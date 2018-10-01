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Понедельник| 15 Октября, 16:44 |
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Деньги на храм
Сведений о том, что представляла собой Свято-Никольская церковь, нет, зато сохранилось предание о том, как она строилась. В условиях суровой зимовки 1856-1857 годов часть отряда казаков и солдат под командованием сотника ТРАВИНА погибла от голода и болезней. У оставшихся в живых не было сил копать могилы, и тела складывались в деревянный сруб - мертвокладню. Весной их предали земле, а из бревен построили часовню. Вместе с простыми казаками и солдатами ее строили губернатор Восточной Сибири Николай МУРАВЬЕВ и прибывший с ним священник Александр СИЗОЙ.
Восстановление церкви началось в прошлом году. В основание заложили крест и частицы мощей Святителя Иннокентия и мученицы Елисаветы. Сруб из ангарской сосны сделали в Иркутске, а в Благовещенске собрали, причем, как в прежние времена, без единого гвоздя.
Срок окончания строительства напрямую зависит от количества средств, которые соберут горожане. На храм пожертвовано 5875 тысяч рублей. Однако для завершения работ необходимы еще три миллиона. Но у благовещенцев уже есть положительный опыт восстановления исторических ценностей на средства меценатов и народные деньги.
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