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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:42 |
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Сегмент недорогих отелей должен быть шире
Небольшой, но стабильный процент приходится на деловые поездки вьетнамцев в Россию в целом и во Владивосток – в частности. Вьетнам является ведущим экспортером плодово-овощной консервации, а Владивосток – восточные ворота России, поэтому основные потоки грузов на Дальневосточный регион и Сибирь идут именно через приморскую столицу. И представители торговых и транспортных компаний формируют устойчивый процент деловых туристов, которые периодически приезжают для проведения переговоров с российскими партнерами по бизнесу.
Прагматиков останавливает причина психологического характера: цена гостиницы. За значительно меньшие деньги во Вьетнаме можно поселиться в гостинице равного либо гораздо большего уровня комфорта. Возможно, расширение предложения в сегменте недорогих, но чистых и уютных гостиниц способствовало бы развитию туризма в целом.
Не последнюю роль играет и стоимость авиабилета. На регулярные рейсы российских авиакомпаний в последние годы появились специальные тарифы до Москвы, что позволило многим дальневосточникам более активно планировать свои поездки. В то время как аналогичных предложений на регулярные рейсы на азиатские направления пока не так много. Это тоже влияет на интерес вьетнамцев к региону.
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