Программирование на завтра

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Сентября, 15:37 |
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Таким образом, консолидируя усилия бизнеса и власти, повышая инвестиционную привлекательность, область планомерно наращивает экономический потенциал и продолжает движение вперед.
Несмотря на финансовую нестабильность прошлых лет, Амурская область в числе немногих субъектов демонстрирует хорошие результаты по привлечению инвестиций в экономику региона. Динамика обеспечивается тем, что в Приамурье реализуются крупные проекты как в инфраструктурной сфере (строительство нефтепровода ВСТО, линий электропередачи, в том числе экспортоориентированной ВЛ-500, автодороги Чита – Хабаровск), так и в промышленности (строительство Бурейской ГЭС, освоение месторождений рудного золота, железной руды, других полезных ископаемых).
К числу основных факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность региона, по мнению министра экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области Марины ДЕДЮШКО, можно отнести не только выгодное географическое и геополитическое положение, наличие развитой транспортной инфраструктуры, энергоизбыточность и уникальные минерально-сырьевые запасы, но и проводимую правительством субъекта политику открытости и сотрудничества с соседними регионами, крупными российскими и иностранными компаниями. Такая политика основана на сформированной региональной законодательной базе в области инвестиционной деятельности.
Продвигаясь в этом направлении, область одной из первых в Дальневосточном регионе приняла программу по формированию благоприятного инвестиционного климата. В ней систематизированы все формы и виды господдержки, а также определены параметры оценки ее эффективности. В программе предусмотрены мероприятия по снижению административных барьеров, созданию региональной инфраструктуры – лизинговых, факторинговых, консалтинговых компаний, региональных инвестиционных фондов, в том числе для микрокредитования малого и среднего бизнеса, технопарков, бизнес-инкубаторов.
– Для того чтобы привлечь на территорию инвесторов, правительством области применяются различные меры государственной поддержки, – продолжает рассказ заместитель министра экономического развития Оксана КУКШЕНЕВА. – Это государственные гарантии для получения банковского финансирования и субсидирование до 95% ставки по кредиту. Кроме этого отдельным категориям мы возмещаем часть затрат на производство в целях повышения ценовой конкурентоспособности продукции. Значительные финансовые средства направляются, например, в сельское хозяйство. Есть субсидии для продвижения продукции амурских товаропроизводителей на рынки за пределами области. Предоставляются налоговые льготы, отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов.
Все эти инструменты применяются на практике и показывают хорошие результаты. Не случайно в прошлом году по результатам оценки инвестиционного климата Амурская область награждена Минрегионом России в номинации «За обеспечение инвестиционной привлекательности региональной экономики» и признана лауреатом международной инвестиционной премии «Инвестиционный ангел» в номинации «Самые инвестиционно-привлекательные регионы России». Рейтинговым агентством «Эксперт РА» Амурская область отмечена в номинации «За минимальный инвестиционный риск в Дальневосточном федеральном округе».
Продолжая работу в данном направлении, министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области сегодня формирует реестр инвестиционных площадок. Есть перспективы их использования, такие производственные площадки востребованы. Кроме имеющихся формируются новые за счет создания обеспечивающей инфраструктуры: дорог, линий электропередачи, жилищно-коммунальных сетей. Такие площадки привлекательны для инвесторов, поскольку затраты на строительство жилого дома или производственного здания будут существенно ниже. На этом пути в области делаются первые шаги в применении механизма государственно-частного партнерства – принят региональный закон о государственно-частном партнерстве, и в этом смысле Амурская область идет впереди других дальневосточных субъектов.
Таким образом, для реализации инвестиционного проекта имеется комплекс мер государственной поддержки, и по каждому конкретному проекту работа ведется индивидуально, с учетом его особенностей, планов и возможностей инвестора.
В Амурской области успешно внедряется опыт кластерного развития территории. В настоящий момент идет формирование трех кластеров: горно-металлургического, космического и соевого.
Один из масштабных межрегиональных проектов – проект «Создание горно-металлургического кластера в Приамурье» даст мощное развитие не только области, но и другим регионам Дальнего Востока. По сути, здесь с нуля создается новая отрасль – черная металлургия. Группа компаний «Петропавловск» в 2008 году начала реализацию проекта. Он включает в себя освоение шести железорудных и титаномагнетитовых месторождений в Амурской и Еврейской автономной областях, строительство трех горно-обогатительных и одного металлургического комбината, а также строительство железнодорожной ветки Шимановская – Гарь. Дорога свяжет в единую транспортную сеть предприятия кластера. Кроме того, она даст возможность освоения огромных территорий между БАМом и Транссибом.
Проект строительства железной дороги стоимостью почти 16 млрд руб. включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года с началом финансирования с 2016 года. Однако строительство ветки нужно уже сегодня, без нее невозможно формирование кластера в полном объеме, и правительство области совместно с инициатором проекта ГК «Петропавловск» ищут пути решения проблемы.
Этот проект позволит диверсифицировать экономику Приамурья, реализовать инновационный сценарий развития отечественной металлургии. В перспективе это не только дополнительные рабочие места и рост налогооблагаемой базы, но и новые возможности для развития судостроения, авиастроения, строительства инфраструктурных объектов и жилья (более подробно о горно-металлургическом кластере читайте далее).
Центром космического кластера станет новый космодром «Восточный», инфраструктура которого будет расположена на территории Свободненского (близ ЗАТО Углегорск – бывший космодром «Свободный») и Шимановского районов. И каким бы невероятным ни казался этот проект многим дальневосточникам, его реализация планомерно продолжается.
В августе 2010 года место будущего космодрома посетил Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН. Он заложил памятный знак – камень в основание космодрома «Восточный», а также лично проверил ход проведения изысканий, побывав на буровой площадке непосредственно на месте строительства.
Понятно, что ход работ и развитие проекта определяется решениями и действиями Правительства РФ и определенных им заказчиков космодрома – Роскосмоса и ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). Поэтому столь пристально в Амурской области следят за каждым шагом в сторону реализации столь значимого проекта. Но, не ограничиваясь ролью стороннего наблюдателя, региональная власть оказывает проекту всемерную поддержку в пределах своей компетенции.
Открывая космический год в Королеве, Владимир Путин сказал, что главной задачей 2011 года является начало строительства стартовой площадки. В январе Правительство РФ заслушало отчет главы Роскосмоса, тогда же обсуждались порядок финансирования и очередность проведения работ. В конце марта в Углегорске прошел Всероссийский инновационный космический конвент, учредителем которого выступили Роскосмос, Росмолодежь и правительство Амурской области.
Как сообщил «ДК» министр по строительству космодрома Амурской области Константин ЧМАРОВ, сегодня ведется проектирование будущего космодрома, а также геологические изыскания, необходимые на этом этапе. Уже в конце августа на площадку первого объекта зайдут строители и начнутся реальные работы. Планируемая площадь космодрома составит около 100 кв. км. Общая стоимость проекта порядка 400 млрд рублей.
Закономерно ожидается, что реализация столь масштабного проекта должна дать мощный стимул для развития строительной отрасли и стройиндустрии Приамурья. Вот почему к космическому кластеру «привязываются» проекты строительства стекольного и цементного заводов.
Досье "ДК"
Проект «Строительство завода по производству стекольной продукции в г. Райчихинске» предусматривает выпуск 12 млн кв. м листового стекла и до 90 млн шт. бутылок различного стандарта на базе Антоновского и Дармаканского месторождений кварцевых песков. Общий объем финансирования – 6,5 млрд руб. Завод будет единственным на Дальнем Востоке. Он также поможет модернизировать экономику моногорода Райчихинска, его строительство позволит создать более тысячи рабочих мест. Проект «Строительство Зейского цементного завода на базе Сиваглинского участка Чагоянского месторождения известняков» предусматривает выпуск 1,5 млн тонн цемента в год по «сухой» технологии. Общий объем финансирования 9,6 млрд руб. Разработано ТЭО. Выполнена оценка эффективности инвестиций.
Строительство космодрома повлияет на уровень социально-экономического развития всей области, затронет в той или иной степени и другие отрасли. Сюда приедут новые люди, возрастет потребление продуктов питания. Новый «заказ» получит сельскохозяйственная отрасль Приамурья.
Более 70% дальневосточной сои выращивается на приамурской земле. Проект развития агропромышленного комплекса области «Соевый кластер» в качестве основных целей предусматривает не только расширение посевных площадей под сою, но и увеличение объемов ее переработки, производство новых высокотехнологичных продуктов, а также развитие свиноводства, мясного и молочного животноводства на базе увеличения объемов производства кормов.
В структуру соевого кластера включены производители сои, переработчики, предприятия животноводческой отрасли, новый импульс должны получить мелиорация и жилищное строительство на селе. Комментируя этот проект, генеральный директор агрофирмы «Партизан» Геннадий ЗРАЖЕВСКИЙ заметил, что во многих хозяйствах пошли по пути развития замкнутого цикла – от земледелия до переработки и даже торговли собственной продукцией – и добились неплохих результатов. Идея выстроить производство в единый цикл, да еще при содействии региональной власти, с его точки зрения, может вызывать только поддержку.
В планах «Соевого кластера» – увеличение посевной площади к 2015 году до 1174 тыс. га пашни, в том числе под сою – до 900 тыс. га., строительство элеваторов суммарной мощностью хранения 100 тыс. т и завода по глубокой переработке сои мощностью до 300 тыс. т. (он будет выпускать соевый лецитин, соевое масло, шрот соевый кормовой). Кроме того, планируется строительство современной свиноводческой фермы на 60 тыс. свиней, а также мегаферм крупного рогатого скота молочного (на 4500 голов) и мясного (на 9000 голов) направлений.
И еще один важный проект правительства Амурской области, о котором стоит рассказать, – это особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Белогорск».
Под нее уже отведена площадка порядка 600 га. Здесь есть железнодорожный тупик, автомобильная дорога и линии электропередачи. На этой территории можно развивать различные производства. В настоящий момент избрано четыре основных направления специализации: переработка сельхозпродукции, приборостроение, лесопереработка и выпуск стройматериалов. Проект разработан в соответствии с российским законодательством об особых экономических зонах промышленно-производственного типа и получил поддержку Министерства сельского хозяйства РФ. Но чтобы не терять время на стадии оформления статуса федеральной ОЭЗ, что в перспективе является конечной целью, в Приамурье решили начать с малого, присвоив зоне региональный статус.
– На сегодня мы ведем работу в двух направлениях: во-первых, у нас в законе об инвестиционной деятельности есть такое понятие, как локальная зона экономического благоприятствования, – говорит Оксана Кукшенева, – и Белогорская зона может быть создана по такому принципу. Но параллельно сейчас разрабатывается закон о наших локальных экономических зонах, к концу первого полугодия текущего года этот закон планируется вынести на рассмотрение Законодательного собрания Амурской области.
Новый региональный закон должен стать еще одним инструментом развития государственно-частного партнерства и поддержки бизнеса в арсенале правительства области. В соответствии с проектом Белогорской ОЭЗ, здесь должны появиться завод по переработке сои и консервный завод по переработке овощей, а также завод по выпуску светодиодных ламп, домостроительный комбинат по производству термоструктурных панелей и пенополистирольных изделий, лесоперерабатывающие производства.
Впереди работа с инвесторами, разработка новых идей и проектов, конечной целью которых будет производство продукции, предназначенной для реализации, в том числе и за пределы Амурской области.
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