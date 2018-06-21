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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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19 Мая 2009, 11:00 | Регион сегодня
Энергетики обменялись акциями
Акционеры ОАО "Колымаэнерго" на внеочередном собрании, состоявшемся 6 марта в Москве, одобрили заключение договора передачи незавершенного строительства в уставный капитал ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" между АО "Колымаэнерго" и его дочерней компанией АО "Усть-Среднеканская ГЭС", сообщается в материалах компании.
Ранее ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" выпустило допэмиссию акций в пользу ОАО "Колымаэнерго" объемом 1 083 384, 09 тыс. рублей. Всего выпущено 1 083 384, 09 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. "Колымаэнерго", в свою очередь, передает "Усть-Среднеканская ГЭС" объект незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
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