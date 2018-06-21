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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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19 Мая 2009, 11:00 | Регион сегодня
"Золотому голубцу" - быть!
Во Владивостоке прошел первый региональный фестиваль театрального капустника "Золотой голубец". Билеты на гала-концерт были раскуплены за месяц, при том что на рекламу не было потрачено ни рубля. Инициированный молодыми владивостокскими актерами при поддержке Приморского отделения Союза театральных деятелей фестиваль стал феерическим праздником здорового театрального юмора. И прошел на одном дыхании, начиная с задорной пресс-конференции, которую провели Заяц, Козел и Пингвин, и заканчивая сумасшедше-позитивным гала-концертом.
Фестиваль собрал участников из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В номинации "Лучшая женская роль" победа досталась Валентине ЛЮБИЧЕВОЙ (Хабаровск), остальные награды забрали актеры владивостокских театров.
"Конечно, мы мечтаем сделать фестиваль ежегодным, главное - решить вопрос финансирования, - говорит президент оргкомитета фестиваля Евгения БОГИНСКАЯ. - В этом году все строилось на энтузиазме, призовой фонд собирался буквально по крупицам. Ожидались участники из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, но кто-то не смог по причинам финансового характера, кого-то не отпустили из театра". И все-таки начало положено. "Золотому голубцу" - быть!
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