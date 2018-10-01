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В Даурском заповеднике и "Долине дзерена" насчитали 12500 особей редкой монгольской антилопы
Масштабный учет дзеренов на территории Даурского заповедника, заказника «Долина дзерена» и в их ближайших окрестностях показал значительный рост популяции редкой монгольской антилопы. Количество животных, постоянно обитающих в этой части Забайкальского края, составило около 12500 особей.
Учет дзерена — одно из самых масштабных мероприятий среди ежегодных осенних работ Даурского заповедника. Учет проведен силами инспекции 4–7 октября, в нем было задействовано семь автомашин. Для экипажей каждой из них определены номерные квадраты, на которые в навигаторах разбита вся учетная площадь. Условия работ в этот раз сложились непростые. Высокая трава требовала особо детального обследования степи. Если при низкой растительности удается учесть почти 100% животных, то сейчас возможны пропуски отельных групп антилоп.
Численность местных дзеренов, по сравнению с осенью 2017 года выросла, примерно, на три тысячи, отмечает директор Даурского заповедника, к. б. н. Вадим Кирилюк. Увеличение произошло не только за счет размножения, но из-за прихода дзеренов-мигрантов. С июля по ноябрь прошлого года наблюдался прорыв дзеренами защитных проволочных сооружений на границе – сквозь них дополнительно из Монголии зашло 5–7 тысяч голов. Дзерены обратно в Монголию просачивались сквозь прорехи в ограждении медленно, не только весной, но и летом. На остальных участках границы, где столь плотных ограждений нет, миграции монгольских дзеренов проходят быстро: в октябре–ноябре они заходят в Забайкальский край на зимовку, а в марте–апреле без задержек все уходят.
«Полученную цифру в 12500 особей нельзя считать окончательной. До весны еще часть дзеренов, столь драматично проникших к нам из Монголии, может вернуться домой. Подобное на этом участке границы наблюдалось в 2008 году, — говорит директор заповедника «Даурский» Вадим Кирилюк. — Кроме этого, выживаемость родившихся летом детенышей была хуже обычной. Виной этому стали сильные ливни в июле. Новорожденные дзеренята выносливы почти к любой жаре, но не любят чрезмерную влагу и холод».
В 1992 году, впервые после истребления дзеренов в Забайкалье, завершившегося к 1970-м годам, в Даурском заповеднике был обнаружен новорожденный дзерененок. Их количество, несмотря на заповедный статус участка, увеличивалось медленно и к началу тысячелетия насчитывало всего 80 голов. С 2000-2001 гг. начались многотысячные зимние миграции дзеренов из Монголии в Забайкалье. Антилопы, движимые инстинктом, искали у нас спасения от непогоды. Однако забайкальцы встречали их не хлебом-солью, а как дармовую дичь, устраивая массовый забой. Весной остатки дзеренов возвращались в Монголию, но некоторые оставались у нас. С этого времени началась многолетняя эпопея по восстановлению антилопы в России, лидером которой стал Даурский заповедник. Уже два десятилетия он реализует программу восстановления дзерена в России — при поддержке государственных служб, прежде всего охотнадзора и пограничников, и общественных организаций — Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России и WWF России.
В частности, при участии WWF России в 2011 году был создан федеральный заказник «Долина дзерена» для обеспечения беспрепятственных миграций этой антилопы между Россией и Монголией, ведутся совместные исследования и природоохранные мероприятия.
В июле 2017 года российско-монгольская территория «Ландшафты Даурии» получила высокий статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Важную роль в принятии этого решения сыграла успешная многогранная работа Даурского заповедника по восстановлению популяции монгольского дзерена.
«Данные учетов 2018 года — очень важная информация, — говорит директор Амурского филиала Петр Осипов, — она показывает, что меры, принимаемые Россией для охраны этого редкого вида, абсолютно правильные — созданы ООПТ, ведется охрана от браконьерства. Для сохранения дзерена и других мигрирующих видов налажено сотрудничество России и Монголии. Ведется совместная работа по мониторингу, охранные мероприятия. На Российско-Монгольской межправительственной комиссии обсуждаются вопросы контроля над эпидзоотийоной обстановкой в местах миграции животных, снижения негативного влияния инженерных сооружений, адаптации к изменениям климата».
Дзерены. Фото Вадим Кирилюк / Даурский заповедник
- В Даурском заповеднике и "Долине дзерена" насчитали 12500 особей редкой монгольской антилопы
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