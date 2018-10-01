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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Октября, 00:59 |
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Российская специфика не всегда понятна
Наверное, в этом есть рациональное зерно. Но часть работ - и это объективный факт - российские компании провести сегодня не в состоянии, например, на строительстве мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский. Поэтому корейские компании ведут переговоры с генеральными подрядчиками этих объектов - ЗАО "ТМК" и УСК "Мост" - о субподрядных работах. Одна из них - "Самсунг Инжиниринг энд Констракшн", которая завершает возведение вантового моста в г. Инчхон. Протяженность этого морского моста составляет 21 км, а сама вантовая конструкция идентична мосту через бухту Золотой Рог. По нашим данным, уже достигнуты некоторые договоренности, и корейские инженеры в июле прибудут во Владивосток для участия в конкретных работах.
Вообще, корейские компании достаточно организованно пытаются пробиться на подряды объектов АТЭС. Своеобразный консорциум организовала для этого компания "Лотте Констракшн", деловые встречи во Владивостоке проводили "СК Констракшн" и "Анжонг Девелопмент". Представители 15 корейских компаний сели за стол переговоров с заказчиками и генподрядчиками объектов на организованном в конце прошлого года KOTRA во Владивостоке совещании, посвященным этим вопросам.
Но все корейские компании сталкиваются с одними и теми же проблемами - специфика участия в российских тендерах не всегда понятна корейским бизнесменам, поскольку эти тендеры, по большому счету, не являются международными, как во многих других странах, начиная с того, что цена подряда зафиксирована в рублях. И даже таким крупным компаниям, как "Лотте Констракшн", имеющим опыт возведения до миллиона квадратных метров в год, сложно подтвердить свою квалификацию в соответствии с российскими правилами.
Но так или иначе мы не сомневаемся, что квалифицированные иностранные инженеры, зарубежные технологии и оборудование на объектах саммита АТЭС во Владивостоке необходимы и будут применяться. Это факт, который нельзя игнорировать. В условиях мирового финансового кризиса, который по-разному сказался на экономиках АТР, бренд Республики Корея остался на высоком уровне, а цены на строительные работы и материалы снизились. Все это открывает, на наш взгляд, хорошие возможности для сотрудничества с российскими компаниями в тех областях, где у них не хватает своих технических и технологических ресурсов.
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