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18 Мая 2011, 11:00 | Регион сегодня

«АмурЭкспоФорум» гарантирует: Приамурье – не мертвая зона

Амурская ярмарка – уникальное предприятие, выступающее, с одной стороны, как выставочно–ярмарочный центр, который при поддержке правительства Амурской области с 1992 года проводит международные и региональные ярмарки, научные симпозиумы, семинары, а с другой – как крупнейший в Дальневосточном регионе торговый комплекс, разместивший на своих площадях несколько сотен фирм.

Гость «ДК» - Анатолий ТЕЛЮК, генеральный директор ОАО «Амурская ярмарка», заслуженный предприниматель РФ, кандидат философских наук.

– Анатолий Васильевич, в июне пройдет «АмурЭкспоФорум–2011». Эта международная выставка–ярмарка является своеобразным индикатором развития бизнеса в регионе. Расскажите, пожалуйста, о его особенностях.

– По своему составу наша выставка–ярмарка является универсальной, объединяет несколько направлений. Это «АмурБизнес», в экспозициях которого, в основном, представлены пищепереработка, индустрия здоровья и красоты, сфера услуг. Это «Туризм и отдых», где доминанта – предложения туристических компаний. Самым масштабным у нас, как правило, был «СтройДом», в нынешнем году это направление трансформировалось в «ТехЭкспо», что больше соответствует содержательной наполненности экспозиций последних лет. В его рамках выставляются транспорт, спецтехника, инженерно–техническое оборудование, инновационные проекты, потенциал своих предприятий демонстрируют предприятия энергетики, недропользования и конечно же традиционно заявляют о себе строительные компании. При таком разбросе систематизировать информацию сложновато, поэтому строгого анализа делать не берусь, а вот об общем впечатлении скажу.

«АмурЭкспоФорум» живет почти два десятка лет, он востребован, а это значит, что хозяйственная жизнь в регионе есть, он развивается; следовательно, Приамурье – не мертвая зона.

Какие особенности в последнее время мы видим? Это укрепление интеграционных связей. Через «АмурЭкспоФорум» прослеживается интерес к нашему региону со стороны зарубежных компаний, в первую очередь, из СНГ и стран Азиатско–Тихоокеанского региона. Периодически на выставке–ярмарке принимают участие фирмы из Кореи, Японии. В этом году впервые к нам приедут бизнесмены из Монголии.

В силу геополитического положения, наиболее крепки отношения с Китаем. Как правило, на «АмурЭкспоФоруме» бывает довольно много фирм из Поднебесной. В этом году только Хэйхэский комитет содействия торговли (провинция Хэйлунцзян) заявил участие 24 компаний. Будут и представители бизнес–сообществ из других провинций. А китайские бизнесмены просто так сюда ездить не станут. Наверное, «АмурЭкспоФорум» позволяет им более успешно осваивать российский рынок. В начале 90–х годов наши соседи по границе привозили на ярмарку ширпотреб, сейчас выставляют, в основном, высокотехнологичную продукцию – современное электронное оборудование, телевизоры, компьютеры и т.д. Очень активно продвигают спецтехнику – знаменитые «Фотоны», различные самосвалы, погрузчики. Через Благовещенск организована мощная система их поставок по всей России. Известно, что эта техника сейчас работает и в Сочи.

Завоевывает амурский рынок и частный бизнес из других регионов России. Два года назад на «АмурЭкспоФоруме» мощно заявили о себе якутские мясопереработчики. Взяли они более низкими ценами и необычным для амурчан ассортиментом – изделиями из оленины, конины, а также рыбой особого копчения. Яркое вхождение конкурентов в наш регион встряхнуло амурских производителей. И это было полезно для них.

Что касается отраслевых характеристик местного бизнеса, то бросается в глаза развитие выездного туризма. В числе экспонентов «АмурЭкспоФорума» – все больше туристических фирм, предлагающих «маршруты по всему миру», в основном, конечно, по Китаю. К сожалению, очень малая доля предложений по Приамурью с его богатыми рекреационными ресурсами.

Потихонечку становится на ноги сельское хозяйство. У аграриев появилась не только потребность, но и возможность приобретать современное оборудование, технику. В прошлом году имеющая мировую известность украинская научно–производственная фирма «Аэромех» презентовала у нас аэродинамический сепаратор, который применяется для очистки зерна любых культур, и он уже нашел прописку в амурских хозяйствах. Завод «Кранспецбурмонтаж» из Шимановска два года назад начал собирать зерноуборочные самоходные комбайны «Амур–Полесье» из белорусских комплектующих. Первые образцы комбайнов были представлены на нашей выставке–ярмарке и вызывали большой интерес. А теперь эти комбайны уже работают на амурских полях.

Сейчас в гораздо большей степени, чем прежде, просматривается желание продовольственных компаний и крестьянско–фермерских хозяйств заявить о себе. И им есть что показать. К примеру, в этом году КФХ «С.Е.В.» намерено презентовать 3D – проект конефермы, которая составной частью войдет в музейно–туристический комплекс «Казачья усадьба», который создается в Благовещенском районе.

Последние три года на «АмурЭкспоФоруме» обозначено малоэтажное строительство. Причем не на уровне проектов, а на уровне наглядных предложений. Могут и бревна для сруба привезти, а здесь его быстренько собрать. Потребность в таком строительстве есть. Выходят на рынок и фирмы, которые производят энергосберегающие стройматериалы, позволяющие возводить строения с меньшими временными и трудовыми затратами.

Экспозиции космодрома «Восточный» наглядно показывают, как Амурская область становится космической гаванью России, а Бурейская ГЭС демонстрирует ее энергетический потенциал. К сожалению, не могу сказать о том, что в регионе успешно развивается малый бизнес. Убедительных примеров просто нет.

– В последнее время мы все чаще слышим о предпринимаемых властью мерах по поддержке этого сектора экономики. Но некоторые нововведения предприниматели иначе как удавкой для малого бизнеса и не называют. Резкое неприятие, вплоть до забастовочных настроений, вызвало увеличение в этом году налоговых ставок на фонд оплаты труда...

– Реалии сегодняшнего дня таковы, что малому бизнесу развиваться действительно тяжело. Подняться же с нуля практически невозможно. Для новичков препоной становятся и недоступность кредитования, и недостаток опыта, и всевозрастающая фискальная нагрузка. Новая ставка страховых взносов в социальные фонды в 34% оказалась неподъемной для многих видов бизнеса. С таким бременем с трудом справляются даже состоявшиеся фирмы. Вот простой пример. Один из наших предпринимателей, в штате у которого 90 человек, до нового года в квартал платил 1 млн 030 тыс. руб., сейчас ему надо отчислять по 2 млн 480 тыс.(!)

Очередные попытки прижать предпринимательство вызывают приток энергии–противодействия. Работодатели ищут пути ухода от фискального давления. Уже придумали не менее пяти вариантов того, как это можно сделать, причем в рамках действующего законодательства, не криминально.

Известно, что формирование бюджетов муниципальных образований – ЕНВД и НДФЛ. По итогам первого квартала нынешнего года «дыр» в местных бюджетах добавилось. Малый бизнес вынужден уходить от налогов или прекращать свою деятельность.

В Министерстве финансов РФ боятся, что снижение страховых взносов приведет к дефициту Пенсионного фонда. Но, если просматривается такая опасность, может, стоит проанализировать, насколько эффективно организована его работа?

Следует поискать дополнительные источники наполнения социальных фондов, не трогая малый бизнес. Я бы обратил внимание на тот сегмент экономики, что дает наибольшее число миллиардеров, – нефтегазовую, металлургическую и др. отрасли. Сегодня в стране свыше 30% пенсионеров – те, кто, в связи с особыми условиями труда, вышел на заслуженный отдых досрочно. Большая часть их – бывшие работники этих производств. Они могли бы формировать для своих «льготников» отдельные пенсионные фонды. Почему правительством не рассматривается такая альтернатива? Потому что проще навалиться на малое предпринимательство?

А ведь увеличивать для него налоговую нагрузку – и политически неверно. Это создает противоречия между властью и бизнесом. Бизнес добивается немного – чтобы ему не мешали, а налогообложение было адекватным…

– Это наблюдалось в дореволюционное время и позволяло амурскому бизнесу развиваться с американской быстротой.

– Да, в то время были очень простые условия налогообложения. К примеру, право на вступление в купеческое сословие приобреталось покупкой гильдейского (купеческого) или промыслового свидетельства. К 1–й гильдии относились те, кто приобретал промысловые свидетельства стоимостью свыше пятисот рублей в год основного промыслового налога, ко 2–й гильдии – те, кто уплачивал основной промысловый налог от 50 до 500 рублей в год. Этого было достаточно, чтобы спокойно работать. Неслучайно к началу ХХ века в Благовещенске насчитывалось до 30 крупных торговых фирм и сотни мелких.

Стержнем же экономики вплоть до 1917 года являлась золотопромышленность. Благодаря ей укреплялось банковское, финансовое дело, связь. Первую телефонную станцию в городе создали именно предприниматели. Процветал гостиничный бизнес. А Амурское пароходство в России было вторым по величине, уступая лишь Волжскому.

В чести была, как сегодня говорят, социальная ответственность бизнеса. Мы знаем многих предпринимателей того времени, жертвовавших немалые деньги на строительство церквей, на здравоохранение и просвещение.

– Обо всем этом рассказывается в изданной ОАО «Амурская ярмарка» книге «История Благовещенска. 1856–1917», которая была удостоена премии губернатора Амурской области за 2010 год.

– Чем мы очень гордимся. Изданием книг краеведческой направленности Амурская ярмарка занимается уже несколько лет. В рамках двух серий – «Благовещенск. Из века в век» и «Приамурье. Из века в век» выпущено 19 книг, каждая из которых по–своему уникальна. Но, пожалуй, самое значимое издание – именно двухтомник «История Благовещенска». Это тысяча страниц альбомного формата со статьями, документами, воспоминаниями, фотографиями.

Сейчас мы плотно работаем над книгой «Предпринимательство Приамурья. 1856–1917». Думаю, в свет она выйдет в конце нынешнего – начале следующего года.

– Анатолий Васильевич, как вы думаете, возможен ли сейчас такой расцвет бизнеса, каким он был здесь, на Амуре, до 1917 года?

– Условия для этого существовали в последние годы правления ГОРБАЧЕВА, после принятия закона о кооперации. В начале 1990–х еще тоже можно было подняться. Тогда не было этого жуткого контроля, давящего бюрократического антуража, как теперь.

– Выходит, время для развития предпринимательской инициативы безвозвратно упущено?

– Инициативу предпринимательства можно погасить только концлагерями и стенкой, как это делал товарищ усатый. Сейчас ситуация не оптимальная, но и не отчаянная. Будем жить и работать.

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