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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:18 |
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Надо поднимать престиж профессии
- Три года назад в регионе открылось отделение Российской гостиничной ассоциации, объединяющее дальневосточные отели и другие коллективные средства размещения. О том, как складываются дела в гостиничном бизнесе региона, рассказывает директор Дальневосточного филиала РГА, директор гостиницы «Экватор» Виктория КОЛИТЕНКО.
– Виктория Эдмундасовна, недавно вы вернулись с отчетной конференции РГА, где первые лица турбизнеса обсуждали самые насущные вопросы отрасли. Что нового?
– Одной из главных тем было обсуждение закона о классификации объектов туриндустрии. На сегодняшний день эта процедура обязательна только для Краснодарского края, и этот факт позволяет нам глубоко вникнуть в закон и адаптироваться к его введению. Принципиальное изменение заключается в том, что осуществлять классификацию отныне можно будет на местах. Гостиницы разбиты на шесть категорий – от одной до пяти звезд и отдельным блоком вынесены малые отели. Не менее активно обсуждались и вопросы защиты персональных данных, федеральной миграционной службы, использования авторского права.
– Какую практическую пользу приносит членство в Ассоциации?
– Огромную. Это и информационно-правовая поддержка участников, что особенно важно для новичков индустрии, и обмен практическим опытом коллег по рынку, и лоббирование профессиональных интересов в правительстве.
– И к РГА действительно прислушиваются?
– Безусловно. Приведу один лишь пример, демонстрирующий возможности и значимость ассоциации. В ответ на неоднократные обращения РГА с 2011 года наконец-то была отменена госпошлина за постановку на учет в миграционной службе иностранных граждан, что крайне мешало руководителям и гостиничных предприятий, и туристических компаний в работе. Да и иностранные гости не могли понять, за что они должны еще платить, помимо оплаты тура и проживания в гостинице, пусть даже небольшие деньги.
Кроме того, в этом году наш филиал выступил с инициативой расширить рамки международной туристской выставки «Дальтур – 2011» и провел первый в крае конкурс профессионального мастерства «Лучший администратор гостиниц Приморья». Он позволил не только назвать имена лучших, но и в целом проверить профессионализм и компетентность обслуживающего персонала предприятий гостиничной индустрии, их готовность встречать гостей саммита АТЭС. У нас было очень представительное жюри, куда вошли и коллеги по региональному рынку, и консул США во Владивостоке – в ходе состязаний участникам предстояло продемонстрировать в том числе знание английского языка. К слову, этот факт стал причиной отказа ряда отелей от участия в конкурсе. Вот вам и проблема, обнажившая недостаточную готовность персонала владивостокских гостиниц встречать иностранных гостей.
Мероприятие оказалось успешным, поэтому последует продолжение. Будем выявлять лучшую горничную, лучшего портье и т.д. Надо поднимать престиж профессии. Сегодня он крайне низок.
– Какова ситуация с выпускниками профильных учебных заведений, насколько охотно они идут работать по специальности?
– Положение не радужное. Два года подряд я возглавляю государственную экзаменационную комиссию ВГУЭС, и каждого выпускника спрашиваю, практиковался ли он по специальности и планирует ли работать в нашей отрасли в принципе. Утвердительный ответ дают единицы. Зато они идут в банки, крупные торговые компании, и те охотно их берут. Еще бы, они клиентоориентированные, что крайне важно для любого бизнеса. Мы пытаемся влиять на ситуацию, заинтересовывать профессией. Проводим различные мероприятия, вот и в рамках нашего конкурса устроили студенческий брейн-ринг.
– Сейчас стремительно развивается сегмент малых отелей, как к ним относитесь?
– Лично я только «за», это такие же средства размещения, решающие те же задачи, предоставляющие определенный уровень сервиса гостям региона. Кстати, пользуясь случаем, призываю их владельцев, которые очень часто далеки от нашего бизнеса, вступать в РГА – мы поможем и методологически, и практически. Тем более что система членских взносов у нас дифференцированная.
– Что подвигло вас организовать Школу гостеприимства?
– Честно? Устала от стенаний персонала, коллег по рынку, мол, кадров нет, где взять профессионалов. И как-то, будучи в Москве на вручении национальной премии «Гостеприимство», мы с Галиной ОВСЯНКИНОЙ – она затем стала академическим директором школы – вдруг решили: значит, будем растить кадры сами. Изначально школа создавалась для собственных нужд, мы сначала проучили свой персонал, затем все ключевые менеджеры прошли 2-ступенчатую подготовку основам тренерского мастерства, а потом как-то незаметно школа стала расти, расширять направления и в конце концов «развернулась» к сервису в целом. Теперь среди наших клиентов помимо гостиниц – рестораны, салоны красоты, таксомоторные компании. К преподаванию мы привлекаем не только теоретиков, но и практиков, имена которых хорошо известны в крае. Более того, к нам стали обращаться коллеги из регионов, мы организовываем и выездные обучающие мероприятия. За три года обучение у нас прошли более 700 человек. И если учесть, что все они – сотрудники сервисных предприятий региона, думаю, у дальневосточной индустрии гостеприимства – хорошие перспективы.
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