего внимания работа службы поддержки клиентов и продавцов всех салонов связи «Билайн». Из последних инноваций – мы разработали специальные программы, по которым сами оцениваем качество предоставляемых услуг, заранее анализируя потенциальные неудобства, которые могут возникнуть у клиентов и устраняя их. Стараемся встать на сторону абонента и посмотреть на себя со стороны.

– В Приморском и Хабаровском краях «ВымпелКом» ведет активное развитие сетей широкополосного проводного доступа в Интернет (ШПД). Что уже сделано и предстоит сделать?

– Проводной Интернет от «Билайн» сейчас доступен почти половине жителей многоквартирных домов Хабаровска. До конца года возможность подключиться к нему появится в большей части города. Во Владивостоке подключение к сети проводного ШПД доступно для 25% домохозяйств. В настоящее время в городе развернуто активное строительство сети. Помимо расширения сети проводного ШПД, мы развиваем и нашу сеть мобильного скоростного доступа в Интернет. С начала года наша сеть 3G на Дальнем Востоке и Восточной России увеличилась на 20%, а пропускная способность каналов передачи данных в мобильной сети выросла вдвое.

– В ближайшее время «ВымпелКом» может приобрести ОАО «Новая телефонная компания» (НТК) в Приморье и выиграть ряд частот 2G на других территориях Дальнего Востока. Насколько верно утверждение, что в преддверии этих приобретений «ВымпелКом» остановится в развитии в регионе?

– Это не так. Оба примера, озвученные вами, относятся к так называемым событиям с определенной вероятностью. Поэтому пока конкретные шаги не сделаны, мы считаем, что этих событий не происходит, и работаем в рамках существующей системы. Почти десятилетняя эпопея с получением лицензий 2G на Дальнем Востоке, без преувеличения, приучила нас к осторожности в прогнозах(смеется).

– Сколь долго в случае приобретения ОАО «Новая телефонная компания» «ВымпелКом» будет сохранять на рынке этот достаточно раскрученный бренд?

– На данном этапе невозможно комментировать несостоявшуюся сделку. Но отвлеченно от этой ситуации можно сказать одно: как правило, мы переводим работу приобретаемых компаний под бренд «Билайн». Это совсем не потому, что такое решение нами принято раз и навсегда и работает для всех подобных случаев. А потому, что со сменой бренда у клиента появляются недоступные раньше возможности в области услуг, которые может обеспечить только федеральный игрок. К примеру, все приобретенные нами региональные компании–провайдеры проводного доступа в Интернет спустя некоторое время переводились под бренд «Билайн». Но только тогда, когда мы понимали, что технически уже способны обеспечить клиентам более высокое качество услуг и сервиса. Хотя, как вы понимаете, все эти компании имели свои довольно сильные местные бренды. Если рассуждать теоретически, то в случае, когда мы не можем привнести новым клиентам существенного дополнения в области продуктов и услуг, можно рассматривать и другие варианты. Но пока таких случаев в нашей практике не было.

Досье "ДК"

Елена Шматова родилась в 1959 году в Москве. Окончила экономический факультет Московского института связи. В 1990 году заняла пост финансового директора компании «EMS Гарантпост» (экспресс–перевозчик), с 1992 года работала заместителем финансового директора, финансовым директором и вице–президентом по финансам оператора международной связи Sprint International в России. В декабре 1999 года назначена финансовым контролером ОАО «ВымпелКом», в 2002 г. – директором казначейства. В 2003 г. стала вице–президентом по финансам «ВымпелКома», в 2005 г. – главным финансовым директором, а в 2010 г. заняла пост генерального директора компании.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика