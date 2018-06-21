В гостеприимный город хочется вернуться

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Июля, 05:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
02.07 |
Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
02.07 |
Владивосток из города для машин превратится в город для людей
02.07 |
По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
02.07 |
Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
02.07 |
На острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Мая 2011, 11:00 | Регион сегодня

В гостеприимный город хочется вернуться

- Увеличение объемов делового туризма, наблюдаемое в Хабаровске в последние годы, привело к значительному росту количества гостиниц. Однако в качественном плане многие из них еще далеки от международных стандартов.

Большая часть отелей края расположена в Хабаровске – деловом центре края и Дальнего Востока. Что касается цен на размещение, то они могут варьироваться от 500 до 20 тыс. рублей за номер в сутки. Но наибольшим спросом пользуются отели со средним ценовым диапазоном – 2,5-3,5 тыс. рублей. Отмечу, что 2008 год, в связи с финансовым кризисом, для местного гостиничного бизнеса был достаточно тяжелый. Но уже с начала 2009 года и по сегодняшний день число гостей постоянно растет. Так, загруженность отелей в среднем по городу составляет сегодня порядка 60-65%, и это очень хороший показатель.

Однако у такого положения дел есть и обратная сторона. Дело в том, что достаточно большое количество постояльцев лишает многих отельеров стимула к совершенствованию технократической и, самое главное, гуманитарной составляющих своих гостиниц. Иными словами, наиболее острая проблема многих хабаровских отелей – это качество подготовки персонала. К сожалению, в большинстве случаев владельцы гостиниц даже не понимают, насколько это значимо. В то же время для человека, приехавшего в Хабаровск по делам, очень важно ощутить гостеприимство чужого города. Поэтому высокое качество обслуживания и оснащения номеров должны быть в приоритете. Это, в свою очередь, смогло бы на российском уровне создать Хабаровску репутацию по-настоящему гостеприимного города – города, в который захочется вернуться...

На территории Хабаровского края уже несколько лет действует Ассоциация отельеров, вступление в которую дает местным гостиницам большой ряд преимуществ. Ассоциация позволяет владельцам отелей получать качественную консультационную и информационную поддержку. Здесь можно узнать обо всех новинках и стандартах, принимаемых в гостиничном бизнесе. Кроме того, мы регулярно проводим круглые столы с представителями УФМС, Роскомнадзора, МЧС и т.д. В частности, одной из последних актуальных тем для обсуждения стали правила поведения персонала и постояльцев гостиниц при угрозе террористического акта или стихийного бедствия. Чтобы в полной мере осознать значимость консультационной поддержки, достаточно привести один пример. Сравним две крупные и довольно старые хабаровские гостиницы. Обе они расположены в центре города, цены на размещение практически одинаковы и рассчитаны на массового потребителя. Но качество обслуживания и оснащение номеров разное. Дело в том, что в одну из них на начальном этапе был приглашен профессионал-консультант из-за рубежа, что и принесло свои плоды. Сегодня же, когда в Хабаровском крае действует ассоциация отельеров, получить подобную консультацию стало намного проще. Но проблема в том, что многие гостиницы, очевидно, просто не желают совершенствоваться и соответствовать международным стандартам качества. В настоящее время в ассоциацию входит лишь 15 отелей края.

Интересно, что владельцы подавляющего большинства хабаровских гостиниц – местные предприниматели, и лишь совсем небольшая их доля – из центра России. Что же касается международных гостиничных сетей, то они в Хабаровске отсутствуют полностью.

Знаю, что в связи с предстоящим саммитом во Владивостоке будут построены два отеля Hyatt, на 250 гостей каждый. В Хабаровске же некоторое время назад планировалось строительство отеля известной американской сети Mariott, но, увы, по финансовым соображениям проект так и остался проектом.

Пожалуй, единственным ключом к повышению качества обслуживания и технократической составляющей хабаровских отелей сегодня может стать открытие в городе ряда новых гостиниц. Это существенно усилит конкуренцию и заставит отели меняться в лучшую сторону. Но при этом крайне важно, чтобы подход к строительству новых гостиниц был серьезным, с привлечением консультационной поддержки грамотных специалистов.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика