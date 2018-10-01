Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 19 Октября, 21:29 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
19.10 |
Во Владивостоке предлагают жилье стоимостью до 60 тысяч рублей за квадратный метр
19.10 |
В Приморье построят первый на Дальнем Востоке парк здоровья за 8 млн рублей
19.10 |
В Даурском заповеднике и "Долине дзерена" насчитали 12500 особей редкой монгольской антилопы
19.10 |
Во Владивостоке МФЦ начали оказывать новую услугу
19.10 |
В Хабаровском крае на "Холдоми" устанавливают единственный в СНГ подъемник гондольного типа
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
19 Октября 2018, 16:47 | Регион сегодня

В Даурском заповеднике и "Долине дзерена" насчитали 12500 особей редкой монгольской антилопы

Численность местных дзеренов, по сравнению с осенью 2017 года выросла, примерно, на три тысячи. Увеличение произошло не только за счет размножения, но из-за прихода дзеренов-мигрантов

Масштабный учет дзеренов на территории Даурского заповедника, заказника «Долина дзерена» и в их ближайших окрестностях показал значительный рост популяции редкой монгольской антилопы. Количество животных, постоянно обитающих в этой части Забайкальского края, составило около 12500 особей.

Учет дзерена — одно из самых масштабных мероприятий среди ежегодных осенних работ Даурского заповедника. Учет проведен силами инспекции 4–7 октября, в нем было задействовано семь автомашин. Для экипажей каждой из них определены номерные квадраты, на которые в навигаторах разбита вся учетная площадь. Условия работ в этот раз сложились непростые. Высокая трава требовала особо детального обследования степи. Если при низкой растительности удается учесть почти 100% животных, то сейчас возможны пропуски отельных групп антилоп.


 

Численность местных дзеренов, по сравнению с осенью 2017 года выросла, примерно, на три тысячи, отмечает директор Даурского заповедника, к. б. н. Вадим Кирилюк. Увеличение произошло не только за счет размножения, но из-за прихода дзеренов-мигрантов. С июля по ноябрь прошлого года наблюдался прорыв дзеренами защитных проволочных сооружений на границе – сквозь них дополнительно из Монголии зашло 5–7 тысяч голов. Дзерены обратно в Монголию просачивались сквозь прорехи в ограждении медленно, не только весной, но и летом. На остальных участках границы, где столь плотных ограждений нет, миграции монгольских дзеренов проходят быстро: в октябре–ноябре они заходят в Забайкальский край на зимовку, а в марте–апреле без задержек все уходят.

«Полученную цифру в 12500 особей нельзя считать окончательной. До весны еще часть дзеренов, столь драматично проникших к нам из Монголии, может вернуться домой. Подобное на этом участке границы наблюдалось в 2008 году, — говорит директор заповедника «Даурский» Вадим Кирилюк. — Кроме этого, выживаемость родившихся летом детенышей была хуже обычной. Виной этому стали сильные ливни в июле. Новорожденные дзеренята выносливы почти к любой жаре, но не любят чрезмерную влагу и холод».

В 1992 году, впервые после истребления дзеренов в Забайкалье, завершившегося к 1970-м годам, в Даурском заповеднике был обнаружен новорожденный дзерененок. Их количество, несмотря на заповедный статус участка, увеличивалось медленно и к началу тысячелетия насчитывало всего 80 голов. С 2000-2001 гг. начались многотысячные зимние миграции дзеренов из Монголии в Забайкалье. Антилопы, движимые инстинктом, искали у нас спасения от непогоды. Однако забайкальцы встречали их не хлебом-солью, а как дармовую дичь, устраивая массовый забой. Весной остатки дзеренов возвращались в Монголию, но некоторые оставались у нас. С этого времени началась многолетняя эпопея по восстановлению антилопы в России, лидером которой стал Даурский заповедник. Уже два десятилетия он реализует программу восстановления дзерена в России ؅—  при поддержке государственных служб, прежде всего охотнадзора и пограничников, и общественных организаций — Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России и WWF России. 

В частности, при участии WWF России в 2011 году был создан федеральный заказник «Долина дзерена» для обеспечения беспрепятственных миграций этой антилопы между Россией и Монголией, ведутся совместные исследования и природоохранные мероприятия.

В июле 2017 года российско-монгольская территория «Ландшафты Даурии» получила высокий статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Важную роль в принятии этого решения сыграла успешная многогранная работа Даурского заповедника по восстановлению популяции монгольского дзерена.

«Данные учетов 2018 года — очень важная информация, — говорит директор Амурского филиала Петр Осипов, — она показывает, что меры, принимаемые Россией для охраны этого редкого вида, абсолютно правильные — созданы ООПТ, ведется охрана от браконьерства. Для сохранения дзерена и других мигрирующих видов налажено сотрудничество России и Монголии. Ведется совместная работа по мониторингу, охранные мероприятия. На Российско-Монгольской межправительственной комиссии обсуждаются вопросы контроля над эпидзоотийоной обстановкой в местах миграции животных, снижения негативного влияния инженерных сооружений, адаптации к изменениям климата».

Дзерены. Фото Вадим Кирилюк / Даурский заповедник

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Даурский заповедник  wwf России  Долина дзерена 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика