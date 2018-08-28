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На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
На II Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2018) состоялась торжественная церемония открытия Международного года лосося. Он учрежден мировым сообществом ученых и экологов и будет включать серию мероприятий, направленных на решение проблем сохранения глобальных запасов этих видов рыб, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Росрыболовстве.
Международный год лосося является инициативным проектом Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), поддержанным всеми Сторонами этой организации: Россией, США, Канадой, Японией и Республикой Кореей. К этой инициативе присоединилась и Межправительственная комиссия по сохранению лосося в Северной Атлантике (НАСКО), а также другие региональные организации.
В церемонии открытия Международного года лосося в третий день Форума приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, президент НАСКО Йоаннес Хансен, президент НПАФК Суам Ким, ФГБНУ «ВНИРО» Кирилл Колончин и представитель Университета острова Ванкувер, инициатор учреждения Года лосося доктор Ричард Дж. Бимиш.
О необходимости этого проекта специалисты впервые заговорили еще более 10 лет назад. Сотрудничество между странами даст возможность прояснить многие аспекты экологии лососей, изучение которых требует больших ресурсов в связи с обширным ареалом лососей и их сложным жизненным циклом.
В рамках Международного года лосося – с осени 2018 года до конца 2019-го – планируется реализовать комплекс мер, направленный на изучение и сохранение лососей. Программа включает в себя научные экспедиции и другие мероприятия, направленные в том числе на популяризацию исследований и экологическое просвещение, на развитие обмена информацией о состоянии популяций и промысле. Важной составляющей проекта по-прежнему остается борьба с ННН-промыслом, контроль за выловом.
«Россия благодаря своим экологическим и климатическим условиям обладает самым высоким биологическим и генетическим разнообразием видов и популяций лососей. Это стратегический резерв для селекционных и генно-инженерных разработок не только для России, но и для всего мира», – отметил Илья Шестаков.
Он также сообщил, что в 2019 году состоится международная экспедиция в Северной части Тихого океана по изучению условий зимовки и выживаемости тихоокеанских лососей в морской период их жизни.
Досье "Дальневосточного капитала": По данным НПАФК, общий мировой вылов тихоокеанских лососей после спада в 50-х – 70-х годах XX века до 400 тыс. тонн вырос к настоящему времени почти до 1 млн тонн. Мировой вылов анадромного атлантического лосося, по данным ИКЕС, снизился с 12 тыс. тонн в 1970-х годах до 1,2 тыс. тонн в 2017 году. Это связано с сокращением в численности лосося и с ограничением его промысла. Большая часть улова атлантического лосося в 2017 году добыта в реках (64%), однако значительное количество рыбы в странах восточной части Атлантики продолжает вылавливаться в море на путях миграций. Наибольший улов лосося в море в 2017 году зарегистрирован в Норвегии – 290 тонн, из которых 138 тонн задекларировано в провинции Финнмарк, где облавливается лосось российского прохождения.
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
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