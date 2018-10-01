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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 27 Октября, 01:21 |
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ДЭК оптимизирует свою деятельность
– Виктор Владимирович, что удалось сделать за полтора года?
– За этот период была решена самая главная задача – после значительных убытков в 2009 году (более 4 млрд рублей) мы вышли на чистую прибыль в 2010 году (порядка 300 млн рублей). Этому способствовали как объективные факторы, связанные с изменениями на рынке электроэнергии, так и более интенсивная работа наших сотрудников. Кроме того, выросло энергопотребление – примерно на 1,5 млрд кВт часов в регионах присутствия нашей компании. В первую очередь это связано с увеличением объема железнодорожных перевозок в рамках подготовки к саммиту АТЭС, а также с ростом потребления электроэнергии населением.
Мы также достигли значительного снижения технических и коммерческих потерь в сетях в ходе реализации программы по снижению энергопотерь. Определенный эффект получен и от качественной реализации кредитной политики компании. В совокупности все эти факторы помогли нам выполнить главные задачи, поставленные перед нами акционерами, – завершить год с положительным финансовым итогом и увеличить показатели по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию.
– Насколько надежно на данный момент энергоснабжение в регионе?
– Достаточно, чтобы говорить о бесперебойном и качественном снабжении энергопотребителей. Более того, в регионе нет дефицита электроэнергии. Несомненно, в будущем понадобятся дополнительные мощности: это и строительство Уссурийской ТЭЦ в Приморье, и новой станции в Хабаровском крае. Развитие энергетики предусмотрено в Стратегии социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. В ней рассматривают надежность и развитие не отдельной территории, а сложившейся и функционирующей в настоящее время энергосистемы, куда входят Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская автономная область и Южно–Якутский энергоузел. Помимо генераций активная работа ведется в части модернизации сетевого хозяйства.
– На ваш взгляд, реформа энергетики, задуманная и проведенная при Анатолии ЧУБАЙСЕ, принесла свои плоды?
– Адаптируясь под реалии российской экономики, реформа, конечно, претерпела существенные изменения. Сроки, предусмотренные изначально, уже проходят, а мы так и не вышли на либерализацию рынка. С продажей энергетических активов тоже получилось не совсем так, как планировалось. Покупатели ОГК (Оптовая генерирующая компания) не смогли пока исполнить взятых на себя обязательств, связанных со строительством дополнительных мощностей, – вмешался кризис. Сегодня правительство делает все необходимые шаги для того, чтобы задуманное осуществилось.
Основная идея реформы – привлечение средств частных инвесторов – все же частично выполнена. Произошло разделение энергетической отрасли: выделились сетевые компании и непрофильные предприятия, отдельно ведут свою деятельность генерации, транспортировщики, сбытовые компании. Между ними начинается конкуренция, хотя на Дальнем Востоке сегодня она еще слаба.
– Как изменилась структура энергопотребления в регионе за последние годы?
– Последние несколько лет мы наблюдаем постепенный, стабильный рост энергопотребления. Это естественный процесс – строятся новые объекты, бизнес развивается. Если смотреть по структуре, значительный прирост потребления электроэнергии демонстрирует железная дорога – свыше 20%. Мы наблюдаем также положительную динамику у населения: в 2010 году расход электричества бытовыми потребителями превысил уровень 2009 года на 9%.
– Насколько повлиял кризисный период на платежную дисциплину потребителей и как вы работаете с теми, кто не всегда вовремя выполняет договорные обязательства?
– Несомненно, кризис снизил платежеспособность населения, но ситуация со временем улучшилась, хотя полностью проблема не решена. Мы всегда готовы к компромиссу, предлагаем абоненту разные варианты решения проблемы с задолженностью. При этом практику ограничений мы не снимали: к сожалению, на сегодняшний день эта мера остается одним из самых эффективных методов воздействия на должников в рамках закона.
– Насколько остро для энергокомпании стоит проблема неплатежей со стороны крупных предприятий?
– С должниками мы всегда сначала пытаемся решить вопрос миром. Особенно это касается наших крупных потребителей, которые задерживают платежи и не выполняют договоренностей. Сначала направляем предупреждение, встречаемся лично с руководством, предлагаем заключить договор реструктуризации. Такая политика гораздо более действенна, чем агрессивные меры, от которых было решено уходить.
Мы готовы к урегулированию разногласий в досудебном порядке, работаем индивидуально с каждым потребителем, стараемся на них не давить. Полагаю, возможности ведения агрессивной политики давно закончились. Реформа электроэнергетики и изменение законодательства недвусмысленно указывают, какой нам выбрать путь. Для компании, ориентированной прежде всего на сбыт, – это первостепенная задача.
– Приоритетной задачей в 2011 году, поставленной Минэнерго РФ, станет выполнение программы управления издержками, причем ее эффективность должна составить не менее 3% от затрат. Что планирует предпринять ДЭК в этом направлении?
– Компания уже предприняла определенные шаги по оптимизации своих расходов. В 2010 году мы разработали программу управления издержками, в рамках реализации которой была пересмотрена организационная структура общества, сокращены затраты не первой необходимости, проведена оптимизация персонала. В настоящее время ДЭК реализует программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности собственного предприятия. От этого мы тоже ожидаем в будущем эффект.
– ДЭК работает на большей части территории Дальнего Востока. Какие в этой связи особенности управления подразделениями компании?
– Конечно, у каждого филиала своя специфика. Например, Приморский филиал отличается тем, что более 30% энергопотребления по его зоне ответственности приходится на население. Этот участок работы является наиболее сложным, так как обслуживание физических лиц требует терпения и повышенных затрат. В Хабаровском крае наоборот – доля населения составляет всего 7–8% от общего объема энергопотребления. Поэтому, выстраивая единую стратегию работы и развития общества, мы вынуждены учитывать особенности каждого региона.
– Какие цели преследует инвестиционная программа компании? Внес ли кризис свои коррективы?
– Наша инвестиционная деятельность направлена на обеспечение, прежде всего, рентабельной деятельности общества и сохранение статуса Гарантирующего поставщика. Кризис, конечно, внес свои коррективы. В 2009 году произошло снижение энергопотребления крупными производственными компаниями, особенно в Приморье и Хабаровском крае. Как следствие, произошло падение выручки. Сегодня у ДЭК нет таких трудностей: компания завершила год в плюсе, произвела реструктуризацию кредитного портфеля – снизила процентные ставки и привлекла средства на более выгодных условиях.
– Повышение энергоэффективности экономики объявлено президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ одной из приоритетных задач для страны. Как ДЭК участвует в этом процессе?
– В этом году, в рамках реализации Федерального закона №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», ОАО «ДЭК» запустило проект «Энергоэффективный дом». Цель данного эксперимента – на практике показать, как можно снизить расходы жильцов на содержание дома, проведя электромонтажные работы и применив энергосберегающие технологии. В рамках этого проекта проведена работа по реконструкции и ремонту энергооборудования выбранных домов: заменены электрощиты и электропроводка, установлены индивидуальные приборы учета повышенного класса точности, энергосберегающие лампы и датчики на движение. В результате расход электроэнергии на общедомовые нужды в экспериментальных домах снизился как минимум в 3 раза.
Если говорить о рентабельности такого проекта, то по нашим подсчетам затраты на приобретение и установку необходимого оборудования в данном доме окупятся за 4,5 года. При этом установленное нами оборудование имеет срок эксплуатации 32 года. Чтобы подобные эксперименты стали обычной практикой, необходимо, чтобы сами граждане проявили инициативу – заставили свою управляющую компанию либо руководство ТСЖ навести порядок в электрохозяйстве своего дома. Сегодня, согласно закону, именно жильцы владеют всем внутридомовым имуществом и должны добиваться, чтобы вложенные ими средства работали на повышение энергоэффективности.
– У вас у самого дома энергосберегающие лампочки?
– Дома я стараюсь применять всевозможные способы энергосбережения. Установлена система «Умный дом», которая дает возможность максимально эффективно использовать все виды ресурсов. Потребление электроэнергии, воды и тепла уменьшается в результате на 30%. Установка солнечных водонагревателей позволяет мне экономить на теплоэнергии.
Досье "ДК"
Милуш Виктор Владимирович родился 29 марта 1959 года. С отличием окончил Красноярский политехнический институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Производственную деятельность в энергетической отрасли начал в 1981 году машинистом–обходчиком по котельному оборудованию на Красноярской ГРЭС–2. Через несколько лет занял должность первого заместителя главного инженера Красноярской ГРЭС–2. В 2001 году назначен на должность директора Приморской ГРЭС, а в 2004 году – заместителем генерального директора ОАО «ДВЭУК» – исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». 25 ноября 2009 года Виктор Милуш избран генеральным директором ОАО «ДЭК». Кандидат технических наук. 8 октября 2006 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края четвертого созыва. Работает в комитете по бюджетно–налоговой политике и финансовым ресурсам.
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