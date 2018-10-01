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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Октября, 15:51 |
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Якутия приглашает к разговору о перспективах развития Северо–Востока
В первый день конференции состоится пленарное заседание «Инфраструктура Северо–Востока России: от ограничений к росту». В настоящее время неразвитая инфраструктура Северо–Востока России является главным фактором, ограничивающим развитие. Принятая Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года делает акцент на решении этой проблемы. Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии, идет работа над созданием государственной программы развития. В России создаются финансовые институты, призванные обеспечить инвестиции в инфраструктурные проекты. Уже в ближайшее время в регионе начнет работать Фонд прямых инвестиций, создаваемый с участием ВЭБа. Все это должно обеспечить трансформацию инфраструктуры из фактора ограничения в фактор роста. Эти вопросы и предлагается обсудить на конференции.
Ключевой вопрос «Трансконтинентальная магистраль Евразия–Америка» по созданию единой глобальной сухопутной транспортной системы, соединяющей четыре из шести континентов планеты, участники конференции обсудят на второй день, когда отправятся в круиз по реке Лене. Об интересе к этому проекту со стороны иностранных государств, идее его создания, получившей Гран–при на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО–2010 в городе Шанхае (КНР), на заседании оргкомитета конференции информировал исполняющий обязанности председателя государственного научно–исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил Минэкономразвития РФ и Российской академии наук Виктор РАЗБЕГИН.
По замыслу авторов проекта трансконтинентальная магистраль длиною в 6 тыс. км пройдет с российской стороны по маршруту Якутск – Магадан – Уэлен. Он составит 4 тыс. км. С американского континента она соединит Ном–Фербэнкс и Британскую Колумбию, что составит 2 тыс. км и объединит эти участки тоннелем под Беринговым проливом длиною около 110 км.
Современный вариант проекта предусматривает создание полимагистрали, объединяющей в едином коридоре скоростную электрофицированную железную дорогу, линии электропередачи и связи.
На конференции будет работать шесть секций, на которых обсудят перспективы социального и экономического развития Арктики, возрождения Северного морского пути, вопросы создания комфортных условий для проживания и закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, координации частных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов.
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