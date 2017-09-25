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Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
10 октября на заседании правительства Забайкальского края утверждено постановление о создании в бассейне реки Аргунь, одного из истоков Амура, государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Среднеаргунский» площадью 201 тыс. га. Заказник создан в соответствии с Концепцией развития системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае до 2030 года. Эта охраняемая территория выполняет важную водоохранную и водорегулирующую функцию, способствуя сохранению лесных, степных и пресноводных экосистем и связанных с ними охотничье-промысловых и редких, нуждающихся в охране видов животных и растений. Территория заказника имеет большое значение для сохранения многих редких видов птиц: 37 видов занесены в Красную книгу Забайкальского края (гусь-гуменник, лебедь-кликун, серый журавль, мохноногий курганник, хохлатый осоед, касатка, большой кроншнеп, большой веретенник, сибирская пестрогрудка); 19 видов занесены в Красную книгу РФ (малый лебедь, филин, степной орел); еще девять видов занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) (дальневосточный аист, большой подорлик, дрофа восточного подвида, дубровник).
Основные работы по подготовке эколого-экономического обоснования, экспедиции были проведены коллективом специалистов Забайкальского края Олегом Корсуном, Олегом Горошко и Игорем Михеевым. Создание заказника было бы невозможным без активной поддержки и инициативы Министерства природных ресурсов Забайкальского края.
«Создание заказника стало прекрасным подарком Забайкальского края Амуру в Год особо охраняемых природных территорий. В его состав вошли приграничные природные территории на берегу реки Аргунь. На другой стороне реки уже давно существует китайский заказник национального значения «Эргуна» и регионального значения «Шивей». Мы надеемся, что с созданием Среднеаргунского заказника сохранение экосистем Аргуни выйдет на новый уровень, а трансграничное взаимодействие этих территорий внесет вклад в сохранение природы двух регионов и Амурского экорегиона в целом», – говорит к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока.
Для местных жителей на территории заказника осталась возможность традиционного природопользования - охота, рыбалка, сбор ягод, грибов, дикоросов и т.д. Не запрещено и ведение сельскохозяйственной деятельности. Рядом с заказником находятся некрупные сёла, постепенно теряющие население, но люди пасут скот, косят сено, в некоторых местах сохранились пашни. На этих участках заказник обеспечит сохранение некоторых редких видов, в первую очередь, тарбагана. Новая ООПТ будет служить воспроизводственным участком многих охотничье-промысловых животных, поддерживая ведение охотничьего хозяйства. В целом, заказник послужит одной из компенсационных мер для снижения негативного воздействия на окружающую среду активно развивающегося лесного и горнорудного производства на территории Нерчинско-Заводского района, позволяя сохранить биоразнообразие и ресурсы хозяйственно-ценных видов животных и растений.
«Помню, ещё лет 30 назад одна из самых известных учёных Забайкалья ботаник Бэлла Дулепова, рассказывая об обилии дальневосточных реликтов в Приаргунье, мечтала о создании здесь заповедника. Границы заказника имеют сложную форму. Главным образом, из-за того, что в районе много месторождений, которые регион планирует разрабатывать. Поэтому от изначально предполагавшихся почти 250 тысяч га в конечном итоге осталась лишь 201 тысяча», - комментирует к.б.н. Олег Корсун, один из главных разработчиков материалов обоснования, профессор Забайкальского государственного университета.
Автор фото: Олег КОРСУН.
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