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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:13 |
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Без энергетики саммит не останется
- Программа обеспечения объектов саммита электроэнергией и теплом была составлена еще в прошлом году - остров Русский отдельно, материковая инфраструктура отдельно. Поскольку помимо обеспечения саммита строительство новых объектов призвано снизить напряженность в энергоснабжении Владивостока, сегодня распределительные сети краевого центра не имеют возможности подключать новые объекты, потому что нет резерва мощностей.
Энергопрограмма саммита включает около 50 объектов. Во Владивостоке необходимо построить и реконструировать электрические сети и подстанции напряжением 220 и 110 кВ, которые по проекту должны улучшить энергоснабжение города, с одной стороны, и доставить электроэнергию к объектам саммита на острове Русский - с другой. Собственно на острове планируется построить 4 миниТЭЦ общей мощностью 62 мВт. Кроме того, "РусГидро" планирует поставить ветровую станцию.
Дальневосточный федеральный университет, в стенах которого пройдет саммит, электроэнергией должен снабжаться по двум схемам. Основная - от миниТЭЦ "Центральная", которая запланирована недалеко от университета. Три другие миниТЭЦ проектируются на севере полуострова Саперный - рядом со стройбазой и причалами на Поспелово, на юге - в коммунальной зоне и недалеко от Океанариума. То есть с энергетической точки зрения остров должен быть независим от материка.
Составленный список согласован всеми профильными структурами - Минрегионом, Минэнергетики, "РАО ЭС Востока", администрацией Приморского края - и включен в подпрограмму ФЦП "Развитие г. Владивостока как центра международного экономического сотрудничества". Это значит, что финансирование пойдет из бюджета.
- Насколько перечисленные вами объекты снимут энергетическую проблему Приморья?
- Я бы сказал, что снимут остроту проблемы. И обеспечат саммит. В ФЦП упоминается Уссурийская ТЭЦ. Далее государство говорит: крупная энергетика должна строиться за счет частных инвестиций - и отказалось финансировать строительство Уссурийской ТЭЦ. Но в условиях отсутствия четких перспектив окупаемости проекта никто вкладывать деньги в Приморье не хочет.
Мало того, сегодня в правительстве поднимается вопрос, чтобы и при строительстве на острове Русском привлекались частные инвесторы, а проблему окупаемости решить за счет введения особого тарифа. Да, Региональная энергетическая комиссия по закону имеет право в исключительных случаях принимать особый режим тарифообразования. Но в нашем случае это невозможно. По предварительным расчетам тариф для окупаемости энергообъектов должен составлять не менее 10 рублей за кВт/час. А во Владивостоке сейчас - 2 рубля кВт/час. При этом потенциальные потребители электроэнергии на острове в основном федеральные структуры. Получается, федеральный университет будет платить бешеные деньги, чтобы окупить частные инвестиции. Возникает закономерный вопрос - не проще ли построить государственную генерацию, заложить расчетный тариф в 3 рубля и дальше пытаться конкурировать с этой ценой на материке? В целом энергообеспечение Владивостока все-таки останется не без проблем.
- Когда начнется строительство объектов энергетики?
- По нормативам строительство линий электропередачи на остров Русский не должно превышать 2,5 года. Второй момент - в апреле-мае мы приступаем к началу строительства на острове университета, а значит, энергоустановки должны быть уже развернуты. Поэтому первые две автономные установки появятся на Русском в мае-июне. Заверяю вас, без энергетики саммит не останется.
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