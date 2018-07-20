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Амурские электрические сети модернизируют сетевое хозяйство
Компания планомерно увеличивает собственную долю на рынке за счет модернизации и строительства сетей и приобретения электросетевых объектов сторонних организаций. В последние годы Амурские электрические сети активно присоединяют и принимают на обслуживание сетевые комплексы городов и районов области. С учетом их далеко не идеального технического состояния существенные средства инвестиционной программы направляются именно на их обновление.
О том, как идет модернизация сетевого хозяйства Амурских электрических сетей, что будет строиться и реконструироваться в Амурской области в 2011 году и какие перемены происходят в бывших муниципальных электрических сетях на севере Приамурья, «ДК» рассказал директор филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений СЕМЕНЮК.
Хозяйство Амурских электрических сетей насчитывает 206 подстанций, 21 тыс. километров линий электропередачи, около 4 тыс. трансформаторных подстанций, расположенных на территории Амурской области.
– Евгений Валентинович, на текущий год Амурские электрические сети имеют развернутую инвестиционную программу, каковы ее основные направления?
– В целом на инвестиции – строительство новых и реконструкцию действующих объектов – в 2011 году будет направлено более одного миллиарда рублей, это почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Планируется реконструкция по линиям 110 кВ: замена опор, изоляции, проводов с целью увеличения их пропускной способности.
По подстанциям и новым сетям больше всего работ связано с необходимостью подключения дополнительных потребителей электроэнергии. Например, планируется серьезное развитие в связи с реализацией проектов группой компаний «Петропавловск» – это Маломырский рудник, Олекма и другие проекты. В Тынде пройдет реконструкция подстанции «Эльга» в связи с планами строительства микрорайона Таежный. По нашей инвестиционной программе будем строить линию электропередачи в Архаринском районе, где расположено месторождение доломитов.
Намечена реконструкция подстанций 110 кВ «Сетевая» и «Новая» в Благовещенске, на эти работы выделено 24 млн и 18 млн рублей соответственно, ПС «Силикатная» в Белогорье (11 млн руб.). Значительный объем работ предстоит по распределительным сетям в населенных пунктах области. Это Магдагачи и Магдагачинский район, г. Зея, г. Сковородино и Сковородинский район, Екатеринославка, г. Свободный.
– Какова цель присоединения к компании муниципальных сетей, ведь они требуют серьезного внимания в связи с их нередко плачевным техническим состоянием?
– Эта работа ведется в соответствии с политикой ДРСК по консолидации сетевых активов, которая поддерживается правительством Амурской области и на более высоком уровне. Ни для кого не секрет, что именно серьезные специализированные компании, имеющие крепкую материальную базу, способны за счет собственных средств поддерживать сети в надлежащем состоянии. В соответствии с этой концепцией уже третий год Амурские электрические сети принимают на обслуживание и эксплуатацию муниципальные сетевые комплексы.
Досье «ДК»
В конце 2010 года Амурским филиалом ДРСК по Магдагачи и Магдагачинскому району принято 350 км линий электропередачи и около 100 трансформаторных подстанций, многие из которых находились в неудовлетворительном состоянии, на их восстановление потребуется порядка 300 млн руб. По Сковородино и Сковородинскому району – порядка 140 км линий электропередачи и 60 трансформаторных подстанций. Потенциальные затраты оцениваются в 100 млн руб. Екатеринославка –115 км линий электропередачи и 40 подстанций, затраты составят 40 млн руб. По г. Зея. – 200 км линий электропередачи и 150 трансформаторных подстанций, возможные затраты 190 млн рублей. По г. Свободный – около 900 км линий и 180 подстанций, потенциальные затраты на восстановление сетей – около полумиллиарда рублей.
Хозяйство действительно сложное и в некоторых населенных пунктах запущенное. На его восстановление, по нашим оценкам, потребуется 1150 млн рублей, не считая ежегодных эксплуатационных затрат на материалы и ремонт порядка 200 млн руб.
Непростая обстановка в последние годы складывалась в п. Магдагачи и г. Сковородино, где почти каждую зиму котельные работали в аварийных режимах, что приводило к значительному росту электропотребления и как следствие к повреждениям сетевого хозяйства. Так было до этой зимы, которую мы прошли, считаю, удовлетворительно, поскольку провели существенный ремонт сетей перед наступлением отопительного сезона. Проектом было предусмотрено энергоснабжение п. Магдагачи по 5 фидерам, если проще – по пяти линиям электропередачи от питающей подстанции высокого напряжения. В течение эксплуатации муниципальными организациями три фидера вышли из строя, электроэнергия поставлялась потребителям лишь по оставшимся двум, это было ненадежное электроснабжение. Все эти линии мы восстановили, обеспечив резервные возможности, отремонтировали трансформаторные подстанции, и эта работа будет продолжена.
– Из каких средств осуществляется финансирование данной программы?
– Что касается ремонтов, то это тарифные деньги, заложенные в расходы на транспорт электроэнергии. По действующему российскому законодательству инвестиционная составляющая также закладывается в тарифные решения – порядка 65%. Остальное – иные источники: средства из прибыли компании, кредитные ресурсы, софинансирование заявителей, если при их присоединении необходима какая–то реконструкция энергетического комплекса или новое строительство.
– Можно предположить, что в связи с присоединением муниципального сетевого хозяйства северных территорий области существенно увеличилась нагрузка в целом на компанию.
– Если принять во внимание, что к 100 тыс. условных единиц Амурских сетей мы приняли порядка 5 тысяч, а также неудовлетворительное состояние бывших муниципальных сетей, то наша нагрузка действительно увеличилась как минимум на 10%. Перед началом отопительного сезона пришлось формировать бригады из числа сотрудников Центральных, Западных, Восточных сетей со своей техникой и командировать их на север для выполнения неотложных работ. Во–первых, потому что на тот момент мы еще не набрали персонал, во–вторых, потому что сложность электросетевого хозяйства такова, что невозможно взять человека со стороны и сразу направить его на объект.
Существует определенная методика подготовки персонала, которая занимает порядка полугода – от момента приема до допуска к самостоятельной работе, даже при наличии специального образования или опыта работы. На сегодня, хотя коллективы наших новых северных подразделений полностью еще не укомплектованы, они могут решать задачи по обслуживанию сетевого хозяйства.
– Как к этому процессу относятся муниципальные власти?
– Думаю, позитивно, поскольку с нее снимается забота о сложном хозяйстве. После передачи сетей главы районов, можно сказать, забывают про энергетиков. И в этом, наверное, и есть суть нашей работы, когда в населенных пунктах всегда есть стабильное электричество, а если и возникают форс–мажорные обстоятельства, то все неполадки устраняются быстро и профессионально. Принимая хозяйство, мы сталкивались просто с вопиющими случаями непрофессионализма, например, когда провода без изоляторов вместо упавших опор привязывали к деревьям. Теперь за все, что мы принимаем, несем полную ответственность, планомерно приводя в надлежащее состояние. За исполнением инвестиционных программ установлен жесткий контроль. И у нас нет иного пути, кроме того, чтобы вкладывать средства в развитие сетей.
– Реконструируя сети, вы используете новые технологии и инновации?
– Вообще наш сетевой комплекс в целом довольно ветхий, и заменить сразу все, что требует обновления, практически невозможно. Но там, где мы ведем реконструкцию, применяется все только по последнему слову техники: самонесущий изолированный провод, устройства для дистанционного управления и защиты линий электропередачи, трансформаторы с современными характеристиками. В прошлом году апробированы микропроцессорные устройства при регистрации аварийного режима для определения места повреждения на электролинии, что позволяет в сжатые сроки определить место обрыва провода и организовать ремонтные работы. Наверное, «умными сетями» их пока не назовешь – слишком дорогое это удовольствие, но первые шаги в этом направлении все–таки делаются.
Многие воздушные линии электропередачи теперь безопасны в обслуживании и телемеханизированы, они более надежны в эксплуатации и, что особенно важно, позволяют и отдаленные населенные пункты Амурской области обеспечивать электричеством соответствующего напряжения. Теперь и здесь население может пользоваться современной бытовой техникой, о чем раньше могли только мечтать.
Кроме того, для снижения энергетических потерь в сетях филиалами ОАО «ДРСК» реализуется проект АИИС КУЭ – автоматизированная информационно–измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка. Реализация данного проекта обеспечивает снижение потерь из–за несовершенства приборов учета и позволяет более эффективно учитывать как объем отпускаемой электроэнергии, так и объем потерь. Списывание показаний счетчиков производится дистанционно, не входя в те помещения, где они установлены, это позволяет выявлять хищения. В результате таких мер улучшается качество предоставляемой нами услуги для добросовестных потребителей электроэнергии.
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