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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Октября, 00:59 |
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Без сенсаций
Итоги работы банков в прошлом, 2008 году ожидались с определенным нетерпением. Кризис как бы разделил год на две неравные части, и именно последняя его треть представляет наибольший интерес для анализа. До какой степени кризис уже успел сказаться на деятельности конкретных финансовых учреждений? Какие тенденции заложил на ближайшую перспективу?
Ведь что и говорить: тревожных симптомов было больше чем достаточно, а нависшая было над банковской системой осенью угроза потери ликвидности и вообще представлялась неким зловещим призраком из недавнего прошлого. В сентябре замерли рынки ценных бумаг и межбанковских кредитов, начались отток средств с вкладных счетов населения и снижение активности корпоративных клиентов. И сегодня, комментируя итоги года, специалисты сходятся во мнении - главное достижение в том, что усилиями федеральных властей, Центрального Банка России, самого банковского сообщества от финансовой системы страны удалось отвести эту самую главную угрозу. И как бы сегодня кто косо ни смотрел на банки (среди наиболее распространенных претензий - ужесточение кредитной политики), они смогли обеспечить бесперебойность платежей, сохранность денег клиентов.
Да, кредитные портфели к концу года слегка похудели, но по итогам года объем кредитных ресурсов, предоставленных экономике и населению страны, вырос. Вырос этот показатель и в субъектах Федерации ДВФО. Значит, огульно обвинять банки в том, что они "зажали" деньги, перенаправили их на спекулятивный валютный рынок, не совсем корректно. Хотя и это имеет место.
Как свидетельствуют предоставленные "ДК" Главными управлениями Банка России по субъектам Федерации ДВФО данные, практически во всех краях и областях банковский сектор развивался достаточно активно, следуя в фарватере экономического движения регионов. С января по сентябрь этот рост был устойчивым, хотя и менее интенсивным, чем годом раньше. Последний квартал внес в размеренные бизнес-процессы, а следовательно, и рыночное поведение банков существенные перемены, однако не успел кардинально испортить сложившуюся вполне благополучную картину, выдающийся мазок в которой - банковский сектор сработал прибыльно. По данным ГУ ЦБ, убыточных банков в федеральном округе нет.
Зато есть выбывшие, чего в последние несколько лет практически не наблюдалось. И если отзыв в начале года лицензии у небольшого банка "Крайний Север" не принес существенных изменений на банковском рынке Камчатского края, то прекращение работы МАБЭС "Сахалин Вест"- событие достаточно громкое. И с точки зрения передела клиентской базы, и в имиджевом плане. Банк встал еще до того, как Госдума приняла закон о гарантировании 700 тысяч рублей банковского вклада, - в конце лета. Вкладчики запаниковали, сработал классический сценарий кризиса доверия. Есть несколько версий причин этого банкротства. Две можно отмести сразу: глобальный финансовый кризис здесь ни при чем, поскольку никаких внешних заимствований у банка не было, некомпетентность менеджмента тоже вызывает сомнения, ведь предыдущие полтора десятка лет банк устойчиво развивался, сотрудничая в том числе и с администрацией области. Остаются недобросовестная конкуренция и преднамеренные действия третьих лиц.
Осенью мы стали свидетелями того, что именно недружественные действия очень даже могут осложнить жизнь любому, в том числе крупному авторитетному банку, имеющему весьма состоятельных акционеров и высокие рейтинги. В октябре в течение трех дней хабаровский Далькомбанк был вынужден выплатить взволнованным вкладчикам 2,4 млрд рублей. Как сообщил журналистам на пресс-конференции президент ОАО "Далькомбанк" Андрей ШЛЯХОВОЙ, панику вкладчиков спровоцировала "своего рода рейдерская атака". С информационной агрессией в этот период столкнулись и другие банки. Звонки наподобие: "А вы знаете, что у такого-то и такого-то банка проблемы и "посыпались" клиенты" в этот месяц были нередки и в редакцию "ДК". Однако воспользоваться возможностями "мутной воды" в регионе никому не удалось. А история с Далькомбанком стала поводом для категорического заявления президента о недопустимости подобных действий и неизбежности наказания за них.
В течение прошлого года заметно укреплял свои позиции Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), зарегистрированный в Благовещенске. В середине лета группа компаний с единым акционером - российско-британской компанией "Питер Хамбро" - объявила о создании финансово-промышленной группы "Петропавловск", которая объединила золотодобывающие, железорудные, инфраструктурные и финансовые активы в Дальневосточном регионе. По существу "Петропавловск" обозначил себя как крупнейший инвестор региона на ближайшую перспективу, и финансовые институты в реализации этих амбиций должны сыграть значительную роль. Главным финансовым активом группы на Дальнем Востоке является Азиатско-Тихоокеанский банк, чье присутствие и вес в последние годы распространились на рынки всех субъектов Федерации ДВФО. В Магаданской области группа компаний заблаговременно обзавелась крупнейшим по масштабам области Колыма-банком. На Камчатке весь год "Петропавловск" увеличивал свою долю в одном из старейших коммерческих банков полуострова - Камчатпромбанке.
Соответственно задачам и АТБ наращивал свои финансовые возможности. В прошлом году капитал банка вырос в 2 раза. За год банк открыл подразделения в пяти новых субъектах РФ - Сахалинской и Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Хакассия и г. Москве (в общей сложности у банка более 100 отделений).
Традиционно в течение года активно "разрастался" по стране Восточный экспресс банк, который по размеру своей розничной сети и объемам операций уже позиционирует себя как федеральный банк. В начале года Восточный банк практические каждые два-три дня открывал офисы в разных регионах страны, ориентируясь на города и населенные пункты с количеством жителей свыше 30 тысяч человек. Однако в конце года банк очень оперативно отреагировал на рыночную ситуацию: были закрыты практически все офисы, располагавшиеся в арендованных помещениях, а также те, которые становились неэффективными в условиях сокращения рынка кредитования граждан.
Руководство банка неоднократно обозначало свою позицию - большие шансы на успех, в том числе в кризисные времена, у крупных банков. Об этом говорил в новогоднем интервью "ДК" председатель правления банка Сергей ВЛАСОВ. Реализуя эту цель, акционеры банка, во-первых, в течение года в два раза увеличили капитал банка, во-вторых, выстраивали альянсы с другими финансовыми учреждениями. Одним из стратегических партнеров "Восточного" является УРСА Банк, под возможное объединение с которым весной 2007 Восточный экспресс банк выпустил еврооблигации. Однако от этой идеи акционеры банков в итоге отказались, а в конце 2008 года УРСА Банк объявил о слиянии с МДМ Банком. В результате этого объединения на финансовом рынке появится крупнейшее по размеру активов и капитала финансовое учреждение. После завершения процедуры слияния объединенная структура сможет претендовать на четвертое место по капиталу и на третью среди частных банков позицию по размеру активов. Тем временем в конце февраля уже этого года Восточный экспресс банк объявил об объединении под собственным брендом с ОАО "Эталонбанк". Аналитики финансового рынка предполагают, что это не последнее для "Восточного" объединение. Как говорится в пресс-релизе Восточного экспресс банка, банки "дополняют друг друга с точки зрения структуры бизнеса и территории присутствия. Эталонбанк - универсальный банк, развивающий филиальную сеть в Центральном федеральном округе. Акционеры предполагают, что объединенный банк по финансовым показателям войдет в top-70 крупнейших банков России - его капитал составит более 7,5 млрд руб., а совокупные активы - более 45 млрд руб.". Расширял свои позиции за счет рынков новых регионов Дальневосточный банк (Владивосток). Находясь в группе НК "Роснефть", банк вышел на рынки Иркутской области, Красноярского и Камчатского краев. География развития продиктована интересами нефтяной компании.
Знаковым событием прошлого года стало принятие осенью новой стратегии развития, направленной на существенное повышение эффективности своего бизнеса, Сберегательным банком. Не исключено, что именно кризис подтолкнет реализацию амбициозных планов.
За последние годы финансовая система ДВФО сформировалась, и новые имена здесь появляются нечасто. По данным Банка России, в субъектах ДВФО работает 36 финансовых учреждений с местной пропиской и 162 филиала федеральных банков (см. таблицу 1). И практически все территории отмечают высокую насыщенность банковскими учреждениями. Тем не менее несколько новых банков в регионе за год появилось. "Газпромбанк" (ОАО), опять же следуя интересам главного акционера, открыл свои филиалы в Хабаровске и Якутске. В Хабаровск пришел казанский "АК БАРС БАНК", в Приморье прибавились филиалы банков "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), "ТрансКредитБанк" (ОАО), КМБ-Банка (ЗАО) и "Солид Банк" (ЗАО). На Камчатке открыл филиал "Дальневосточный банк" (ОАО). В августе в Благовещенске зарегистрировал филиал "ИНВЕСТТРАСТБАНК" (ОАО), но уже в октябре по решению совета директоров он был закрыт. Вот, собственно, и все новички.
Тем временем окончательно ушел с дальневосточного рынка АКБ "Мичиноку Банк (Москва)" (ЗАО). Он закрыл свои хабаровский и сахалинский филиалы. В качестве одной из антикризисных мер оптимизировал свою филиальную сеть Альфа-Банк (ОАО), который перевел в статус операционных офисов филиалы на Сахалине и в Приморском крае.
О потерях двух региональных банков мы уже упоминали. К этому списку можно добавить банк "Майинский" (Республика Саха (Якутия), прекративший свою деятельность в связи со сменой собственника и изменением места регистрации. С Камчатки ушел филиал потерявшего лицензию Рыбхозбанка, закрылись представительства "Банк Русский Стандарт"(ЗАО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк.
Неизменной осталась численность филиалов и банков на Колыме. Как отмечают специалисты ГУ ЦБ по Магаданской области, сформировавшийся "банковский сектор удовлетворяет потребности региона в банковских услугах, и, учитывая динамику развития области, предпосылок для появления на Колыме новых самостоятельных региональных банков или филиалов московских - нет".
В связи с кризисом вновь актуализировался старый вопрос о судьбе региональных банков. Хватит ли им запаса прочности в условиях сокращающейся ресурсной базы (многие территории отмечают переток вкладов населения в крупные банки с государственным участием), ухудшения качества кредитных портфелей? Как представляется, у этого вопроса однозначного ответа быть не может. С одной стороны, зачастую именно региональные банки, не обремененные внешними заимствованиями на мировом рынке и в незначительной степени зависимые от состояния российского межбанковского и тем более мирового финансового рынков, чувствовали себя достаточно уверенно. С другой - у ряда региональных банков, особенно небольших, по итогам года произошло существенное снижение размера чистых активов.
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